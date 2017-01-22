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أشارت معلومات تداولتها وسائل الإعلام التركية إلى أن منفذ هجوم إسطنبول عبد القادر ماشاريبوف، أكد للشرطة أن ثلاثة من عناصر التنظيم كانوا قد أخذوا منه...
انفجرت سيارة مفخخة يوم السبت 21/1/2017 عند مدخل سوق مخيم الرقبان للاجئين السوريين على الحدود...
أفادت تقارير إعلامية واردة من السعودية أن شخصين فجرا نفسيهما بعد مواجهة مع قوات الأمن...
حدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أولويات إدارته لجعل “أمريكا أولا” في العالم، سياسيا وعسكريا واقتصاديا،...
بدرت عن عدة دول في العالم ردود أفعال بعد تنصيب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات...
نشرت صحيفة الغارديان في صفحتها الأولى تقريرا عن تنصيب، دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة، تقول...
نشر المستشرق والباحث الإسرائيلي “مردخاي كيدار” مقالاً على موقع “ميدا” العبري بتاريخ 14 كانون الثاني...
حكاية أسرة أبو محمّد تلقي الضّوء على كوارث الحرب من زاوية بعيدة إلى حد كبير...
اندلعت معارك عنيفة في الغوطة الشرقية لدمشق بين الجيش السوري ومسلحين، في حين تتواصل الاشتباكات...
في مقابلة خاصة مع قناة الميادين يكشف نواف البشير شيخ قبيلة البكارة (البقارة) في سوريا...
شهد العالم منذ عدة أيام، فضيحة عالمية جديدة، بطلاها هذه المرة، شاي ماسوت، الموظف في...
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دمشق كانت على وشك السقوط، عندما بدأت روسيا...
قال تقرير حديث صادر عن مؤسسة “أوكسفام” الدولية الخيرية، إن 8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي...
تعتزم إيران إنشاء ميناء نفطي في سوريا في إطار سلسلة اتفاقات تعاون وقعت خلال زيارة...
يعتزم الاتحاد الأوروبي تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار سوريا، الربيع المقبل، شرط “التقدم السياسي” واستئناف المفاوضات...
إسطنبول (الزمان التركية ) – صادرت الشرطة التركية، 150 ألف دولار، خلال حملة أمنية نفذتها...
ذكرت صحيفة “حرييت” التركية ان المخابرات الداخلية التركية كانت قد اعتقلت اثنان من رفاق منفذ...
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الاميركية ذات المصداقية العالية في اخبارها ان قطر موّلت الحركات...
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA جون برينان يحثّ الرئيس المنتخب دونالد ترامب الأحد على...
تستمر الأزمة السياسية في التصاعد من دون بروز أي بوادر لتحجيم الخلاف بين «التيار الاشتراكي»...
قال وزير الدفاع الأمريكي، أشتون كارتر، في تصريحات كاشفة على غير العادة، إن زعيم تنظيم...
افادت مصادر ميدانية في منطقة نبع الفيجة بوادي بردى ببدء عملية ضخ المياه إلى العاصمة...
أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن نيته إبقاء العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما ضد...
حذّر الإعلام الصيني الرسمي الولايات المتحدة من إمكانية وقوع مواجهة عسكرية بين البلدين في بحر...
استعدادات لافشال مراسم تسلم الرئيس المنتخب اختار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، الأميركية من أصول...
قد ينتابك الفضول حول رواتب قادة العالم، ثم تتخيل أرقاما فلكية كحد أدنى لرواتبهم، فحسب...
معارضة الرياض تحسم موقفها اليوم من «الاستانة» تكثفت الاتصالات الروسية – التركية لتذليل العقبات وازالة...
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