أكّد وزير الخارجيّة التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الأربعاء، إعداد مسوّدتي اتّفاقيّتين بشأن الهدنة في...
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قال قادة عراقيون إن امرأة إيزيدية أسرها “داعش” لأكثر من عامين تمكنت من الفرار مع توغل القوات العراقية في مدينة الموصل وقدمت معلومات ساعدت القوات...
نشرت وزارة الدفاع الروسية، قائمة بأسماء المجموعات المسلحة السورية، التي انضمت لاتفاقية المصالحة. ووفقا لوزارة...
مع بداية كل عام، ننتظر جميعا علماء الفلك ليضعوا توقعاتهم بين ايدينا في كتاب او...
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في سوريا،...
حذرت شركة ” Stratfor” الاستطلاعية الخاصة من أن تنظيم “القاعدة” قد بدأ بإعادة بناء قدراته...
زياد حيدر عند الساعة الـ11 ليلاً أو بعد ذلك بقليل، كنتُ أنهيت عملي في المكتب،...
عودة كامل مدينة حلب إلى سيطرة الدولة السوريّة لا تعني عودة الحياة إلى طبيعتها بسهولة....
أعلنت وزارة الدّاخلية السعودية أنّ اكثر من ألفي سعوديّ يُقاتلون حاليّاً في منظّماتٍ إرهابيّة في...
جديد توقعات باتريك مور 2017 للأسد وسوريا وأردوغان، حيثُ ومع اقتراب بداية العام الجديد قام...
نبيه البرجي هل هي قبائل يا جوج وماجوج، وقد تسللت، بغفلة من الله، من مكان...
نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالة اشارت فيها الى ان “حادثة اغتيال السفير الروسي لدى انقرة...
التقى الرئيس فلاديمير بوتين يوم 23 ديسمبر/ تشرين الأول مع وزير الدفاع سيرغي شويغو واستمع...
الرئيس السوري بشار الأسد يقول إن الانتصار في حلب خطوة أساسية لتوفير الظروف لإيجاد حل...
خرج أكثر من 5 آلاف مسلح مع عائلاتهم من الاحياء الشرقية لحلب على خمس مراحل،...
كمال خلف: صرح مسؤول بمركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية، الاثنين ، أنه تم ضبط...
قال الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب ان جماعة “داعش” وارهابيين آخرين يهاجمون باستمرار المسيحيين في...
بعكس ما كان يُتوقع لحظة اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة، كان واضحاً أنّ العاصمتين أرادتا احتواء...
زهراء فارس بمحاذاة تلةٍ واسعة من الركام إلى جوار قلعة حلب، يجول «إ» العقيد في...
أعرب وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس، عن أسفه لفشل الاتفاق بين واشنطن وموسكو بشأن...
أعلنت قوات الأمن الأردنية إنتهاء عملية القضاء على المجموعة المسلحة التي تحصنت داخل قلعه الكرك...
سليم نصار : الحياة اعتاد المصريون، منذ عزل الرئيس محمد مرسي (تموز/ يوليو 2013)، على...
مصدر أمني أردني يفيد بتبادل إطلاق نار بين رجال أمن وعدد من المسلحين المشبوهين هاجموا...
وقع انفجار داخل قسم شرطة الميدان في دمشق أمس، نتج عن تفجير حزام ناسف كان...
قفز اسم الشيخ عمر رحمون إلى الواجهة مع تكشّف الدور المحوري الذي اضطلع به في...
قال الرئيس السوري بشار الأسد في تصريحٍ مقتضَبٍ بثّه موقع الرئاسة السورية على الإنترنت، إن...
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية يقرأ نقلاً عن باحثين في مراكز أبحاث ودراسات غربية في استعادة...
سناء علي «في عيد الأم الماضي، جاءني ابني الأول حسان (26 عاماً) ملفوفاً بالعلم، وبعد...
تضمن الحديث الذي أدلى به وزير الخارجية الأميركي جون كيري ،خلال اجتماع وزراء الخارجية الذي...
التلفزيون السوري يعلن رسمياً سيطرة الجيش على كامل مدينة حلب...
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