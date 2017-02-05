You can subscribe to جريدة الأوسط من كندا by e-mail address to receive news and upates directly in your inbox. Simply enter your e-mail below and click Sign Up!
يبدأ، مطلع الشهر المقبل، برنامج هجرة تجريبي جديد أطلقته الحكومة الكندية لاستقطاب آلاف المهاجرين الجدد على مدى 3 سنوات. وبحسب موقع “المشهد اليمني” الإخباري يدعى...
السؤال الذي ظل حاضراً طيلة السنوات الست السابقة، ولايزال يتجدّد اليوم في ذكرى هذا (الربيع...
شيع آلاف الكنديين يتقدمهم رئيس الحكومة جاستن ترودو، ثلاثة من القتلى الستة الذين سقطوا في...
توقع المرشح لتسلم منصب السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل تيد مالوك الجمعة 3...
“الولايات المتحدة والصين ستخوضان حرباً على الجزر في بحر الصين الجنوبي في غضون عشر سنوات...
دمشق- (د ب أ): أحرق تنظيم الدولة الاسلامية المعروف باسم (داعش) معمل غاز حيان في...
الحسكة ـ متابعات: شائعات عديدة طاردت زعيم تنظيم “الدولة الاسلامية” أبو بكر البغدادي طيلة العام...
جون دفتريوس سبع دول هي تلك التي حددها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وخصّها بقرار رئاسي...
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين ريكس تيلرسون -رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة اكسون موبيل...
جاءت الأنباء التي أفادت بأن الطالب الكندي الفرنسي، ألكسندر بيسونيت، يواجه ست تهم بالقتل، وخمسا...
ليس فقط في مناطق سيطرة تنظيم “داعش”، وإنما في مختلف المناطق السورية، أصبحت ظاهرة الاتجار...
تسعى دمشق وبغداد إلى إعادة إحياء النشاط الاقتصادي المميّز بينهما. وتسود أجواء التفاؤل صناعيّي البلدين...
أمر وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أجهزته بإعداد زيادة في النفقات العسكرية اعتبارا من 2017،...
دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى تجديد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، معتبرا...
أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أنه سيقوم بنفسه بتحديد أعضاء وفد...
أفادت وكالة “فرانس برس”، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني، نقلا عن مصادر في الأمم المتحدة، بتأجيل...
لخصت واشنطن نتائج تطبيق الأوامر الخاصة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بحظر السفر من عدد...
أخلت الشرطة الكندية سبيل المواطن من الأصول المغربية محمد بلخضر، الذي قال الإعلام المحلي سابقا...
الأوسط: تم القبض على متهم واجد في قضية اطلاق النار في المسجد الكبير بمنطقة سان...
تم العثور على هاتف عمره ما يقارب 800 عام من قبل علماء آثار بالقرب من...
رصد: جرى إعتداء إرهابي في مسجد في مدينة كيبيك عاصمة المقاطعة الكندية التي تحمل الإسم...
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتصل بالعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز واتفاق بين الجانبين على على...
صرح نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية بهيئة الأركان العامة للجيش الروسي، ستانيسلاف غادجي محمدوف، اليوم...
أ ف ب ـ اكد مسؤول بارز في البيت الابيض الاحد ان الحظر الذي فرضه الرئيس...
تطرقت صحيفة “إيزفيستيا” إلى بدء مسلحي “داعش” عمليات إغراق ضواحي الرقة بمياه بحيرة الأسد؛ مشيرة...
بعد يوم واحد من إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين من...
أعلن البيت الأبيض أن المكالمة الهاتفية التي جرت السبت، بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي...
(رويترز) – قالت مصادر في مطار العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأحد إن أسرة سورية مسيحية...
كندا- أعلنت السلطات الكندية في وقت متأخر من مساء السبت أنها تمكنت من الحصول على...
Sponsored Links
راديو سمانا Radio SamaNawww.daganart.com
Garderie éducative Caramelwww.garderiecaramel.ca