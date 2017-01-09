1 – سيقمع الرئيس السيسي ثورة محدودة للاخوان المسلمين، وتسقط دماء كثيرة ويقع قتلى وجرحى...
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قال الرئيس السوري بشار الأسد إن حكومته مستعدة “للتفاوض حول كل شيء” في محادثات السلام المقترحة في قازاخستان لكنه أضاف أنه لم يتضح بعد من...
ترتبط الحالة النفسية للمرء بالوضع العام والمحيط الذي يتواجد به، فبعد حوالي ست سنوات من...
أحد الصناعيين بمدينة حلب اثناء اجتماعهم مع الوزراء.. يتكلم بلسان كل حلبي .. شبعنا حكي...
مع انتهاء العام 2016 وترقب العالم لدخول العام الجديد بعد منتصف ليل، السبت، رصدت صحيفة...
لا تبدو تركيا اليوم في موقف تحسد عليه ضمن المشهد الإقليمي والدولي، على الرغم من...
الذاهب بالقطار، ايام زمان، الى دمشق لا بد ان يعرج على ذلك الكرنفال السحري في...
ذكر مراسل واشنطن بوست نقلا عن مصدر في داعش أنهم 7 آلاف عنصر في مدينة...
محمد الأزن دمشق | «أحبابي ونور عيوني» فنّان الشعب رفيق السبيعي ((1932 ــ 2017) يودعكم، بعدما...
أعلنت مصادر طبية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين بتفجير بسيارة مفخخة وسط...
د. مهدي دخل الله التطورات السياسية حول سورية، محلياً وإقليمياً ودولياً، تبدو لوحة سريالية تتداخل...
تحسين الحلبي إذا كان مسرح الحرب العالمية الثانية في أوروبا قد أغلق الستارة على عمليات...
صدر أخيراً عن «مركز أوال للدراسات والتوثيق» للباحث البحريني علي الديري كتاب “إله التوحش: التكفير...
كادت الشرطة التركية أن تعتقل منفذ جريمة ملهى رينا في أهم شارع في اسطنبول حيث...
■ 6 كانون الثاني الأمم المتحدة: «كيميائي» سوريا دُمّر 100% ■ 29 كانون الثاني بدء...
حسن عليق إنها ليست أزمة الصحافة في لبنان. إقفال جريدة كـ»السفير»، مع ما يحمله الاسم...
قال قادة عراقيون إن امرأة إيزيدية أسرها “داعش” لأكثر من عامين تمكنت من الفرار مع...
نشرت وزارة الدفاع الروسية، قائمة بأسماء المجموعات المسلحة السورية، التي انضمت لاتفاقية المصالحة. ووفقا لوزارة...
مع بداية كل عام، ننتظر جميعا علماء الفلك ليضعوا توقعاتهم بين ايدينا في كتاب او...
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في سوريا،...
حذرت شركة ” Stratfor” الاستطلاعية الخاصة من أن تنظيم “القاعدة” قد بدأ بإعادة بناء قدراته...
علاء حلبي السفيرجهود حثيثة وجولات متتالية من المباحثات تجري في أروقة السياسة الروسية التركية الإيرانية...
زياد حيدر عند الساعة الـ11 ليلاً أو بعد ذلك بقليل، كنتُ أنهيت عملي في المكتب،...
عودة كامل مدينة حلب إلى سيطرة الدولة السوريّة لا تعني عودة الحياة إلى طبيعتها بسهولة....
أعلنت وزارة الدّاخلية السعودية أنّ اكثر من ألفي سعوديّ يُقاتلون حاليّاً في منظّماتٍ إرهابيّة في...
جديد توقعات باتريك مور 2017 للأسد وسوريا وأردوغان، حيثُ ومع اقتراب بداية العام الجديد قام...
نبيه البرجي هل هي قبائل يا جوج وماجوج، وقد تسللت، بغفلة من الله، من مكان...
نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالة اشارت فيها الى ان “حادثة اغتيال السفير الروسي لدى انقرة...
التقى الرئيس فلاديمير بوتين يوم 23 ديسمبر/ تشرين الأول مع وزير الدفاع سيرغي شويغو واستمع...
الرئيس السوري بشار الأسد يقول إن الانتصار في حلب خطوة أساسية لتوفير الظروف لإيجاد حل...
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