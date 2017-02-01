قال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، إن موسكو ستستوضح تفاصيل مبادرة واشنطن الخاصة بإقامة “مناطق...
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دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى تجديد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، معتبرا أن الجامعة، في حال عودة دمشق لصفوفها، ستلعب دورا أكثر...
أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أنه سيقوم بنفسه بتحديد أعضاء وفد...
أفادت وكالة “فرانس برس”، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني، نقلا عن مصادر في الأمم المتحدة، بتأجيل...
لخصت واشنطن نتائج تطبيق الأوامر الخاصة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بحظر السفر من عدد...
أخلت الشرطة الكندية سبيل المواطن من الأصول المغربية محمد بلخضر، الذي قال الإعلام المحلي سابقا...
تم العثور على هاتف عمره ما يقارب 800 عام من قبل علماء آثار بالقرب من...
رصد: جرى إعتداء إرهابي في مسجد في مدينة كيبيك عاصمة المقاطعة الكندية التي تحمل الإسم...
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتصل بالعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز واتفاق بين الجانبين على على...
صرح نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية بهيئة الأركان العامة للجيش الروسي، ستانيسلاف غادجي محمدوف، اليوم...
أ ف ب ـ اكد مسؤول بارز في البيت الابيض الاحد ان الحظر الذي فرضه الرئيس...
تطرقت صحيفة “إيزفيستيا” إلى بدء مسلحي “داعش” عمليات إغراق ضواحي الرقة بمياه بحيرة الأسد؛ مشيرة...
بعد يوم واحد من إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين من...
أعلن البيت الأبيض أن المكالمة الهاتفية التي جرت السبت، بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي...
(رويترز) – قالت مصادر في مطار العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأحد إن أسرة سورية مسيحية...
كندا- أعلنت السلطات الكندية في وقت متأخر من مساء السبت أنها تمكنت من الحصول على...
أحد الأمور التي يجب أن تعرفها عن مرسوم ترامب التنفيذي حيال اللاجئين هو أنه رغم...
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية – قال القيادي الجمهوري، شون ستيل، عضو اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري،...
أعلن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن قرار حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي...
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة 27 يناير/كانون الثاني، أنه يعتزم منح الأولوية خلال النظر...
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطالب البنتاغون بإعداد خطة هجومية بقدر...
أعرب الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، عن أمله في أن تكون علاقاته مع الرئيس الروسي،...
وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة 27 يناير/كانون الثاني، على مرسوم قال إنه يهدف إلى منع...
عامر محسن كنت أعرف أنّ هذا اليوم سيأتي. هو جاء حين «اكتشف» ناشطون مصريّون مؤخّراً...
حددت مسودة المشروع الروسي للدستور السوري قواعد لانتخاب رئيس الجمهورية السورية وبقائه فى السلطة، تسمح...
أكدت الأمم المتحدة أن هناك أسبابا للتفاؤل في ما يتعلق بالأزمة السورية، على خلفية إعلان...
شكّل فشل الجهود الأميركية ــ الروسية المشتركة التي مثّلها «اتفاق جنيف»، في أيلول من العام...
أصدرت محكمة ويندزور – أونتاريو حكما بسجن محامية شؤون الهجرة ساندرا زاهر مدة سنة وذلك لقيامها...
نشرت وكالة “سبوتنيك” جزءا من المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد تضيف لصلاحيات البرلمان إعلان...
تعددت تسميات الفصائل والجماعات المسلحة في سوريا، على اختلاف تبعياتها وأهدافها، وباتت خريطة القتال وأطرافها...
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