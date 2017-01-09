********** اعلانات **********(Belleville, Ontario) مطلوب للعمل في انتاريو فني تكرير عرق , خبرة 3 سنوات , الراتب 12$ في الساعة, الدوام 40 ساعة اسبوعيا. الرجاء االكتابة على العنوان التالي: hr@ahilliervineyard.com