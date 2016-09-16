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نشر قوّات أميركيّة خاصّة في سوريا

16 سبتمبر 2016 at 2:45م

armyusaنشرت الولايات المتّحدة

قوات أميركيّة خاصّة في سوريا دعماً للجيش التّركي في عملية غزو الأراضي السّوريّة تحت تسمية “درع الفرات”، بحسب ما أعلنت وزارة الدّفاع (البنتاغون).
وقال المتحدث باسم البنتاغون أدريان رانكين غالواي إنّه “استجابةً لطلبٍ تركيّ، تمّت الموافقة على أن ترافق قوّات أميركيّة خاصّة القوّات التّركيّة وفصائل المعارضة السّورية المقبولة، فيما تواصل تحرير أراضٍ من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)”. كما أفاد مسؤولٌ عسكريّ أميركيّ عن نشر بضع “عشرات” العناصر في سوريا.
(أ ف ب)
 

 

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