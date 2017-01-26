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لا تخلو شوارع دمشق الرئيسية اليوم من انتشار عائلات «الغجر» التي شغل كل منها رصيفاً أو منطقةً في انتظار «الزبائن» المحتملين، ليمطروهم بعبارات الاسترحام وطلب...
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تعول على تحسين علاقاتها مع واشنطن، لكنه...
من المتوقع أن يكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب النقاب عن خطط للحد من تدفق العمال...
ذكرت صحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس” أن مجموعة من المحللين السياسيين والناشطين الاجتماعيين الروس قد اقترحوا على...
ذكرت صحيفة “إيزفيستيا” أن الحكومة السورية ترحب بتوحيد الجيش والمعارضة المسلحة ضد إرهابيي “داعش”، ولكن...
أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص لسوريا ألكسندر لافرينتييف الاثنين 23 يناير/كانون الثاني أن أطراف المفاوضات...
ستكلف الحكومة السورية المهندس الاسباني الشهير خوسيه ماريز بإعادة بناء حلب ورسم هندستها على الطريقة...
جاء في مسودة البيان الختامي للدول الضامنة لمفاوضات أستانا حول سوريا، أن روسيا وتركيا وإيران...
ماذا ننتظر من إدارة البيت الأبيض الجديدة؟ وكيف نريد أن نرى أمريكا، التي وصفها الرئيس...
أعلن عضو الوفد الروسي المستشار- الموفد لسفارة روسيا بكازاخستان الكسندر موسينينكو أن وفود روسيا وتركيا...
عاد التوتر ليخيم على جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي بين “حركة أحرار الشام”، وجماعات...
كشف الخبير السياسي الأمريكي ستيفن كوهين عن خطة لواشنطن كانت تريد بها إشعال ثلاث جبهات...
شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على وسائل الإعلام بسبب الصور التي نشرت للجماهير أثناء...
أشارت معلومات تداولتها وسائل الإعلام التركية إلى أن منفذ هجوم إسطنبول عبد القادر ماشاريبوف، أكد...
انفجرت سيارة مفخخة يوم السبت 21/1/2017 عند مدخل سوق مخيم الرقبان للاجئين السوريين على الحدود...
أفادت تقارير إعلامية واردة من السعودية أن شخصين فجرا نفسيهما بعد مواجهة مع قوات الأمن...
حدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أولويات إدارته لجعل “أمريكا أولا” في العالم، سياسيا وعسكريا واقتصاديا،...
بدرت عن عدة دول في العالم ردود أفعال بعد تنصيب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات...
الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في أول كلمة له بعد أداء اليمين الدستورية يتعهد باجتثاث...
نشرت صحيفة الغارديان في صفحتها الأولى تقريرا عن تنصيب، دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة، تقول...
نشر المستشرق والباحث الإسرائيلي “مردخاي كيدار” مقالاً على موقع “ميدا” العبري بتاريخ 14 كانون الثاني...
حكاية أسرة أبو محمّد تلقي الضّوء على كوارث الحرب من زاوية بعيدة إلى حد كبير...
اندلعت معارك عنيفة في الغوطة الشرقية لدمشق بين الجيش السوري ومسلحين، في حين تتواصل الاشتباكات...
في مقابلة خاصة مع قناة الميادين يكشف نواف البشير شيخ قبيلة البكارة (البقارة) في سوريا...
شهد العالم منذ عدة أيام، فضيحة عالمية جديدة، بطلاها هذه المرة، شاي ماسوت، الموظف في...
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دمشق كانت على وشك السقوط، عندما بدأت روسيا...
قال تقرير حديث صادر عن مؤسسة “أوكسفام” الدولية الخيرية، إن 8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي...
تعتزم إيران إنشاء ميناء نفطي في سوريا في إطار سلسلة اتفاقات تعاون وقعت خلال زيارة...
يعتزم الاتحاد الأوروبي تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار سوريا، الربيع المقبل، شرط “التقدم السياسي” واستئناف المفاوضات...
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