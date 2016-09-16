نشر قوّات أميركيّة خاصّة في سوريا

قوات أميركيّة خاصّة في سوريا دعماً للجيش التّركي في عملية غزو الأراضي السّوريّة تحت تسمية “درع الفرات”، بحسب ما أعلنت وزارة الدّفاع (البنتاغون).
وقال المتحدث باسم البنتاغون أدريان رانكين غالواي إنّه “استجابةً لطلبٍ تركيّ، تمّت الموافقة على أن ترافق قوّات أميركيّة خاصّة القوّات التّركيّة وفصائل المعارضة السّورية المقبولة، فيما تواصل تحرير أراضٍ من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)”. كما أفاد مسؤولٌ عسكريّ أميركيّ عن نشر بضع “عشرات” العناصر في سوريا.
(أ ف ب)
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