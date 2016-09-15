هدنة كيري ـ لافروف تصمد جزئياً – ترتيبات في طريق الكاستيلو لعبور المساعدات

أكدت روسيا أمس،

أن القوات السورية تحترم الهدنة التي أعلنتها موسكو وواشنطن يوم الجمعة، والتي دخلت حيز التنفيذ مساء الاثنين، لكنها اتهمت مسلحي المعارضة بانتهاكها 23 مرة، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن اتفاق وقف الأعمال القتالية «يبدو صامدا رغم بعض التقارير عن استمرار العنف».

وقالت وسائل إعلام سورية رسمية إن جماعات مسلحة انتهكت الهدنة في أماكن في مدينة حلب وفي ريف حمص سبع مرات على الأقل أمس.

من جهته، أشاد المبعوث الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا بـ «تراجع كبير في العنف»، لافتاً إلى ان المخاوف الامنية منعت توزيع المساعدات.

ونفى دي ميستورا تقارير للإعلام الرسمي التركي أفادت بأن شاحنات تابعة للأمم المتحدة عبرت أمس الحدود باتجاه مدينة حلب السورية، قائلاً «ليس لدي أي معلومات حول أي شاحنات تابعة للأمم المتحدة تتحرك في هذه المرحلة»، ومطالبا بـ «تطمينات ألا يصاب السائقون والقوافل بأذى».

من جهتها، أكدت دمشق رفضها إدخال مساعدات إنسانية الى حلب، ولا سيما من تركيا من دون التنسيق معها ومع الامم المتحدة، بحسب ما نقلت «سانا» عن مصدر في وزارة الخارجية.

إلى ذلك، أعلن المسؤول العسكري الكبير فيكتور بوزنيكير أن «قوات الحكومة السورية أوقفت بالكامل إطلاق النار باستثناء مناطق تحرك مسلحي تنظيم داعش وجبهة النصرة»، مضيفاً أن «هذا الامر لا ينطبق على الوحدات المسلحة التابعة للمعارضة المعتدلة المدعومة من الولايات المتحدة. وبعد بدء العمل باتفاق وقف الاعمال القتالية هذا الصباح، سجل 23 حادث إطلاق نار على مناطق سكنية ومواقع حكومية».

من جهته، أوضح رئيس المركز الروسي للتنسيق في سوريا فلاديمير سافتشنكو أن انتهاكات الهدنة سجلت خصوصا في محافظات حلب ودمشق وادلب، وكذلك في اللاذقية وحماه، لافتاً إلى ان «القوات الحكومية لم ترد على هذه النيران».

ومن المفترض أن الجيش الروسي سلم مساء أمس الهلال الاحمر مركز مراقبة على طريق الكاستيلو التي تشكل محوراً حيوياً لإيصال المساعدة الانسانية الى أحياء حلب الشرقية.

وقال المسؤول في مركز التنسيق الروسي في سوريا سيرغي كابيتسين «على طريق الكاستيلو، يتم إنجاز الاعمال الهادفة الى تجهيز مركز مراقبة للفرع السوري للجنة الهلال الاحمر. بحسب السوريين، سيكون جاهزا للتسليم اليوم (أمس) في الساعة السابعة (مساءً)».

وكان عسكريون روس أقاموا مراقبة على طريق الكاستيلو بحسب ما ذكرت وكالتا الانباء الروسيتان «انترفاكس» و«ريا نوفوستي».

وقال الكولونيل سيرغي سابيستين المسؤول في المركز الروسي لمراقبة وقف اطلاق النار إن «هذه الطريق ستكون السبيل الرئيسي لايصال المساعدات الانسانية الى حلب».

وكان الجيش الروسي اعلن مساء الاثنين انه سيتم نشر مجموعات مماثلة من العسكريين الروس في مشرقة شمال محافظة حلب وحماه.

من جهته، قال مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية انه «حتى اذا صمدت الهدنة لسبعة ايام فان ذلك لا يعني بدء التعاون بشكل تلقائي»، معتبراً أن «المهل قصيرة لكن الريبة كبيرة».

إلى ذلك، واصت تركيا عملية «درع الفرات» داخل الاراضي السورية، معلنة أمس في بيان إن ضربات جوية لـ«التحالف» الذي تقوده الولايات المتحدة قتلت ثلاثة من متشددي تنظيم «داعش» شمال سوريا.

السفير