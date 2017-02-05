اخر الأخبار

February 05, 2017

الطيران الأردني يقصف داعش جنوب سوريا

الطيران الأردني يقصف داعش جنوب سوريا

هجوم للجيش وحزب الله في الغوطة الشرقية...

ترامب يكرر لعبة بوتين في سوريا

ترامب يكرر لعبة بوتين في سوريا

منذ اليوم الأول لدخوله البيت الأبيض،...

القوات السورية تحرر أكثر من 30 منطقة سكنية من قبضة

القوات السورية تحرر أكثر من 30 منطقة سكنية من قبضة “داعش”

أعلنت وزارة الدفاع الروسية،...

الجيش السوري يحكم السيطرة على عدد من النقاط شرق مطار السين بريف دمشق

الجيش السوري يحكم السيطرة على عدد من النقاط شرق مطار السين بريف دمشق

أعلن مصدر عسكري...

لماذا لم يوافق السوريون على المشروع الروسي للدستور السوري

لماذا لم يوافق السوريون على المشروع الروسي للدستور السوري

تطرقت صحيفة “أرغومينتي إي فاكتي”...

الجيش السوري يتقدم على أطراف دير الزور الجنوبية

الجيش السوري يتقدم على أطراف دير الزور الجنوبية

تستمر عمليات الجيش السوري...

قوات سوريا الديمقراطية تطلق المرحلة الثالثة لتحرير ريف الرقة الشرقي

قوات سوريا الديمقراطية تطلق المرحلة الثالثة لتحرير ريف الرقة الشرقي

أعلن الناطق الرسمي...

واشنطن

واشنطن “تتراجع” عن قرار حظر دخول مسلمين؟

السلطات الأميركية...

لعبة ما فوق الأمم

لعبة ما فوق الأمم

نبيه البرجي...

الجيش يهاجم في دير الزور وحمص: سباق الشرق السوري يحتدم

الجيش يهاجم في دير الزور وحمص: سباق الشرق السوري يحتدم

تتسارع الخطوات الميدانية...

فريق ترامب يستغني عن خطة أوباما للرقة؟

فريق ترامب يستغني عن خطة أوباما للرقة؟

أوردت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية،...

الفشل يحيق مجددا بمفاوضات جنيف حول سوريا

الفشل يحيق مجددا بمفاوضات جنيف حول سوريا

تطرقت صحيفة “إيزفيستيا” إلى مفاوضات جنيف...

كيف سيبدو جدار ترامب الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك؟

كيف سيبدو جدار ترامب الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك؟

وعد، دونالد ترامب،...

هل ستلقى مبادرة لافروف بإحياء عضوية سوريا في الجامعة العربية آذانا صاغية

هل ستلقى مبادرة لافروف بإحياء عضوية سوريا في الجامعة العربية آذانا صاغية

يتضح من التطورات الحالية...

الجيش السوري على بعد 6 كلم من الباب

الجيش السوري على بعد 6 كلم من الباب

لقاء جديد في أستانا «للرقابة» على وقف النار...

الجيش يؤمّن محيط مطار T4... ويغلق ملف الفيجة بتسوية الأوضاع

الجيش يؤمّن محيط مطار T4… ويغلق ملف الفيجة بتسوية الأوضاع

تمكّن الجيش السوري...

«الهيئة» المعارضة تهاجم دي ميستورا... وموسكو تطالب بمقعد دمشق «العربي»

«الهيئة» المعارضة تهاجم دي ميستورا… وموسكو تطالب بمقعد دمشق «العربي»

رفضت «الهيئة العليا للمفاوضات»...

تطمينات روسية لأنقرة بإحباط «الدويلة» الكردية: الجيش السوري إلى الباب

تطمينات روسية لأنقرة بإحباط «الدويلة» الكردية: الجيش السوري إلى الباب

فيما يقف الجيش التركي...

السباق إلى الباب يحتدم..هل يواجه الجيش السوري الجيشَ التركي؟

السباق إلى الباب يحتدم..هل يواجه الجيش السوري الجيشَ التركي؟

مراسل الميادين في حلب يقول...

موسكو تقترح إشراك مصر في المفاوضات حول سوريا

موسكو تقترح إشراك مصر في المفاوضات حول سوريا

ذكرت صحيفة “إيزفيستيا”...

الاسد التقى وفداً صناعياً في أول ظهور بعد الشائعات عن صحته

بعد موجة الشائعات...

هل الإعداد جارٍ لتقسيم سوريا إلى مناطق آمنة أم تقسيمها وتفكيكها فعلاً؟؟

هل الإعداد جارٍ لتقسيم سوريا إلى مناطق آمنة أم تقسيمها وتفكيكها فعلاً؟؟

أشارت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا”...

احتدام القتال بين القوات السورية و

احتدام القتال بين القوات السورية و”داعش” و”جيش خالد” يتوسع في درعا

اتسعت دائرة الاشتباكات...

“سوريا الديمقراطية” تستعد لعزل الرقة “نهائيا” والتحالف يشن 5 غارات على “داعش” قرب المدينة

أعلن مصدر عسكري...

واشنطن تزود لأول مرة قوات سوريا الديمقراطية بالمدرعات

واشنطن تزود لأول مرة قوات سوريا الديمقراطية بالمدرعات

أكد متحدث باسم قوات...

رئيس الوزراء السوري يعلن إحالة عدد من الفاسدين إلى القضاء

رئيس الوزراء السوري يعلن إحالة عدد من الفاسدين إلى القضاء

أكد رئيس الوزراء السوري...

تسوية وادي بردى تمتدّ شمالاً... ودمشق تشترط التنسيق حول «المناطق الآمنة»

تسوية وادي بردى تمتدّ شمالاً… ودمشق تشترط التنسيق حول «المناطق الآمنة»

مع اقتراب موعد الاجتماع...

اندماج جديد تحت ظلال «القاعدة»: زوال «جيش الفتح»... و«أحرار الشام» تُعدّ الرد

اندماج جديد تحت ظلال «القاعدة»: زوال «جيش الفتح»… و«أحرار الشام» تُعدّ الرد

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التحالف بقيادة واشنطن يقطع المياه عن الرقة السورية

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داعش يحرق معمل غاز حيّان في ريف حمص الشرقي وتدميره بالكامل قبل الانسحاب منه

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من هو ألكسندر بيسونيت المتهم بارتكاب الهجوم على مسجد كيبيك؟

من هو ألكسندر بيسونيت المتهم بارتكاب الهجوم على مسجد كيبيك؟

جاءت الأنباء التي أفادت بأن الطالب الكندي الفرنسي، ألكسندر بيسونيت، يواجه ست تهم بالقتل، وخمسا...

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سورية تتحول إلى “سوق نخاسة”.. الإتجار بالبشر يبلغ مداه

ليس فقط في مناطق سيطرة تنظيم “داعش”، وإنما في مختلف المناطق السورية، أصبحت ظاهرة الاتجار...

اتفاقات سورية ــ عراقية جديدة: 2017 عام إحياء العلاقات الاقتصادية؟

اتفاقات سورية ــ عراقية جديدة: 2017 عام إحياء العلاقات الاقتصادية؟

تسعى دمشق وبغداد إلى إعادة إحياء النشاط الاقتصادي المميّز بينهما. وتسود أجواء التفاؤل صناعيّي البلدين...

البنتاغون يتحرك تنفيذا لوعد ترامب بـ

البنتاغون يتحرك تنفيذا لوعد ترامب بـ”استعادة عظمة أمريكا”

أمر وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أجهزته بإعداد زيادة في النفقات العسكرية اعتبارا من 2017،...

موسكو تدعو إلى تجديد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية

موسكو تدعو إلى تجديد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى تجديد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، معتبرا...

دي ميستورا: سأقوم بنفسي بتحديد أعضاء المعارضة في حال فشلها في تشكيل وفدها

دي ميستورا: سأقوم بنفسي بتحديد أعضاء المعارضة في حال فشلها في تشكيل وفدها

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أنه سيقوم بنفسه بتحديد أعضاء وفد...

تأجيل مفاوضات جنيف حول سوريا إلى 20 فبراير/شباط

تأجيل مفاوضات جنيف حول سوريا إلى 20 فبراير/شباط

أفادت وكالة “فرانس برس”، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني، نقلا عن مصادر في الأمم المتحدة، بتأجيل...

نتائج تطبيق أوامر ترامب بمنع قبول اللاجئين وحظر السفر

نتائج تطبيق أوامر ترامب بمنع قبول اللاجئين وحظر السفر

لخصت واشنطن نتائج تطبيق الأوامر الخاصة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بحظر السفر من عدد...

هجوم المسجد في كندا.. الإفراج عن المشتبه به المغربي والإبقاء على الثاني

هجوم المسجد في كندا.. الإفراج عن المشتبه به المغربي والإبقاء على الثاني

أخلت الشرطة الكندية سبيل المواطن من الأصول المغربية محمد بلخضر، الذي قال الإعلام المحلي سابقا...

الكسندر بيسونيت المتهم الوحيد في جريمة مسجد مدينة كيبيك

الكسندر بيسونيت المتهم الوحيد في جريمة مسجد مدينة كيبيك

الأوسط: تم القبض على متهم واجد في قضية اطلاق النار في المسجد الكبير بمنطقة سان...

علماء الآثار يعثرون على هاتف عمره 800 عام

علماء الآثار يعثرون على هاتف عمره 800 عام

تم العثور على هاتف عمره ما يقارب 800 عام من قبل علماء آثار بالقرب من...

خمسة قتلى في اعتداء ارهابي على مسجد في مدينة كيبيك الكندية

خمسة قتلى في اعتداء ارهابي على مسجد في مدينة كيبيك الكندية

رصد: جرى إعتداء إرهابي في مسجد في مدينة كيبيك عاصمة المقاطعة الكندية التي تحمل الإسم...

ترامب والملك سلمان يتفقان على إنشاء مناطق آمنة في سوريا واليمن

ترامب والملك سلمان يتفقان على إنشاء مناطق آمنة في سوريا واليمن

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتصل بالعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز واتفاق بين الجانبين على على...

الأركان العامة الروسية: الشعب السوري هو الذي يضع دستوره

الأركان العامة الروسية: الشعب السوري هو الذي يضع دستوره

صرح نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية بهيئة الأركان العامة للجيش الروسي، ستانيسلاف غادجي محمدوف، اليوم...

مسؤول امريكي: حاملو البطاقة الخضراء لا يشملهم قرار ترامب

مسؤول امريكي: حاملو البطاقة الخضراء لا يشملهم قرار ترامب

أ ف ب ـ  اكد مسؤول بارز في البيت الابيض الاحد ان الحظر الذي فرضه الرئيس...

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بعد “الجهاد”.. سوريا ينتظرها الطوفان

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هكذا ردّ ترودو على حظر ترامب لمهاجري بعض الدول!

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مكالمة ترامب وبوتين استمرت 50 دقيقة.. هذه تفاصيلها

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مصادر بمطار بيروت: منع أسرة سورية مسيحية من دخول أمريكا في فيلادلفيا

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الحكومة الكندية: الحظر الأميركي لن يؤثر على الرعايا الكنديين من حملة الجنسية المزدوجة

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إليك ما يجب أن تعرفه عن مرسوم ترامب التنفيذي عن اللاجئين وأثره على السوريين

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