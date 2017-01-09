اخر الأخبار

January 09, 2017

اليوم الذي سبق درعا.. كيف اندلعت الحرب في سوريا- القصة الحقيقية لما حدث في درعا قبل بدية الأحداث

اليوم الذي سبق درعا.. كيف اندلعت الحرب في سوريا- القصة الحقيقية لما حدث في درعا قبل بدية الأحداث

ستيفن صهيوني- ترجمة: علي إبراهيم كان يوماً عادياً ذلك...

تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه الوسطاء بين طرفي القتال في وادي بردى

تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه الوسطاء بين طرفي القتال في وادي بردى

ذكر المرصد السوري...

أردوغان: ندرس منح الجنسية التركية للاجئين السوريين والعراقيين

أردوغان: ندرس منح الجنسية التركية للاجئين السوريين والعراقيين

قال الرئيس التركي...

كاتب بريطاني: النظام السعودي جلب الفوضى والدمار للمنطقة

كاتب بريطاني: النظام السعودي جلب الفوضى والدمار للمنطقة

لندن-سانا...

الحكومة السورية تقر برنامج عمل لإعادة الخدمات إلى حلب

الحكومة السورية تقر برنامج عمل لإعادة الخدمات إلى حلب

أقر مجلس الوزراء السوري...

قذائف المسلحين تجبر النواب الفرنسيين المكوث في حلب

قذائف المسلحين تجبر النواب الفرنسيين المكوث في حلب

أفاد مصدر برلماني فرنسي...

سوريا: ظروف جديدة بعد تحرير حلب

سوريا: ظروف جديدة بعد تحرير حلب

حسن حردان...

تحضيرات «أستانة» مستمرة... والأتراك يريدون «التحالف» في معركة الباب

تحضيرات «أستانة» مستمرة… والأتراك يريدون «التحالف» في معركة الباب

يتوقّع أن تشهد...

راغدة ضرغام: مصالح روسيا والمشروع الإيراني في سورية

راغدة ضرغام: مصالح روسيا والمشروع الإيراني في سورية

راغدة ضرغام: الحياة...

جنوب دمشق : تسليم السلاح اولا قبل المصالحة

جنوب دمشق : تسليم السلاح اولا قبل المصالحة

المعارك المتقطعة...

وزير الدفاع التركي سنعتقل أو نقتل أبو بكر البغدادي حرب شوارع بين الجيش التركي وداعش في مدينة الباب روسيا تسحب حاملة طائرات و6 سفن من شاطىء سوريا إلى روسيا

وزير الدفاع التركي سنعتقل أو نقتل أبو بكر البغدادي حرب شوارع بين الجيش التركي وداعش في مدينة الباب روسيا تسحب حاملة طائرات و6 سفن من شاطىء سوريا إلى روسيا

قال وزير الدفاع التركي...

التوضيح الرسمي حول القرار الأخير الخاص بالدعوة للاحتياط

التوضيح الرسمي حول القرار الأخير الخاص بالدعوة للاحتياط

نشرت القيادة...

وزير الدفاع التركي: القتال في مدينة الباب السورية تحول إلى حرب شوارع

وزير الدفاع التركي: القتال في مدينة الباب السورية تحول إلى حرب شوارع

قال فكري إشيق...

موسكو تعلن بدء تقليص قواتها في سوريا

موسكو تعلن بدء تقليص قواتها في سوريا

أعلنت الأركان العامة...

اوباما سيغادر البيت الابيض والاسد لايزال في مكانه.. خامنئي: لو لم نتصد للفتنة في سوريا لكنا نقاتلهم اليوم في طهران

اوباما سيغادر البيت الابيض والاسد لايزال في مكانه.. خامنئي: لو لم نتصد للفتنة في سوريا لكنا نقاتلهم اليوم في طهران

اكد مرشد الثورة الإسلامية...

عشرات المسلحين يسلمون أنفسهم بريف دمشق.. واشتباكات في وادي بردى

عشرات المسلحين يسلمون أنفسهم بريف دمشق.. واشتباكات في وادي بردى

تمت يوم الخميس 5/1/2017...

المرصد السوري: مقتل 25 في غارات على مبنى تابع لما كانت تعرف بجبهة النصرة

المرصد السوري: مقتل 25 في غارات على مبنى تابع لما كانت تعرف بجبهة النصرة

ذكر المرصد السوري لحقوق...

البشير يستدير: «الإخوان» يسيطرون على «أجهزة المعارضة»

البشير يستدير: «الإخوان» يسيطرون على «أجهزة المعارضة»

أكمل شيخ شيوخ عشائر...

الميليشيات أعلنت تجميد المحادثات المتعلقة بأستانا ودي ميستورا تبعها.. والغارات تواصل حصد «النصرة» … معارك شديدة يخوضها الجيش لتأمين وادي بردى

الميليشيات أعلنت تجميد المحادثات المتعلقة بأستانا ودي ميستورا تبعها.. والغارات تواصل حصد «النصرة» … معارك شديدة يخوضها الجيش لتأمين وادي بردى

استكمل الجيش العربي السوري...

جرحى في مزيد من القذائف التي استهدفت وسط العاصمة دمشق

جرحى في مزيد من القذائف التي استهدفت وسط العاصمة دمشق

سقطت قذائف مجدداً...

جرحى في انفجار قنبلة بريف حمص والجيش يستهدف الرستن

جرحى في انفجار قنبلة بريف حمص والجيش يستهدف الرستن

استهدفت القوات السورية ...

ناشطون: مقتل 25 من

ناشطون: مقتل 25 من “فتح الشام” بينهم قادة بغارة جوية استهدفت مقرها في إدلب

قتل 25 عنصرا على...

اشتداد المعارك في محيط «الفيجة»: الحل العسكري خياراً

اشتداد المعارك في محيط «الفيجة»: الحل العسكري خياراً

يتواصل انقطاع...

مفاوضات سرية بين الجيش العربي السوري والجيش السوري المنشق

مفاوضات سرية بين الجيش العربي السوري والجيش السوري المنشق

تجري مفاوضات سرية...

على ذمّة الديار: تعيين العميد جميل الحسن مسؤولاً عن المنطقة الشمالية يعني حرب ضارية ضد جبهة النصرة

على ذمّة الديار: تعيين العميد جميل الحسن مسؤولاً عن المنطقة الشمالية يعني حرب ضارية ضد جبهة النصرة

مشهور العميد جميل الحسن...

مناف طلاس : أيها السوريون سأعود اليكم رئيس حكومة انتقالية بعد 6 اشهر حد اقصى

مناف طلاس : أيها السوريون سأعود اليكم رئيس حكومة انتقالية بعد 6 اشهر حد اقصى

اعلن العميد مناف طلاس...

تنبأ الدكتور محمد ياسين كبير الفلكيين في مصر بالتنبؤات التالية

تنبأ الدكتور محمد ياسين كبير الفلكيين في مصر بالتنبؤات التالية

1 – سيقمع الرئيس السيسي ثورة محدودة للاخوان المسلمين، وتسقط دماء كثيرة ويقع قتلى وجرحى...

«عام حلب»: قبضة الجيش وحلفائه أقوى... وكلمة موسكو «هي الأعلى»

«عام حلب»: قبضة الجيش وحلفائه أقوى… وكلمة موسكو «هي الأعلى»

بخريطة ميدانيّة تعكس...

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مع انتهاء العام 2016 وترقب العالم لدخول العام الجديد بعد منتصف ليل، السبت، رصدت صحيفة...

إقرار تركي بأخطاء في سوريا - أنقرة تبتزّ واشنطن: قد نغلق قاعدة إنجرليك

إقرار تركي بأخطاء في سوريا – أنقرة تبتزّ واشنطن: قد نغلق قاعدة إنجرليك

لا تبدو تركيا اليوم في موقف تحسد عليه ضمن المشهد الإقليمي والدولي، على الرغم من...

الأمم المتحدة: انقطاع المياه عن دمشق جريمة حرب

الأمم المتحدة: انقطاع المياه عن دمشق جريمة حرب

وصفت الأمم المتحدة، على لسان رئيس مجموعة العمل الإنسانية يان ايغلاند، انقطاع المياه عن قرابة...

نبيه البرجي : في القطار الى وادي بردى

نبيه البرجي : في القطار الى وادي بردى

الذاهب بالقطار، ايام زمان، الى دمشق لا بد ان يعرج على ذلك الكرنفال السحري في...

داعش سنقاتل أو ننتحر بالتفجير ولن نسلم للجيش التركي في مدينة الباب لأول مرة 7 آلاف عنصر داعشي وقعوا في الكماشة التركية وزير الدفاع التركي: سنبيد داعش

داعش سنقاتل أو ننتحر بالتفجير ولن نسلم للجيش التركي في مدينة الباب لأول مرة 7 آلاف عنصر داعشي وقعوا في الكماشة التركية وزير الدفاع التركي: سنبيد داعش

ذكر مراسل واشنطن بوست نقلا عن مصدر في داعش أنهم 7 آلاف عنصر في مدينة...

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محمد الأزن دمشق | «أحبابي ونور عيوني» فنّان الشعب رفيق السبيعي ((1932 ــ 2017) يودعكم، بعدما...

انفجار كبير يهز مدينة جبلة على الساحل السوري

انفجار كبير يهز مدينة جبلة على الساحل السوري

أعلنت مصادر طبية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين بتفجير بسيارة مفخخة وسط...

سورية– تركيا .. ماذا يحدث؟

سورية– تركيا .. ماذا يحدث؟

د. مهدي دخل الله  التطورات السياسية حول سورية، محلياً وإقليمياً ودولياً، تبدو لوحة سريالية تتداخل...

إدارة ترامب والتحولات المحتملة في السياسة الأميركية

إدارة ترامب والتحولات المحتملة في السياسة الأميركية

تحسين الحلبي  إذا كان مسرح الحرب العالمية الثانية في أوروبا قد أغلق الستارة على عمليات...

“إله التوحش: التكفير والسياسة الوهابية” للباحث علي الديري

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مجرم اسطنبول في ملهى رينا يهرب في آخر لحظة إلى شارع شعبي

مجرم اسطنبول في ملهى رينا يهرب في آخر لحظة إلى شارع شعبي

كادت الشرطة التركية أن تعتقل منفذ جريمة ملهى رينا في أهم شارع في اسطنبول حيث...

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قائمة أسماء المجموعات المسلحة السورية التي انضمت لاتفاقية المصالحة

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نشرت وزارة الدفاع الروسية، قائمة بأسماء المجموعات المسلحة السورية، التي انضمت لاتفاقية المصالحة. ووفقا لوزارة...

هذه توقعات ماغي فرح لأبراج العام 2017!

هذه توقعات ماغي فرح لأبراج العام 2017!

مع بداية كل عام، ننتظر جميعا علماء الفلك ليضعوا توقعاتهم بين ايدينا في كتاب او...

الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل في سوريا يدخل حيز التنفيذ الليلة

الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل في سوريا يدخل حيز التنفيذ الليلة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في سوريا،...

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حرب سوريا: 2017 عام المفاوضات الكبرى؟ - مشاورات معمّقة لوقف إطلاق نار شامل يستثني «الإرهابيين»

حرب سوريا: 2017 عام المفاوضات الكبرى؟ – مشاورات معمّقة لوقف إطلاق نار شامل يستثني «الإرهابيين»

علاء حلبي السفيرجهود حثيثة وجولات متتالية من المباحثات تجري في أروقة السياسة الروسية التركية الإيرانية...

من يوميات صحفي في دمشق حزيران 2012... ليلة اللاعودة

من يوميات صحفي في دمشق حزيران 2012… ليلة اللاعودة

زياد حيدر عند الساعة الـ11 ليلاً أو بعد ذلك بقليل، كنتُ أنهيت عملي في المكتب،...

الحياة في حلب: نصفها ركام... ونصفها ازدحام

الحياة في حلب: نصفها ركام… ونصفها ازدحام

عودة كامل مدينة حلب إلى سيطرة الدولة السوريّة لا تعني عودة الحياة إلى طبيعتها بسهولة....

الرّياض: ألفا سعودي يقاتلون في منظّماتٍ إرهابيّة

الرّياض: ألفا سعودي يقاتلون في منظّماتٍ إرهابيّة

أعلنت وزارة الدّاخلية السعودية أنّ اكثر من ألفي سعوديّ يُقاتلون حاليّاً في منظّماتٍ إرهابيّة في...

مَقتل أردوغان أمام الجموع الغفيرة.. إليكم توقعات باتريك مور 2017

مَقتل أردوغان أمام الجموع الغفيرة.. إليكم توقعات باتريك مور 2017

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على موعد مع….العجائب!

نبيه البرجي هل هي قبائل يا جوج وماجوج، وقد تسللت، بغفلة من الله، من مكان...

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نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالة اشارت فيها الى ان “حادثة اغتيال السفير الروسي لدى انقرة...

شويغو: اقتربنا من التوصل لاتفاق وقف شامل لإطلاق النار في سوريا

شويغو: اقتربنا من التوصل لاتفاق وقف شامل لإطلاق النار في سوريا

التقى الرئيس فلاديمير بوتين يوم 23 ديسمبر/ تشرين الأول مع وزير الدفاع سيرغي شويغو واستمع...

الأسد: تحرير حلب يوفر الظروف لإنهاء الحرب

الأسد: تحرير حلب يوفر الظروف لإنهاء الحرب

الرئيس السوري بشار الأسد يقول إن الانتصار في حلب خطوة أساسية لتوفير الظروف لإيجاد حل...

خروج أكثر من 5 آلاف مسلح مع عائلاتهم من شرق حلب

خروج أكثر من 5 آلاف مسلح مع عائلاتهم من شرق حلب

خرج أكثر من 5 آلاف مسلح مع عائلاتهم من الاحياء الشرقية لحلب على خمس مراحل،...

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مصدر عسكري سوري: الجيش على وشك الانتصار في معركة حلب

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