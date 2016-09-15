الجيش السوري يُعلن إسقاط طائرتين اسرائيليتين

أعلن الجيش السوري،

صباح الثلاثاء، إسقاط طائرتين اسرائيليتين إحداهما حربية في ريف دمشق، وأخرى للاستطلاع في ريف القنيطرة، بينما نفت مصادر في جيش الاحتلال الاسرائيلي الأمر.

وقالت القيادة العامّة للجيش والقوّات المُسلّحة السورية، في بيان نقلته وكالة “سانا” السورية للأنباء، إن “طيران العدو الإسرائيلي قام، عند الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء (22:00 بتوقيت غرينتش مساء الاثنين) بالاعتداء على أحد مواقعنا العسكرية بريف القنيطرة، فتصدّت وسائط دفاعنا الجوي، وأسقطت له طائرة حربية جنوب غرب القنيطرة (جنوب)، وطائرة استطلاع غرب سعسع (ريف دمشق)”.

واعتبرت أن “العدوان السافر يأتي في إطار دعم العدو الاسرائيلي للمجموعات الإرهابية المُسلّحة، وفي محاولة يائسة لرفع معنوياتها المنهارة بعد الفشل الذريع الذي مُنيت به والخسائر الفادحة التي تكبّدتها بريف القنيطرة”.

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي أعلن أن طيران الاحتلال استهدف، الثلاثاء، “مواقع عسكرية سورية إثر قصف تعرّض له” القسم المُحتلّ من هضبة الجولان مصدره الأراضي السورية.

وأفاد جيش الاحتلال بأن الغارة استهدفت “مواقع لمدفعية النظام السوري في وسط هضبة الجولان”، رداً على سقوط “قذيفة” الاثنين على الجولان من دون أن تُوقع ضحايا

ونفت مصادر في جيش الاحتلال الاسرائيلي “ادعاء الجيش السوري بأنه أسقط طائرة حربية وطائرة استطلاع إسرائيليتين خلال الغارة الذي شنّتها طائرات من سلاح الجو فجر اليوم على موقع سوري في منطقة القنيطرة”، مُضيفة أن “الصاروخين اللذين أطلقتهما القوات السورية لم يُصيبا أياً من الطائرات المُغيرة”.ويعتبر جيش الاحتلال الاسرائيلي النظام السوري مسؤولاً عن أي عملية إطلاق نار من الأراضي السورية أياً كان مصدرها. وهو رابع حادث مماثل خلال تسعة ايام. ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيّز التنفيذ بموجب اتفاق أميركي-روسي، يُشكّل محاولة جديدة لوضع حدّ للنزاع الدامي المستمر منذ خمس سنوات.

(“السفير”، “سانا”، ا ف ب، رويترز)