اخر الأخبار

January 16, 2017

مصدر في غرفة عمليات حلفاء سوريا: لا تلعبوا بالنار لأنها ستحرقكم!

مصدر في غرفة عمليات حلفاء سوريا: لا تلعبوا بالنار لأنها ستحرقكم!

مصدر أمني رفيع...

الجيش يقترب من الفيجة... وموسكو دعت ترامب لحضور أستانة

الجيش يقترب من الفيجة… وموسكو دعت ترامب لحضور أستانة

مع تعثّر جهود...

إخراج أكثر من ألف مسلح من وادي بردى بريف دمشق

إخراج أكثر من ألف مسلح من وادي بردى بريف دمشق

أعلن المركز الروسي...

داعش يهاجم دير الزور وغارات سورية مكثفة على خطوط إمداد التنظيم

داعش يهاجم دير الزور وغارات سورية مكثفة على خطوط إمداد التنظيم

ذكرت مراسلة الميادين...

آفاق الحرب المكشوفة بين ترامب والأجهزة الاستخباراتية

آفاق الحرب المكشوفة بين ترامب والأجهزة الاستخباراتية

د.منذر سليمان...

5 ملايين دون مياه وقصف اسرائيلي على دمشق

5 ملايين دون مياه وقصف اسرائيلي على دمشق

موسكو وتركيا : لاشراك واشنطن في «الاستانة»...

الجيش نحو الحسم في وادي بردى: سباق ما قبل الأستانة

الجيش نحو الحسم في وادي بردى: سباق ما قبل الأستانة

مع مماطلة الجماعات...

دمشق: العدوان برعاية إدارة أوباما

دمشق: العدوان برعاية إدارة أوباما

طالبت وزارة الخارجية السورية،...

موسكو وأنقرة تؤمنان الـ«أستانة»: «تفاهم جوي» ودخول على خط بردى

موسكو وأنقرة تؤمنان الـ«أستانة»: «تفاهم جوي» ودخول على خط بردى

تراكم موسكو وأنقرة...

بدأت “المؤسسة” الامريكية حربها على ترامب مبكرا بـ”ابتزازه” جنسيا.. فهل هي مقدمة للإطاحة به

بدأت “المؤسسة” الامريكية حربها على ترامب مبكرا بـ”ابتزازه” جنسيا.. فهل هي مقدمة للإطاحة به

عبد الباري عطوان – راي اليوم ...

بالصور والفيديو: تفجير إنتحاري في كفرسوسة يسقط عشرات الضحايا

بالصور والفيديو: تفجير إنتحاري في كفرسوسة يسقط عشرات الضحايا

اعلن التلفزيون...

إسرائيل تقصف مطار المزة العسكري في دمشق

إسرائيل تقصف مطار المزة العسكري في دمشق

أعلنت قيادة الجيش السوري،...

حقائق مخفية.. السرّ المدفون في سوريا

حقائق مخفية.. السرّ المدفون في سوريا

علي فواز...

زاخاروفا: مفاوضات أستانة حول سوريا ستجري في 23 كانون الثاني/ يناير

زاخاروفا: مفاوضات أستانة حول سوريا ستجري في 23 كانون الثاني/ يناير

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين...

قائمة جديدة بأسماء الضباط السوريين الذين أدرجتهم واشنطن في عقوباتها

قائمة جديدة بأسماء الضباط السوريين الذين أدرجتهم واشنطن في عقوباتها

أعلنت وزارة المالية الأمريكية...

الهدف السوري العسكري: عزل الحدود التركية

الهدف السوري العسكري: عزل الحدود التركية

تشير الوقائع الميدانية...

قرار سوري - إيراني

قرار سوري – إيراني

أن يحطّ أكثر من مسؤول إيراني...

وفد أنقرة إلى الأستانة: طغيان «إخواني»

وفد أنقرة إلى الأستانة: طغيان «إخواني»

تم الحصول على لائحة...

من الرقة إلى الباب: عينٌ على الأستانة ويدٌ على الزناد

من الرقة إلى الباب: عينٌ على الأستانة ويدٌ على الزناد

جبهات سوريّة...

تقدم الجيش يعجّل «اتفاقاً مبدئياً» لمصالحة في وادي بردى

تقدم الجيش يعجّل «اتفاقاً مبدئياً» لمصالحة في وادي بردى

مرح ماشي...

انعقاد مؤتمر الآستانة وسط حقل الغام.. فهل تنفجر العلاقات بين المعارضتين السياسية والعسكرية؟

انعقاد مؤتمر الآستانة وسط حقل الغام.. فهل تنفجر العلاقات بين المعارضتين السياسية والعسكرية؟

بدأت ملامح مؤتمر الآستانة...

مراكز الأبحاث ترسم خريطة سياسات ترامب المقبلة

مراكز الأبحاث ترسم خريطة سياسات ترامب المقبلة

منذر سليمان...

بوغدانوف يبحث مع جنرالات سوريين معارضين الوضع السياسي العسكري في البلاد

بوغدانوف يبحث مع جنرالات سوريين معارضين الوضع السياسي العسكري في البلاد

بحث ميخائيل بوغدانوف،...

معارضة الرياض ستوافق على المشاركة في مفاوضات أستانا

معارضة الرياض ستوافق على المشاركة في مفاوضات أستانا

تجتمع الهيئة العليا للمفاوضات...

سوريا: شروط التسوية وحواضنها

سوريا: شروط التسوية وحواضنها

ورد كاسوحة...

صراع خفي بين أنقرة وواشنطن: إعادة تدوير «جهاديي داعش»

صراع خفي بين أنقرة وواشنطن: إعادة تدوير «جهاديي داعش»

في الرابع من تشرين الثاني الماضي...

اللاجئون السوريون بدأوا في العودة الى بيوتهم ويبدو أن انتصار الاسد اصبح حقيقة واقعة.. والسؤال هو هل سيوافق المتمردون على التنازل عن سلاحهم؟

اللاجئون السوريون بدأوا في العودة الى بيوتهم ويبدو أن انتصار الاسد اصبح حقيقة واقعة.. والسؤال هو هل سيوافق المتمردون على التنازل عن سلاحهم؟

بقلم: تسفي برئيل ...

تحرير ريف دمشق من الإرهابيين في مرحلته النهائية

تحرير ريف دمشق من الإرهابيين في مرحلته النهائية

أعلن رئيس هيئة الأركان...

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رئيس الاستخبارات محذراً ترامب: يجب أن تكون منضبطاً جداً بدلاً من إطلاق التغريدات

رئيس الاستخبارات محذراً ترامب: يجب أن تكون منضبطاً جداً بدلاً من إطلاق التغريدات

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فيديو: فضيحة لرياض حجاب .. اختلاس بقيمة 7 مليون دولار

فيديو: فضيحة لرياض حجاب .. اختلاس بقيمة 7 مليون دولار

فضيحة لرياض حجاب .. اختلاس بقيمة 7 مليون دولار...

فنزويلا أمام مواجهة حاسمة قبيل تظاهرات مرتقبة

فنزويلا أمام مواجهة حاسمة قبيل تظاهرات مرتقبة

تستمر الأزمة السياسية في التصاعد من دون بروز أي بوادر لتحجيم الخلاف بين «التيار الاشتراكي»...

وزير الدفاع الأمريكي: أيام أبوبكر البغدادي معدودة

وزير الدفاع الأمريكي: أيام أبوبكر البغدادي معدودة

قال وزير الدفاع الأمريكي، أشتون كارتر، في تصريحات كاشفة على غير العادة، إن زعيم تنظيم...

بدء ضخ مياه عين الفيجة إلى العاصمة دمشق بعد قطع المسلحين لها لشهر كامل

بدء ضخ مياه عين الفيجة إلى العاصمة دمشق بعد قطع المسلحين لها لشهر كامل

افادت مصادر ميدانية في منطقة نبع الفيجة بوادي بردى ببدء عملية ضخ المياه إلى العاصمة...

ترامب يحدد شروط رفع العقوبات عن روسيا

ترامب يحدد شروط رفع العقوبات عن روسيا

أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن نيته إبقاء العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما ضد...

المنظمات الإنسانية الدولية تناست حلب بعد تحريرها

المنظمات الإنسانية الدولية تناست حلب بعد تحريرها

أكدت وزارة الدفاع الروسية...

الاعلام الصيني لا يستبعد المواجهة العسكرية مع واشنطن

الاعلام الصيني لا يستبعد المواجهة العسكرية مع واشنطن

حذّر الإعلام الصيني الرسمي الولايات المتحدة من إمكانية وقوع مواجهة عسكرية بين البلدين في بحر...

ترامب يعيّن مصرية مستشارة له

ترامب يعيّن مصرية مستشارة له

استعدادات لافشال مراسم تسلم الرئيس المنتخب اختار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، الأميركية من أصول...

اكتشفوا رواتب قادة العالم بالأرقام .. راتب بوتين وأوباما سيصدمك!

اكتشفوا رواتب قادة العالم بالأرقام .. راتب بوتين وأوباما سيصدمك!

قد ينتابك الفضول حول رواتب قادة العالم، ثم تتخيل أرقاما فلكية كحد أدنى لرواتبهم، فحسب...

مهلة للمسلحين في وادي بردى وتفجير انتحاري في دمشق

مهلة للمسلحين في وادي بردى وتفجير انتحاري في دمشق

معارضة الرياض تحسم موقفها اليوم من «الاستانة» تكثفت الاتصالات الروسية – التركية لتذليل العقبات وازالة...

المجر تريد طرد منظمات جورج سوروس

المجر تريد طرد منظمات جورج سوروس

كشف Budapest Business Journal أن السلطات المجرية تنوي إغلاق جميع المنظمات غير الحكومية التي يمولها...

دي ميستورا: اجتماعان في أنقرة وموسكو لتسوية أزمة مياه دمشق

دي ميستورا: اجتماعان في أنقرة وموسكو لتسوية أزمة مياه دمشق

المبعوث الأممي إلى سوريا يشير إلى أنّ وقف إطلاق النار ما زال صامداً وأنّ 5...

استعادة

استعادة “العز الحلبي” صناعياً.. اقتصاد أكثر ارتياحاً ورأس المال يخفض مخاطراته

ابراهيم حريب حدث العام 2016 بالتأكيد، هو تحرير حلب، المدينة ذات الثقل الاستراتيجي والاقتصادي والاجتماعي...

شبكة لتزوير الوكالات في دمشق بطلها سياسي

شبكة لتزوير الوكالات في دمشق بطلها سياسي

قالت مصادر في الأمن الجنائي عن القبض على شبكة لتزوير وكالات بيع عقارات تستغل غياب...

ترامب يدعو للتعاون مع روسيا ويشكك بدور موسكو في القرصنة ويحذر CIA من عواقب نشرها الأكاذيب

ترامب يدعو للتعاون مع روسيا ويشكك بدور موسكو في القرصنة ويحذر CIA من عواقب نشرها الأكاذيب

نفى ترامب الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني في أول مؤتمر صحفي يعقده بعد انتخابه رئيسا للبلاد،...

وزير الخارجية الاميركي الجديد : الاخوان المسلمون منظمة ارهابية كالقاعدة

وزير الخارجية الاميركي الجديد : الاخوان المسلمون منظمة ارهابية كالقاعدة

ترامب ينتقد المخابرات : «هل نعيش في المانيا النازية» أكد وزير الخارجية الاميركي المعين في...

اوباما ودّع الاميركيين «بالدموع» «لن يعيش بأمان من يهدد أميركا»

اوباما ودّع الاميركيين «بالدموع» «لن يعيش بأمان من يهدد أميركا»

بكى الرئيس الاميركي باراك اوباما اثناء القائه خطاب الوداع في شيكاغو، متحدثاً عن اعوامه في...

اف بي آي: الروس لم يمارسوا القرصنة ضد حملة ترامب

اف بي آي: الروس لم يمارسوا القرصنة ضد حملة ترامب

اعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي ان قراصنة المعلوماتية الروس الذين سعوا الى التدخل...

قرير دولي : 98% من النازحين السوريين تحت الديون وسيلجأون «لآليات قاسية جداً للبقاء احياء»

قرير دولي : 98% من النازحين السوريين تحت الديون وسيلجأون «لآليات قاسية جداً للبقاء احياء»

كشف مسح اجرته المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة، ان النازحين السوريين في لبنان على...

في سورية.. نساء يعملن بالمقاهي والمطاعم.. والمحكمة تستقبل دعاوى طلاق

في سورية.. نساء يعملن بالمقاهي والمطاعم.. والمحكمة تستقبل دعاوى طلاق

أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي عن تفشي مهن جديدة تعمل فيها النساء لم...

اللاذقية في زمن الحرب: «حارة كل مين إيدو إلو»

اللاذقية في زمن الحرب: «حارة كل مين إيدو إلو»

صور الشهداء الموزعة في شوارع اللاذقية وخيم العزاء التي تنتقل من حيّ إلى آخر، لم...

كريستيانو رونالدو: عريس الفيفا الجديد

كريستيانو رونالدو: عريس الفيفا الجديد

هادي احمد ليلة توزيع الجوائز، حصلت مفارقات عدة أقدم عليها رئيس الفيفا الجديد السويسري جياني...

البرلمان الفنزويلي يعزل الرئيس مادورو من منصبه

البرلمان الفنزويلي يعزل الرئيس مادورو من منصبه

صوتت المعارضة في البرلمان الفنزويلي لصالح عزل الرئيس نيكولاس مادورو، مساء الإثنين، من منصبه بسبب...

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2017

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2017

أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم “3” للعام 2017 القاضي بتعديل المادة “63” من المرسوم...

الأسد مستعد

الأسد مستعد “للتفاوض حول كل شيء” ويتعهد بتحرير “كل شبر من الأرض”

 قال الرئيس السوري بشار الأسد إن حكومته مستعدة “للتفاوض حول كل شيء” في محادثات السلام...

انتشار الاكتئاب بين الشباب السوري..ومهدئات تباع دون وصفة

انتشار الاكتئاب بين الشباب السوري..ومهدئات تباع دون وصفة

ترتبط الحالة النفسية للمرء بالوضع العام والمحيط الذي يتواجد به، فبعد حوالي ست سنوات من...

فيديو: أحد الصناعيين بمدينة حلب اثناء اجتماعهم مع الوزراء.. يتكلم بلسان كل حلبي .. شبعنا حكي

فيديو: أحد الصناعيين بمدينة حلب اثناء اجتماعهم مع الوزراء.. يتكلم بلسان كل حلبي .. شبعنا حكي

أحد الصناعيين بمدينة حلب اثناء اجتماعهم مع الوزراء.. يتكلم بلسان كل حلبي .. شبعنا حكي...

تنبؤات

تنبؤات “مزلزلة” للديلي ميل في عام 2017!

مع انتهاء العام 2016 وترقب العالم لدخول العام الجديد بعد منتصف ليل، السبت، رصدت صحيفة...

إقرار تركي بأخطاء في سوريا - أنقرة تبتزّ واشنطن: قد نغلق قاعدة إنجرليك

إقرار تركي بأخطاء في سوريا – أنقرة تبتزّ واشنطن: قد نغلق قاعدة إنجرليك

لا تبدو تركيا اليوم في موقف تحسد عليه ضمن المشهد الإقليمي والدولي، على الرغم من...

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الجيش السوري يعلن التزامه بوقف إطلاق النار

الجيش السوري يعلن التزامه بوقف إطلاق النار

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روسيا وتركيا تقتربان من انجاز الهدنة في سوريا ودي ميستورا يؤيد

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انصياع تركي في سوريا... في انتظار ترامب

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المكالمات الأخيرة لطياري الطائرة الروسية المنكوبة في طريقها نحو سوريا

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تحطم طائرة عسكرية روسية متجهة إلى سوريا فوق البحر الأسود

تحطم طائرة عسكرية روسية متجهة إلى سوريا فوق البحر الأسود

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طيران “مجهول” بين دمشق وأنقرة.. ما هو مصير “جواسيس” حلب؟

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روسيا وتركيا وإيران تستعد لمنح سوريا ضمانا

روسيا وتركيا وإيران تستعد لمنح سوريا ضمانا

كتبت صحيفة “فزغلياد”...

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ما هو الثمن الذي حصلت على روسيا لدعمها الأسد

ما هو الثمن الذي حصلت على روسيا لدعمها الأسد

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بعد تحرير حلب: هل يكون 2017 عام النصر على الإرهاب؟

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طريق الحرير والبداوة

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ملاحظات على هامش اللحظة الدولية الراهنة

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بوتين عن تحرير حلب: دور محوري لروسيا وتركيا وإيران وأيضا إرادة الأسد

بوتين عن تحرير حلب: دور محوري لروسيا وتركيا وإيران وأيضا إرادة الأسد

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هل يقرر الأسد العفو عن المعارضة المدنية ؟؟

هل يقرر الأسد العفو عن المعارضة المدنية ؟؟

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هل يتم بحث مستقبل الأسد في المحادثات الروسية إلايرانية التركية ؟

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سوريا للامم المتحدة : ضباط من الاردن وقطر واسرائيل والسعودية في حلب ويحاولون الهروب منها مع اللاجئين

سوريا للامم المتحدة : ضباط من الاردن وقطر واسرائيل والسعودية في حلب ويحاولون الهروب منها مع اللاجئين

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حلب ليست هافانا؛ الحرب الباردة لم تنتهِ أصلاً

حلب ليست هافانا؛ الحرب الباردة لم تنتهِ أصلاً

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