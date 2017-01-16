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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الاميركية ذات المصداقية العالية في اخبارها ان قطر موّلت الحركات التكفيرية وتركيا بما مجموعه 8 مليارات دولار نقدا لاسقاط نظام...
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA جون برينان يحثّ الرئيس المنتخب دونالد ترامب الأحد على...
تستمر الأزمة السياسية في التصاعد من دون بروز أي بوادر لتحجيم الخلاف بين «التيار الاشتراكي»...
قال وزير الدفاع الأمريكي، أشتون كارتر، في تصريحات كاشفة على غير العادة، إن زعيم تنظيم...
أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن نيته إبقاء العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما ضد...
حذّر الإعلام الصيني الرسمي الولايات المتحدة من إمكانية وقوع مواجهة عسكرية بين البلدين في بحر...
استعدادات لافشال مراسم تسلم الرئيس المنتخب اختار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، الأميركية من أصول...
قد ينتابك الفضول حول رواتب قادة العالم، ثم تتخيل أرقاما فلكية كحد أدنى لرواتبهم، فحسب...
معارضة الرياض تحسم موقفها اليوم من «الاستانة» تكثفت الاتصالات الروسية – التركية لتذليل العقبات وازالة...
كشف Budapest Business Journal أن السلطات المجرية تنوي إغلاق جميع المنظمات غير الحكومية التي يمولها...
المبعوث الأممي إلى سوريا يشير إلى أنّ وقف إطلاق النار ما زال صامداً وأنّ 5...
ابراهيم حريب حدث العام 2016 بالتأكيد، هو تحرير حلب، المدينة ذات الثقل الاستراتيجي والاقتصادي والاجتماعي...
قالت مصادر في الأمن الجنائي عن القبض على شبكة لتزوير وكالات بيع عقارات تستغل غياب...
نفى ترامب الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني في أول مؤتمر صحفي يعقده بعد انتخابه رئيسا للبلاد،...
ترامب ينتقد المخابرات : «هل نعيش في المانيا النازية» أكد وزير الخارجية الاميركي المعين في...
بكى الرئيس الاميركي باراك اوباما اثناء القائه خطاب الوداع في شيكاغو، متحدثاً عن اعوامه في...
اعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي ان قراصنة المعلوماتية الروس الذين سعوا الى التدخل...
كشف مسح اجرته المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة، ان النازحين السوريين في لبنان على...
أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي عن تفشي مهن جديدة تعمل فيها النساء لم...
صور الشهداء الموزعة في شوارع اللاذقية وخيم العزاء التي تنتقل من حيّ إلى آخر، لم...
هادي احمد ليلة توزيع الجوائز، حصلت مفارقات عدة أقدم عليها رئيس الفيفا الجديد السويسري جياني...
صوتت المعارضة في البرلمان الفنزويلي لصالح عزل الرئيس نيكولاس مادورو، مساء الإثنين، من منصبه بسبب...
أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم “3” للعام 2017 القاضي بتعديل المادة “63” من المرسوم...
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن حكومته مستعدة “للتفاوض حول كل شيء” في محادثات السلام...
ترتبط الحالة النفسية للمرء بالوضع العام والمحيط الذي يتواجد به، فبعد حوالي ست سنوات من...
أحد الصناعيين بمدينة حلب اثناء اجتماعهم مع الوزراء.. يتكلم بلسان كل حلبي .. شبعنا حكي...
مع انتهاء العام 2016 وترقب العالم لدخول العام الجديد بعد منتصف ليل، السبت، رصدت صحيفة...
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