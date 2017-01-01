اخر الأخبار

January 01, 2017

الأسد: أحد أسباب الحرب في سوريا رفضنا لمد خط أنابيب اقترحته قطر

الأسد: أحد أسباب الحرب في سوريا رفضنا لمد خط أنابيب اقترحته قطر

أكد الرئيس بشار الأسد،...

الهدنة في سوريا وآمال التوصل إلى حل للأزمة

الهدنة في سوريا وآمال التوصل إلى حل للأزمة

في الهزيع الأخير من...

الحل الوحيد في سوريا هو أن يسامح الجميع الجميع - الأسد يهاجم السعودية وقطر وتركيا ويعرب عن تفاؤله بترامب

الحل الوحيد في سوريا هو أن يسامح الجميع الجميع – الأسد يهاجم السعودية وقطر وتركيا ويعرب عن تفاؤله بترامب

شن الرئيس بشار الأسد...

إسقاط الأسد ينتهي ..

إسقاط الأسد ينتهي ..

مع مشارفة العام الحالي...

هل يصمد اتفاق وقف اطلاق النار في سورية؟ وكيف سيكون رد فعل الدول العربية المستبعدة منه؟

هل يصمد اتفاق وقف اطلاق النار في سورية؟ وكيف سيكون رد فعل الدول العربية المستبعدة منه؟

اتفاق وقف اطلاق...

مُرشّحان مُحتملان لخلافة الرئيس الأسد ومناطق “حُكم ذاتي” في سورية.. هل يَنجح المُخطّط وتتم الصّفقة؟

مُرشّحان مُحتملان لخلافة الرئيس الأسد ومناطق “حُكم ذاتي” في سورية.. هل يَنجح المُخطّط وتتم الصّفقة؟

تحدّثت وكالة رويترز،...

وقف اطلاق نار شامل في سورية: الحرب على داعش والنصرة وأتباعهم ستستمر روسيا ضمنت الحل وتركيا التزمت به

وقف اطلاق نار شامل في سورية: الحرب على داعش والنصرة وأتباعهم ستستمر روسيا ضمنت الحل وتركيا التزمت به

حصل لأول مرة اتفاق...

10 الاف جندي لبناني تقترحهم السعودية لحماية دمشق وانسحاب حزب الله

10 الاف جندي لبناني تقترحهم السعودية لحماية دمشق وانسحاب حزب الله

في الحل السلمي الآتي الى سوريا...

المعارضة تؤكد دعمها للهدنة في سوريا

المعارضة تؤكد دعمها للهدنة في سوريا

أعلن تنظيم “الجيش السوري الحر”...

الجيش السوري يعلن التزامه بوقف إطلاق النار

الجيش السوري يعلن التزامه بوقف إطلاق النار

أعلنت القيادة العامة...

حرروا إدلب بعد حلب .. هكذا قلبت موسكو مواقف قطر رأساً على عقب!

حرروا إدلب بعد حلب .. هكذا قلبت موسكو مواقف قطر رأساً على عقب!

ربما لم يكن...

روسيا وتركيا تقتربان من انجاز الهدنة في سوريا ودي ميستورا يؤيد

روسيا وتركيا تقتربان من انجاز الهدنة في سوريا ودي ميستورا يؤيد

بينما تجري مفاوضات...

انصياع تركي في سوريا... في انتظار ترامب

انصياع تركي في سوريا… في انتظار ترامب

فيما تحاول أنقرة إظهار...

تفاهمات بين الجيش و«الوحدات» لإخلاء حلب من المظاهر المسلحة

تفاهمات بين الجيش و«الوحدات» لإخلاء حلب من المظاهر المسلحة

أيهم مرعي...

أنقرة: مسودة اتّفاقٍ لوقف إطلاق النّار في سوريا

أنقرة: مسودة اتّفاقٍ لوقف إطلاق النّار في سوريا

أكّد وزير الخارجيّة التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الأربعاء، إعداد مسوّدتي اتّفاقيّتين بشأن الهدنة في...

إبراهيم حميدي: وقف شامل للنار وعزل (النصرة) وتنفيذ القرار ٢٢٥٤… واستبعاد الحل العسكري

إبراهيم حميدي: وقف شامل للنار وعزل (النصرة) وتنفيذ القرار ٢٢٥٤… واستبعاد الحل العسكري

إبراهيم حميدي: الحياة...

أنقرة تطلب دعماً جويّاً من

أنقرة تطلب دعماً جويّاً من “التّحالف” في الباب

طلبت أنقرة، يوم الاثنين،...

المكالمات الأخيرة لطياري الطائرة الروسية المنكوبة في طريقها نحو سوريا

المكالمات الأخيرة لطياري الطائرة الروسية المنكوبة في طريقها نحو سوريا

نشرت وسائل...

تحطم طائرة عسكرية روسية متجهة إلى سوريا فوق البحر الأسود

تحطم طائرة عسكرية روسية متجهة إلى سوريا فوق البحر الأسود

تحطمت طائرة عسكرية روسية...

طيران

طيران “مجهول” بين دمشق وأنقرة.. ما هو مصير “جواسيس” حلب؟

لعلها الرسالة الدموية...

روسيا وتركيا وإيران تستعد لمنح سوريا ضمانا

روسيا وتركيا وإيران تستعد لمنح سوريا ضمانا

كتبت صحيفة “فزغلياد”...

ما هو الثمن الذي حصلت على روسيا لدعمها الأسد

ما هو الثمن الذي حصلت على روسيا لدعمها الأسد

هل ستصبح سوريا مثل دول حلف وارسو مع موسكو ؟...

عملية حلب انتهت

عملية حلب انتهت

الجيش العربي السوري...

بعد تحرير حلب: هل يكون 2017 عام النصر على الإرهاب؟

بعد تحرير حلب: هل يكون 2017 عام النصر على الإرهاب؟

حسن حردان...

طريق الحرير والبداوة

طريق الحرير والبداوة

عامر محسن...

ملاحظات على هامش اللحظة الدولية الراهنة

ملاحظات على هامش اللحظة الدولية الراهنة

غسان ملحم...

مفاوضات «شرق حلب»: مسارات متعدّدة... ودولارات!

مفاوضات «شرق حلب»: مسارات متعدّدة… ودولارات!

خرجت أمس نحو ادلب...

دي ميستورا: إدلب بعد حلب

دي ميستورا: إدلب بعد حلب

أكّد المبعوث الأممي إلى سوريا،...

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حرب سوريا: 2017 عام المفاوضات الكبرى؟ – مشاورات معمّقة لوقف إطلاق نار شامل يستثني «الإرهابيين»

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من يوميات صحفي في دمشق حزيران 2012... ليلة اللاعودة

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زياد حيدر عند الساعة الـ11 ليلاً أو بعد ذلك بقليل، كنتُ أنهيت عملي في المكتب،...

الحياة في حلب: نصفها ركام... ونصفها ازدحام

الحياة في حلب: نصفها ركام… ونصفها ازدحام

عودة كامل مدينة حلب إلى سيطرة الدولة السوريّة لا تعني عودة الحياة إلى طبيعتها بسهولة....

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مَقتل أردوغان أمام الجموع الغفيرة.. إليكم توقعات باتريك مور 2017

جديد توقعات باتريك مور 2017 للأسد وسوريا وأردوغان، حيثُ ومع اقتراب بداية العام الجديد قام...

على موعد مع....العجائب!

على موعد مع….العجائب!

نبيه البرجي هل هي قبائل يا جوج وماجوج، وقد تسللت، بغفلة من الله، من مكان...

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شويغو: اقتربنا من التوصل لاتفاق وقف شامل لإطلاق النار في سوريا

شويغو: اقتربنا من التوصل لاتفاق وقف شامل لإطلاق النار في سوريا

التقى الرئيس فلاديمير بوتين يوم 23 ديسمبر/ تشرين الأول مع وزير الدفاع سيرغي شويغو واستمع...

الأسد: تحرير حلب يوفر الظروف لإنهاء الحرب

الأسد: تحرير حلب يوفر الظروف لإنهاء الحرب

الرئيس السوري بشار الأسد يقول إن الانتصار في حلب خطوة أساسية لتوفير الظروف لإيجاد حل...

خروج أكثر من 5 آلاف مسلح مع عائلاتهم من شرق حلب

خروج أكثر من 5 آلاف مسلح مع عائلاتهم من شرق حلب

خرج أكثر من 5 آلاف مسلح مع عائلاتهم من الاحياء الشرقية لحلب على خمس مراحل،...

فضيحة التضليل في حلب.. الداخلية المصرية تلقي القبض على خليه تصور افلام مفبركة في بور سعيد على أنها مجازر في حلب

فضيحة التضليل في حلب.. الداخلية المصرية تلقي القبض على خليه تصور افلام مفبركة في بور سعيد على أنها مجازر في حلب

كمال خلف:  صرح مسؤول بمركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية، الاثنين ، أنه تم ضبط...

من يمول الارهابيين في العالم ؟... بالتأكيد ليست بوركينا فاسو ... ترامب يهدد بمسح الارهاب ومموليه من الكرة الارضية

من يمول الارهابيين في العالم ؟… بالتأكيد ليست بوركينا فاسو … ترامب يهدد بمسح الارهاب ومموليه من الكرة الارضية

قال الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب ان جماعة “داعش” وارهابيين آخرين يهاجمون باستمرار المسيحيين في...

بوتين: اغتيال السفير يستهدف التسوية السورية

بوتين: اغتيال السفير يستهدف التسوية السورية

بعكس ما كان يُتوقع لحظة اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة، كان واضحاً أنّ العاصمتين أرادتا احتواء...

حكايات من 1600 يوم لحامية قلعة حلب

حكايات من 1600 يوم لحامية قلعة حلب

زهراء فارس بمحاذاة تلةٍ واسعة من الركام إلى جوار قلعة حلب، يجول «إ» العقيد في...

كيري: انقسامات أميركية منعت اتفاقاً سورياً مع الروس

كيري: انقسامات أميركية منعت اتفاقاً سورياً مع الروس

أعرب وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس، عن أسفه لفشل الاتفاق بين واشنطن وموسكو بشأن...

عملية الكرك.. مقتل 10 أشخاص بينهم 7 رجال أمن أردنيين وسائحة كندية وتصفية 4 من المهاجمين

عملية الكرك.. مقتل 10 أشخاص بينهم 7 رجال أمن أردنيين وسائحة كندية وتصفية 4 من المهاجمين

أعلنت قوات الأمن الأردنية إنتهاء عملية القضاء على المجموعة المسلحة التي تحصنت داخل قلعه الكرك...

سليم نصار: هل المطلوب تفريغ المنطقة من المسيحيين؟

سليم نصار: هل المطلوب تفريغ المنطقة من المسيحيين؟

سليم نصار : الحياة اعتاد المصريون، منذ عزل الرئيس محمد مرسي (تموز/ يوليو 2013)، على...

الأردن: إطلاق نار بين الأمن ومسلحين في الكرك

الأردن: إطلاق نار بين الأمن ومسلحين في الكرك

مصدر أمني أردني يفيد بتبادل إطلاق نار بين رجال أمن وعدد من المسلحين المشبوهين هاجموا...

تفجير عبوة بطفلة داخل مخفر دمشقي!

تفجير عبوة بطفلة داخل مخفر دمشقي!

وقع انفجار داخل قسم شرطة الميدان في دمشق أمس، نتج عن تفجير حزام ناسف كان...

المفاوض عمر رحمون: اتفاق سوري ــ سوري أُنجز في حلب

المفاوض عمر رحمون: اتفاق سوري ــ سوري أُنجز في حلب

قفز اسم الشيخ عمر رحمون إلى الواجهة مع تكشّف الدور المحوري الذي اضطلع به في...

الأسد: تحرير حلب كتابةٌ للتاريخ

الأسد: تحرير حلب كتابةٌ للتاريخ

قال الرئيس السوري بشار الأسد في تصريحٍ مقتضَبٍ بثّه موقع الرئاسة السورية على الإنترنت، إن...

باحثون في مراكز غربية: خسارة حلب نهاية أحلام المعارضة السورية

باحثون في مراكز غربية: خسارة حلب نهاية أحلام المعارضة السورية

تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية يقرأ نقلاً عن باحثين في مراكز أبحاث ودراسات غربية في استعادة...

ولنا في أمهاتنا السوريات أسوة.. فلتغفروا

ولنا في أمهاتنا السوريات أسوة.. فلتغفروا

سناء علي «في عيد الأم الماضي، جاءني ابني الأول حسان (26 عاماً) ملفوفاً بالعلم، وبعد...

كيري للمعارضة السورية: غادروا حلب.. ترامب آت

كيري للمعارضة السورية: غادروا حلب.. ترامب آت

تضمن الحديث الذي أدلى به وزير الخارجية الأميركي جون كيري ،خلال اجتماع وزراء الخارجية الذي...

التلفزيون السوري يعلن رسمياً سيطرة الجيش على كامل مدينة حلب

التلفزيون السوري يعلن رسمياً سيطرة الجيش على كامل مدينة حلب

التلفزيون السوري يعلن رسمياً سيطرة الجيش على كامل مدينة حلب...

صادق جلال العظم ؛انطفاء ضوء آخر وسط زوابع الظلام

صادق جلال العظم ؛انطفاء ضوء آخر وسط زوابع الظلام

فلاح المشعل  يؤشر رحيل المفكر السوري الكبير صادق جلال العظم الى عمق المفارقة التاريخية التي...

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لافروف: هناك تقارب جديد مع واشنطن حول حلب

لافروف: هناك تقارب جديد مع واشنطن حول حلب

أعلن وزير الخارجية الروسي...

اخبار

معركة حلب تقترب بسرعة من نهايتها ان لم تكن انتهت فعلا.. ومبادرة المعارضة المفاجئة بهدنة لخمسة أيام قمة الحكمة والتعقل.. وهذه رسالتنا المزدوجة للرئيس الاسد وللمعارضة السورية ايضا

معركة حلب تقترب بسرعة من نهايتها ان لم تكن انتهت فعلا.. ومبادرة المعارضة المفاجئة بهدنة لخمسة أيام قمة الحكمة والتعقل.. وهذه رسالتنا المزدوجة للرئيس الاسد وللمعارضة السورية ايضا

عبد الباري عطوان ...

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الجيش السوري وصل إلى قلعة حلب الاثرية

الجيش السوري وصل إلى قلعة حلب الاثرية

في خبر عاجل من التلفزيون السوري أن الجيش...

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الديار: الانذار الأميركي للرئيس بشار الأسد

الديار: الانذار الأميركي للرئيس بشار الأسد

عندما قدمت واشنطن...

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حلب: ليلة انهيار.. وستة أحياء أخيرة

حلب: ليلة انهيار.. وستة أحياء أخيرة

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قائد غرفة عمليات حلفاء سوريا: هزيمة مسلحي حلب وشيكة ووفود تركية زارت دمشق

قائد غرفة عمليات حلفاء سوريا: هزيمة مسلحي حلب وشيكة ووفود تركية زارت دمشق

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يلديريم: مستقبل سوريا أهم من مصير الأسد

يلديريم: مستقبل سوريا أهم من مصير الأسد

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قصف إسرائيلي على مطار المزة ليبرمان يتذرّع بأسلحة «حزب الله»

قصف إسرائيلي على مطار المزة ليبرمان يتذرّع بأسلحة «حزب الله»

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المدينة القديمة في قبضة – الجيش حلب: الربع الأخير للمسلحين

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“النواب” الأميركي يشرع توريد منظومات دفاع جوي محمولة للمسلحين بسوريا

كشفت صحيفة “واشنطن بوست”...

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حميميم: 36 عملية قصف من قبل المسلحين خلال الساعات الـ24 الماضية

حميميم: 36 عملية قصف من قبل المسلحين خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن مركز التنسيق...

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«إبن الترويكا المدلل» من تونس إلى إ٠دلب: انشقاق أم مكيدة؟

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من هما الممرضتان اللتان قضتا في حلب وماهي ملابسات الهجوم؟

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دمشق ترفض هدنة لا تتضمّن خروج المسلّحين من شرق حلب

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روسيا والصين تستخدمان حق الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع القرار بشأن حلب

روسيا والصين تستخدمان حق الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع القرار بشأن حلب

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الجيش السوري يوسع سيطرته شرق حلب والمسلحون يتفاوضون حول شروط الاستسلام

الجيش السوري يوسع سيطرته شرق حلب والمسلحون يتفاوضون حول شروط الاستسلام

كشفت مصادر إعلامية...

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حلب: خطوط المسلحين تتآكل.. والجيش يطاردهم

حلب: خطوط المسلحين تتآكل.. والجيش يطاردهم

محمد بلوط...

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الجيش السوري يفتح طريق المطار ويقترب من قلعة حلب - مسلحون يستسلمون.. و«النصرة» تلتهم «جيش الإسلام» و«فيلق الشام»

الجيش السوري يفتح طريق المطار ويقترب من قلعة حلب – مسلحون يستسلمون.. و«النصرة» تلتهم «جيش الإسلام» و«فيلق الشام»

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روسيا تسعى لانسحاب كامل لمقاتلي المعارضة من حلب

روسيا تسعى لانسحاب كامل لمقاتلي المعارضة من حلب

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“ذي تايمز”: أوروبا عرضت “كيس نقود” على الأسد مقابل صفقة

كشفت صحيفة “ذي تايمز”...

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دي ميستورا يأمل في التوصل إلى

دي ميستورا يأمل في التوصل إلى “صيغة” لتجنب “معركة رهيبة” في حلب

قال ستيفان دي ميستورا،...

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أميركا قدمت خطة سحب المسلحين من حلب وروسيا سترسل خبراءها العسكريين لجنيف لدراسة الخطة

أميركا قدمت خطة سحب المسلحين من حلب وروسيا سترسل خبراءها العسكريين لجنيف لدراسة الخطة

في خبر مفاجئ...

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موسكو للندن: لا تمنعونا من مساعدة الحلبيين

موسكو للندن: لا تمنعونا من مساعدة الحلبيين

انتقدت وزارة الدفاع الروسية...

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