اخر الأخبار

January 22, 2017

مصادر سورية : قيادات وعناصر “الدولة الاسلامية” يهاجرون من الرقة الى دير الزور منذ مطلع العام الجاري

مصادر سورية : قيادات وعناصر “الدولة الاسلامية” يهاجرون من الرقة الى دير الزور منذ مطلع العام الجاري

أفادت مصادر محلية...

مفاوضات أستانا ستستمر مدة يومين

مفاوضات أستانا ستستمر مدة يومين

أعلنت سفارة إيران في كازاخستان...

الكرملين: ثمة

الكرملين: ثمة “لعبة حذرة للغاية” في إطار التسوية السورية

اعتبر دميتري بيسكوف...

تركيبة الأسد السحرية .. كيف نجت سوريا؟

تركيبة الأسد السحرية .. كيف نجت سوريا؟

  كيف تمكنت القيادة السورية...

سي آي إيه

سي آي إيه” تكشف من محرض صدام حسين على حافظ الأسد

كشفت صحيفة الديلي...

ريتشارد ميرفي: أولويات ترامب خارج الشرق الأوسط

ريتشارد ميرفي: أولويات ترامب خارج الشرق الأوسط

على هاشم...

مقتل أكثر من مئة مسلح من النصرة بغارة لتحالف واشنطن على ريف حلب

مقتل أكثر من مئة مسلح من النصرة بغارة لتحالف واشنطن على ريف حلب

قتل نحو مئة مسلح...

بنود الاتفاقية الروسية السورية حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني الروسي في طرطوس

بنود الاتفاقية الروسية السورية حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني الروسي في طرطوس

تتضمن الاتفاقية الروسية...

من يوميات الشرطة العسكرية الروسية في حلب

من يوميات الشرطة العسكرية الروسية في حلب

نشرت وكالة “آنا نيوز”...

ايزفستيا: السوريون قد يفقدون دير الزور

ايزفستيا: السوريون قد يفقدون دير الزور

في الوقت الذي تتجه...

أول أوامر ترامب

أول أوامر ترامب

حضر ترامب مأدبة...

بداية عهد دونالد ترامب - تفاصيل

بداية عهد دونالد ترامب – تفاصيل

قام اليوم الجمعة الـ 20 من كانون الثاني / يناير 2017...

شيمشك: لم يعد بوسع أنقرة الإصرار على تسوية الصراع السوري بدون الأسد

شيمشك: لم يعد بوسع أنقرة الإصرار على تسوية الصراع السوري بدون الأسد

دافوس (سويسرا) (رويترز) – قال محمد شيمشك...

تنظيم الدولة الإسلامية يدمر موقعين أثريين في تدمر

تنظيم الدولة الإسلامية يدمر موقعين أثريين في تدمر

دمّر مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية...

قائمة اسماء الوفود المشاركة في اجتماع استانا.. وتحييد “جيش الإسلام” وانسحابه من دمشق وتسليم الفصائل أسلحتها والانسحاب المتبادل اهم النقاط المطروحة

قائمة اسماء الوفود المشاركة في اجتماع استانا.. وتحييد “جيش الإسلام” وانسحابه من دمشق وتسليم الفصائل أسلحتها والانسحاب المتبادل اهم النقاط المطروحة

كشفت مصادر مطلعة...

اتفاق جديد في وادي بردى بوساطة ألمانية وهذه بنوده

اتفاق جديد في وادي بردى بوساطة ألمانية وهذه بنوده

توصل الجيش السوري...

الجيش السوري يصعّد ضد «داعش» ... ودي ميستورا إلى «أستانة»

الجيش السوري يصعّد ضد «داعش» … ودي ميستورا إلى «أستانة»

تتغيّر معالم المحادثات السورية في أستانة،...

وادي بردى: تعثّر الوساطة الأممية

وادي بردى: تعثّر الوساطة الأممية

شهد وادي بردى،...

«النصرة» تدهم «أحرار الشام» في إدلب

«النصرة» تدهم «أحرار الشام» في إدلب

سائر اسليم...

نائبة ديموقراطية أميركية زارت دمشق

نائبة ديموقراطية أميركية زارت دمشق

زارت النائبة الديموقراطية الأميركية...

مصدر ميداني: الجيش السوري أوقف هجوم داعش على دير الزور

مصدر ميداني: الجيش السوري أوقف هجوم داعش على دير الزور

مصدر ميداني يكشف...

التحليل الجيني يثبت أن العرب ليسوا عربا تماما!

التحليل الجيني يثبت أن العرب ليسوا عربا تماما!

أطلقت “ناشيونال جيوغرافيك”...

الأسد يتوقع شيئا واحدا من المفاوضات في أستانا

الأسد يتوقع شيئا واحدا من المفاوضات في أستانا

أعرب الرئيس السوري...

مساومات أستانة، وماذا بعد؟

مساومات أستانة، وماذا بعد؟

التجاذبات والمساومات...

الجيش يسعى إلى تثبيت النقاط: معركة المصير مستمرة في دير الزور

الجيش يسعى إلى تثبيت النقاط: معركة المصير مستمرة في دير الزور

تواصل المعارك العنيفة...

عبد الباري عطوان: هل كانت دمشق فعلا على بعد أسبوعين من السقوط في يد “الإرهابيين” قبل التدخل العسكري الروسي؟ ولماذا فجر لافروف مفاجأته هذه قبل أيام من مؤتمر الآستانة؟

عبد الباري عطوان: هل كانت دمشق فعلا على بعد أسبوعين من السقوط في يد “الإرهابيين” قبل التدخل العسكري الروسي؟ ولماذا فجر لافروف مفاجأته هذه قبل أيام من مؤتمر الآستانة؟

عبد الباري عطوان ...

نبيه البرجي: لا أحصنة طروادة في آستانا

نبيه البرجي: لا أحصنة طروادة في آستانا

نبيه البرجي...

عرب البلقنة...!!

عرب البلقنة…!!

نبيه البرجي...

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ردود أفعال عالمية على تنصيب ترامب

ردود أفعال عالمية على تنصيب ترامب

بدرت عن عدة دول في العالم ردود أفعال بعد تنصيب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات...

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الغارديان: لا أحد يعرف ما الذي سيفعله ترامب بعد تولي الرئاسة

الغارديان: لا أحد يعرف ما الذي سيفعله ترامب بعد تولي الرئاسة

نشرت صحيفة الغارديان في صفحتها الأولى تقريرا عن تنصيب، دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة، تقول...

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ثمانية أسباب ستجعل أيام العرب والمسلمين “سوداء” في عهد ترامب

نشر المستشرق والباحث الإسرائيلي  “مردخاي كيدار” مقالاً على موقع “ميدا” العبري بتاريخ 14 كانون الثاني...

أطفال بلا آباء: 20 ألفاً من «مجهولي النسب» في حلب وحدها؟

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حكاية أسرة أبو محمّد تلقي الضّوء على كوارث الحرب من زاوية بعيدة إلى حد كبير...

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين في الغوطة الشرقية

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين في الغوطة الشرقية

اندلعت معارك عنيفة في الغوطة الشرقية لدمشق بين الجيش السوري ومسلحين، في حين تتواصل الاشتباكات...

بالفيديو المعارض السابق البشير: رئيس الائتلاف السوري يتحدث عن الفساد والسرقات بالملايين لدى المعارضة السورية

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أشهر التسريبات في التاريخ…شهرت برؤساء وأطاحت بغيرهم

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لافروف: 3 أسابيع كانت تفصل دمشق عن السقوط

لافروف: 3 أسابيع كانت تفصل دمشق عن السقوط

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دمشق كانت على وشك السقوط، عندما بدأت روسيا...

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8 أشخاص لديهم ثروات تساوي ما يملكه نصف سكان الأرض

قال تقرير حديث صادر عن مؤسسة “أوكسفام” الدولية الخيرية، إن 8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي...

إيران ستنشئ ميناء نفطيا في سوريا

إيران ستنشئ ميناء نفطيا في سوريا

تعتزم إيران إنشاء ميناء نفطي في سوريا في إطار سلسلة اتفاقات تعاون وقعت خلال زيارة...

هذه شروط اوروبا لاعادة اعمار سوريا

هذه شروط اوروبا لاعادة اعمار سوريا

يعتزم الاتحاد الأوروبي تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار سوريا، الربيع المقبل، شرط “التقدم السياسي” واستئناف المفاوضات...

150 ألف دولار أجر مهاجم ملهى “رينا” الليلي بتركيا لقتل 39 شخصا

150 ألف دولار أجر مهاجم ملهى “رينا” الليلي بتركيا لقتل 39 شخصا

إسطنبول (الزمان التركية ) – صادرت الشرطة التركية، 150 ألف دولار، خلال حملة أمنية نفذتها...

القاء القبض على منفذ هجوم رأس السنة في اسطنبول

القاء القبض على منفذ هجوم رأس السنة في اسطنبول

ذكرت صحيفة “حرييت” التركية ان المخابرات الداخلية التركية كانت قد اعتقلت اثنان من رفاق منفذ...

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قطر صرفت 8 مليارات دولار لتدمير الدولة السورية – متى سيتم تدمير قطر والسعودية؟؟؟

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الاميركية ذات المصداقية العالية في اخبارها ان قطر موّلت الحركات...

رئيس الاستخبارات محذراً ترامب: يجب أن تكون منضبطاً جداً بدلاً من إطلاق التغريدات

رئيس الاستخبارات محذراً ترامب: يجب أن تكون منضبطاً جداً بدلاً من إطلاق التغريدات

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA جون برينان يحثّ الرئيس المنتخب دونالد ترامب الأحد على...

فيديو: فضيحة لرياض حجاب .. اختلاس بقيمة 7 مليون دولار

فيديو: فضيحة لرياض حجاب .. اختلاس بقيمة 7 مليون دولار

فضيحة لرياض حجاب .. اختلاس بقيمة 7 مليون دولار...

فنزويلا أمام مواجهة حاسمة قبيل تظاهرات مرتقبة

فنزويلا أمام مواجهة حاسمة قبيل تظاهرات مرتقبة

تستمر الأزمة السياسية في التصاعد من دون بروز أي بوادر لتحجيم الخلاف بين «التيار الاشتراكي»...

وزير الدفاع الأمريكي: أيام أبوبكر البغدادي معدودة

وزير الدفاع الأمريكي: أيام أبوبكر البغدادي معدودة

قال وزير الدفاع الأمريكي، أشتون كارتر، في تصريحات كاشفة على غير العادة، إن زعيم تنظيم...

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بدء ضخ مياه عين الفيجة إلى العاصمة دمشق بعد قطع المسلحين لها لشهر كامل

افادت مصادر ميدانية في منطقة نبع الفيجة بوادي بردى ببدء عملية ضخ المياه إلى العاصمة...

ترامب يحدد شروط رفع العقوبات عن روسيا

ترامب يحدد شروط رفع العقوبات عن روسيا

أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن نيته إبقاء العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما ضد...

المنظمات الإنسانية الدولية تناست حلب بعد تحريرها

المنظمات الإنسانية الدولية تناست حلب بعد تحريرها

أكدت وزارة الدفاع الروسية...

الاعلام الصيني لا يستبعد المواجهة العسكرية مع واشنطن

الاعلام الصيني لا يستبعد المواجهة العسكرية مع واشنطن

حذّر الإعلام الصيني الرسمي الولايات المتحدة من إمكانية وقوع مواجهة عسكرية بين البلدين في بحر...

ترامب يعيّن مصرية مستشارة له

ترامب يعيّن مصرية مستشارة له

استعدادات لافشال مراسم تسلم الرئيس المنتخب اختار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، الأميركية من أصول...

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اكتشفوا رواتب قادة العالم بالأرقام .. راتب بوتين وأوباما سيصدمك!

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مهلة للمسلحين في وادي بردى وتفجير انتحاري في دمشق

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المجر تريد طرد منظمات جورج سوروس

كشف Budapest Business Journal أن السلطات المجرية تنوي إغلاق جميع المنظمات غير الحكومية التي يمولها...

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كاتب بريطاني: النظام السعودي جلب الفوضى والدمار للمنطقة

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وزير الدفاع التركي سنعتقل أو نقتل أبو بكر البغدادي حرب شوارع بين الجيش التركي وداعش في مدينة الباب روسيا تسحب حاملة طائرات و6 سفن من شاطىء سوريا إلى روسيا

وزير الدفاع التركي سنعتقل أو نقتل أبو بكر البغدادي حرب شوارع بين الجيش التركي وداعش في مدينة الباب روسيا تسحب حاملة طائرات و6 سفن من شاطىء سوريا إلى روسيا

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التوضيح الرسمي حول القرار الأخير الخاص بالدعوة للاحتياط

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اوباما سيغادر البيت الابيض والاسد لايزال في مكانه.. خامنئي: لو لم نتصد للفتنة في سوريا لكنا نقاتلهم اليوم في طهران

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عشرات المسلحين يسلمون أنفسهم بريف دمشق.. واشتباكات في وادي بردى

عشرات المسلحين يسلمون أنفسهم بريف دمشق.. واشتباكات في وادي بردى

تمت يوم الخميس 5/1/2017...

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المرصد السوري: مقتل 25 في غارات على مبنى تابع لما كانت تعرف بجبهة النصرة

المرصد السوري: مقتل 25 في غارات على مبنى تابع لما كانت تعرف بجبهة النصرة

ذكر المرصد السوري لحقوق...

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البشير يستدير: «الإخوان» يسيطرون على «أجهزة المعارضة»

البشير يستدير: «الإخوان» يسيطرون على «أجهزة المعارضة»

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الميليشيات أعلنت تجميد المحادثات المتعلقة بأستانا ودي ميستورا تبعها.. والغارات تواصل حصد «النصرة» … معارك شديدة يخوضها الجيش لتأمين وادي بردى

الميليشيات أعلنت تجميد المحادثات المتعلقة بأستانا ودي ميستورا تبعها.. والغارات تواصل حصد «النصرة» … معارك شديدة يخوضها الجيش لتأمين وادي بردى

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جرحى في مزيد من القذائف التي استهدفت وسط العاصمة دمشق

جرحى في مزيد من القذائف التي استهدفت وسط العاصمة دمشق

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جرحى في انفجار قنبلة بريف حمص والجيش يستهدف الرستن

جرحى في انفجار قنبلة بريف حمص والجيش يستهدف الرستن

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ناشطون: مقتل 25 من

ناشطون: مقتل 25 من “فتح الشام” بينهم قادة بغارة جوية استهدفت مقرها في إدلب

قتل 25 عنصرا على...

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اشتداد المعارك في محيط «الفيجة»: الحل العسكري خياراً

اشتداد المعارك في محيط «الفيجة»: الحل العسكري خياراً

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مفاوضات سرية بين الجيش العربي السوري والجيش السوري المنشق

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على ذمّة الديار: تعيين العميد جميل الحسن مسؤولاً عن المنطقة الشمالية يعني حرب ضارية ضد جبهة النصرة

على ذمّة الديار: تعيين العميد جميل الحسن مسؤولاً عن المنطقة الشمالية يعني حرب ضارية ضد جبهة النصرة

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مناف طلاس : أيها السوريون سأعود اليكم رئيس حكومة انتقالية بعد 6 اشهر حد اقصى

مناف طلاس : أيها السوريون سأعود اليكم رئيس حكومة انتقالية بعد 6 اشهر حد اقصى

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«عام حلب»: قبضة الجيش وحلفائه أقوى... وكلمة موسكو «هي الأعلى»

«عام حلب»: قبضة الجيش وحلفائه أقوى… وكلمة موسكو «هي الأعلى»

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