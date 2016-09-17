فنّان يوجه لفيصل القاسم شتائم من العيار الثقيل!

شنّ الفنّان والشاعر الغنائي السوري صفّوح شغالة هجوماً عنيفاً لموطانه الاعلامي فيصل القاسم، موجهاً له وابلاً من الشتائم، علماً أن الاثنين على طرفي النقيض في موقفهما من الأزمة الحاصلة في بلدهما.

وقال في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “فيصل القاسم ،دورك كممثل صار باااايخ، ومع ذلك اضّحكت عليك كتير، وتأسفت عليك كتير، كون خاين .. كون واطي، بس مو كل هلقد”.

ونعت شغالة القاسم بشتائم اخرى من العيار الثقيل متوعداً ايّاه بقوله “موعدنا بالمرجه إن شاء الله”.

يُشار إلى أن لصفوح شغالة العديد من الأعمال البارزة، من أهمها “طبيب جراح” و”تخسر رهانك” لجورج وسوف، واهل العشق” و”امانيه” لديانا حداد، و”مااندم عليك” لنوال الزغبي و”إرجع للشوق” لإليسا، وغيرها الكثير.