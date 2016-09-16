«المرصد»: أكثر من 300 ألف قتلوا في الحرب السورية

أسفرت الحرب الدائرة في سوريا منذ العام 2011 عن مقتل أكثر من 300 الف شخص، بينهم تسعة آلاف شخص قتلوا خلال اكثر من شهر، وذلك وفق حصيلة جديدة لـ «المرصد السوري» المعارض أعلنها أمس. وكانت حصيلة سابقة لـ «المرصد» في الثامن من آب تحدثت عن مقتل 292817 شخصاً حتى 31 تموز الماضي. وذكر المرصد أمس أن «حصيلة الخسائر البشرية التي تمكن المرصد من توثيقها خلال الأشهر الـ 66» الماضية «ارتفعت إلى 301781 من 18 آذار 2011 وحتى دخول الهدنة في 12 أيلول (أمس الاول)» حيز التنفيذ. وأوضح ان من بين القتلى المدنيين 15099 طفلا و10018 امرأة. كما احصى المرصد مقتل 52359 مسلحاً من الفصائل المقاتلة والإسلامية و»قوات سوريا الديموقراطية» التي تشكل الوحدات الكردية المكوّن الابرز فيها، بالإضافة الى 52031 «جهادياً» من المجموعات المتطرفة بينهم اجانب. وبحسب «المرصد»، قتل 107054 من القوات السورية والمقاتلين المؤازرين لهم، بينهم 59006 جنديا سورياً و1321 عنصرا من «حزب الله». ووثق «المرصد» ايضا مقتل 3645 شخصاً مجهولي الهوية. (أ ف ب)