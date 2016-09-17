واشنطن تقر: قتلنا عشرات الجنود السوريين بالخطأ

الوسطى إن التحالف الدولي قد يكون قصف عن طريق الخطأ مواقع للجيش السوري.
وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية أنها علقت الغارات الجوية قرب دير الزور بعد تلقي معلومات من الجيش الروسي تفيد أن الغارات قد أصابت مواقع للجيش السوري.
ومن جانبها، ذكرت وسائل إعلام سورية نقلا عن القيادة العامة للجيش السوري، إن طائرات التحالف قصفت موقعا للجيش السوري في جبل ثردة في محيط مطار دير الزور الساعة الخامسة مساء السبت، مما أوقع خسائر في صفوف الجنود.
وقالت القيادة العامة في بيان: “أقدم طيران التحالف الأمريكي عند الساعة 17.00 مساء اليوم على قصف أحد المواقع العسكرية للجيش العربي السوري في جبل ثردة في محيط مطار ديرالزور ، ما أدى إلى وقوع خسائر في الأرواح والعتاد في صفوف قواتنا.. ومهد بشكل واضح لهجوم إرهابيي داعش على الموقع والسيطرة عليه”.
وأشار البيان إلى أن “هذا العمل يعد اعتداء خطيرا وسافرا ضد الجمهورية العربية السورية وجيشها ودليلا قاطعا على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لتنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية الأخرى، ويفضح زيف ادعاءاتهم في محاربة الإرهاب”.
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