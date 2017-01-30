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الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتصل بالعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز واتفاق بين الجانبين على على إنشاء مناطق آمنة في سوريا واليمن، وأيضاً التطبيق الصارم للاتفاق...
صرح نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية بهيئة الأركان العامة للجيش الروسي، ستانيسلاف غادجي محمدوف، اليوم...
أ ف ب ـ اكد مسؤول بارز في البيت الابيض الاحد ان الحظر الذي فرضه الرئيس...
تطرقت صحيفة “إيزفيستيا” إلى بدء مسلحي “داعش” عمليات إغراق ضواحي الرقة بمياه بحيرة الأسد؛ مشيرة...
بعد يوم واحد من إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين من...
(رويترز) – قالت مصادر في مطار العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأحد إن أسرة سورية مسيحية...
كندا- أعلنت السلطات الكندية في وقت متأخر من مساء السبت أنها تمكنت من الحصول على...
أحد الأمور التي يجب أن تعرفها عن مرسوم ترامب التنفيذي حيال اللاجئين هو أنه رغم...
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية – قال القيادي الجمهوري، شون ستيل، عضو اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري،...
أعلن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن قرار حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي...
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة 27 يناير/كانون الثاني، أنه يعتزم منح الأولوية خلال النظر...
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطالب البنتاغون بإعداد خطة هجومية بقدر...
أعرب الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، عن أمله في أن تكون علاقاته مع الرئيس الروسي،...
وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة 27 يناير/كانون الثاني، على مرسوم قال إنه يهدف إلى منع...
عامر محسن كنت أعرف أنّ هذا اليوم سيأتي. هو جاء حين «اكتشف» ناشطون مصريّون مؤخّراً...
حددت مسودة المشروع الروسي للدستور السوري قواعد لانتخاب رئيس الجمهورية السورية وبقائه فى السلطة، تسمح...
أكدت الأمم المتحدة أن هناك أسبابا للتفاؤل في ما يتعلق بالأزمة السورية، على خلفية إعلان...
شكّل فشل الجهود الأميركية ــ الروسية المشتركة التي مثّلها «اتفاق جنيف»، في أيلول من العام...
أصدرت محكمة ويندزور – أونتاريو حكما بسجن محامية شؤون الهجرة ساندرا زاهر مدة سنة وذلك لقيامها...
نشرت وكالة “سبوتنيك” جزءا من المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد تضيف لصلاحيات البرلمان إعلان...
تعددت تسميات الفصائل والجماعات المسلحة في سوريا، على اختلاف تبعياتها وأهدافها، وباتت خريطة القتال وأطرافها...
لا تخلو شوارع دمشق الرئيسية اليوم من انتشار عائلات «الغجر» التي شغل كل منها رصيفاً...
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تعول على تحسين علاقاتها مع واشنطن، لكنه...
من المتوقع أن يكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب النقاب عن خطط للحد من تدفق العمال...
ذكرت صحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس” أن مجموعة من المحللين السياسيين والناشطين الاجتماعيين الروس قد اقترحوا على...
ذكرت صحيفة “إيزفيستيا” أن الحكومة السورية ترحب بتوحيد الجيش والمعارضة المسلحة ضد إرهابيي “داعش”، ولكن...
أكدت روسيا وإيران وتركيا، في بيان ختامي صدر في اختتام مفاوضات أستانا بين أطراف الأزمة...
أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص لسوريا ألكسندر لافرينتييف الاثنين 23 يناير/كانون الثاني أن أطراف المفاوضات...
ستكلف الحكومة السورية المهندس الاسباني الشهير خوسيه ماريز بإعادة بناء حلب ورسم هندستها على الطريقة...
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