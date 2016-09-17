قوات أميركية في سوريا: تهديدات بالقتل وشتائم

تعرضت قوة أميركية أمس، في بلدة الراعي السورية قرب الحدود مع تركيا، إلى تهديدات بالقتل وشتائم، من قبل عناصر من الجماعات المسلحة التي تدعمها تركيا بعد أن دخل عدد محدود من القوات الأميركية البلدة، في إطار عمليات تنسيق الضربات الجوية ضد تنظيم «داعش». وأظهر مقطع فيديو نشر على الإنترنت، مقاتلين في الراعي يهتفون بشعارات مناهضة للولايات المتحدة لدى تحرك القوات الأميركية في عدد من المركبات إلى خارج المنطقة، وردد المقاتلون «تسقط أميركا» و «لا للتحالف الصليبي» و «الموت لأميركا»، وقال مصور لمقطع فيديو آخر أثناء خروج المركبات: «لا نقبل أي أميركي أن يشارك معنا. نحن مسلمون ولسنا كفارا». كما سمعت هتافات: «كلاب.. وخنازير» وتهديدات بالذبح. وأوضح مصدر من المعارضة السورية، أن العسكريين الأميركيين الذين تراوح عددهم بين خمسة وستة، اضطروا للانسحاب صوب الحدود التركية بعدما احتج المقاتلون السوريون على وجودهم في البلدة. وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الواقعة، وقال إن العسكريين الأميركيين غادروا بلدة الراعي لكنهم ما زالوا داخل سوريا. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جيف ديفيس إنه «استجابة لطلب تركي، تمت الموافقة على أن ترافق قوات أميركية خاصة القوات التركية وفصائل المعارضة السورية المقبولة»، التي تقاتل تنظيم «داعش» داخل وحول الحدود السورية قرب الراعي وبلدة جرابلس الواقعة في شرقها. وأوضح مسؤول عسكري أميركي أن هذه القوة تضم بضع «عشرات» العناصر. وفي هذا السياق، رُفعت أعلام أميركية في بلدة تل أبيض شمال سوريا، في منطقة يسيطر عليها تحالف كردي ـ عربي. وذكرت وكالة «الأناضول» أن «وحدات حماية الشعب الكردية، رفعت أمس (الخميس) أعلاماً أميركية على ثلاث نقاط في بلدة تل أبيض التي تسيطر عليها». (رويترز، أ ف ب، الأناضول)