ضربة امريكية للإقتصاد المصري: منع استيراد الفراولة إلى الولايات المتحدة …

عرب تايمز – خاص

بدأت تتكشف فضيحة بيع فراولة مصرية ملوثة بفيروس الكبد ومعلبات مصرية مسرطنة في الأسواق الامريكية عبر شركات توزيع ومحلات عربية اغلب زبائنها من عرب أمريكا وذلك بعد إصابة عشرة اشخاص كلهم من العرب بفيروس الكبد بعد تناولهم فراولة مصرية تباع في محلات عربية في ولاية فرجينيا قرب واشنطن العاصمة والتي يسكنها عدد كبير من العاملين في السفارات العربية

ويتوقع ان تصل الفضيحة قريبا الى المحاكم الامريكية لملاحقة الموزعين من تجار ومحلات عربية تبيع هذه المواد لعرب أمريكا الذين يبدو انهم اغلب ضحايا هذه المحلات

وكان عشرة اشخاص قد نقلوا الى المستشفيات بعد تناولهم فراولة مصرية مما أدى بالجهات الطبية المختصة الى تتبع اعراض السموم التي اصابت الضحايا وتبين لها ان المرضى كلهم تناولوا فراولة وصلت للتو من مصر ملوثة بفيروسات الكبد بعد ان تم ريها بمياه المجاري والبلاعات وهو امر أدى بالجهات المختصة في أمريكا الى فتح ملفات جميع البضائع والمأكولات التي يتم استيرادها من مصر ليتبين ان معظمها مسرطن وفاسد ولا يصلح للتعاطي الادمي ولا حتى كطعام للحيوانات

وسارعت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ( اف دي ايه ) بإصدار تقريرها الذي تضمن أسماء الشركات المصرية المتورطة وهي كما يلي

اولا: الشركة العربية لمنتجات الألبان: جميع الأجبان تحتوي على بكتريا عنقودية تفرز سموم 2- جرين لاند: جبنة بيضاء إسطنبولي تحتوي على (سالمونيلا) 3- الوكالات العالمية (ش. بطرس غالي، هليوبوليس): جبن (إي كولاي) 4- فور إم (شبرا): جبنة رومي 5- حلايب لمنتجات الألبان: جبنة رومي 6- شركة الدلتا للحلويات والصناعات الغذائية – لبان 7- دريم: جيلي فراولة وكافة أنواع الجيلاتين 8- حلوى الرشيدي الميزان: مربى وجيلي وحلاوة طحينية 9- جولدن فودز: سيريال وكورن فليكس 10- الحرية للصناعات الغذائية: حلوى 11- الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (مصنعي مدينة السادات والمنصورية بالهرم): مشروبات غازية وغير غازية بنكهة البرتقال 12- ميل للعناية الشخصية: أملا زيت شعر 13- مونتانا – الشركة المتحدة للصناعات الغذائية: بامية (تحتوي على المبيد الحشري السام 14- النصر للأغذية المحفوظة: بامية طازجة ومجمدة (تحتوي على المبيد الحشري السام 15- أميد فيردي للمنتجات الأورجانيك: نعناع مجفف ومطحون و خروب (تحتوي على مبيد حشري) 15- أروماتيك للنكهات والمستخلصات: بابونج بودرة (أربع أنواع مبيدات حشرية) 16- كولد ألكس (العامرية): بامية ولوخية وقلقاس مجمد (مبيد فطري) 17- دكتور أوليفي (منشية السادات): ليمون وزيتون مخلل (مبيد حشري) 18- إمكو للزيوت: زيتون (مبيد حشري) 19- شركة المحاصيل المصرية: ملوخية (مبيدات حشرية) 20 – المجموعة المصرية: ليمون مجفف (مبيد حشري) 21 – الخبراء المصريون الجوهري: زهرة الكاموميل (بابونج) 22 – مجمدات الملوخية والسبانخ المجففة 23 – أغذية شركة قها: تحديدا منتجات الخرشوف “تجهيز للاغذية غير مناسب وغير مطابق للمواصفات” 24 – فرج الله 25 – حلواني للأغذية 26 – السوهاجي للأغذية 27 – المصرية الألمانية 28 – ادفينا “تجهيز للأغذية” 29 – المتحده للأغذية 30 – الدقهليه للأغذية 31 – الحرية للأغذية 32 – دلتا للحلويات 33 – جيفركس للأغذية المجمدة