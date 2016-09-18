المسلحون يحشدون في حلب وريف حماه – طائرة تجسس تكثِِّّف طلعاتها شرق المتوسط

حذرت موسكو، أمس، من تصاعد

التوتر في مدينة حلب، ومن ان «المسلحين يُعِدُّون لعمليات عسكرية كبيرة» في حلب وحماه، في وقت ذكر «المرصد السوري» المعارِض أن غارات جوية استهدفت أمس الأحياء الشرقية في المدينة للمرة الاولى منذ بدء الهدنة في سوريا قبل حوالي أسبوع.

إلى ذلك، حلقت طائرة تجسس أميركية من طراز «P-8A بوسيدون» مجدداً أمس بالقرب من قاعدة حميميم الروسية، ومن مركز الدعم المادي التقني الروسي في طرطوس. وانطلقت الطائرة من القاعدة الأميركية في صقلية الإيطالية نحو الساحل اللبناني ثم السوري. وكانت الطائرة قد حلّقت صباح السبت الماضي ولمدة ساعة بشكل دائري قبالة الساحل السوري قبل ساعات من الغارات الأميركية على موقع الجيش السوري في محيط مطار دير الزور. وهذا هو التحليق الرابع لطائرات الاستطلاع الأميركية فوق الساحل السوري خلال أسبوع.

وبحسب «المرصد»، فإن «طائرات حربية استهدفت أحياء كرم الجبل وكرم البيك والصاخور وحي الشيخ خضر في مدينة حلب بأربعة صواريخ، ما أسفر عن سقوط جرحى».

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن المجموعات المسلحة «تستخدم أيام التهدئة لإعادة تجميع قواها استعداداً لهجمات واسعة في حلب»، لافتاً إلى أنه «على مدى ستة أيام من سريان نظام التهدئة في سوريا، وحده الجيش السوري الذي أظهر التزاماً حقيقيا به، بخلاف المجموعات المسلحة، إذ فشل الجانب الأميركي في التأثير عليها ولم يقدم بيانات دقيقة حول أي منها أو عن مدى التزامها بالتهدئة».

إلى ذلك، خرجت أمس عشرات العائلات من الأحياء الشرقية لمدينة حلب باتجاه معبر صلاح الدين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

من جهة أخرى، قال متحدث باسم القوات الروسية خلال جلسة تلفزيونية مغلقة للمركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي بأن «شدة القصف من جانب الإرهابيين في ريف حماه ستزداد بسبب دفعهم بآلاف المقاتلين إليها».

وكان الجيش الروسي قد حذر أمس الاول من ان الوضع في سوريا «يسوء»، مؤكداً ان الفصائل المسلحة «نفذت اكثر من 50 هجوماً على القوات الحكومية السورية وعلى المدنيين في 24 ساعة»، وحمَّل واشنطن مسؤولية اي انهيار للهدنة.

وقال مدير مركز التنسيق الروسي في سوريا الجنرال فلاديمير سافتشنكو في اتصال مع قيادة الاركان الروسية «الوضع في سوريا يسوء»، مضيفاً ان «الامر واضح خصوصاً في محافظتَي حلب وحماه، حيث تستفيد فصائل المعارضة من الهدنة لتجميع قواتها وتخزين الذخائر والسلاح، وهي تستعد لشن هجوم للسيطرة على اراضٍ جديدة»، مضيفا: «من المحتمل ان تشهد مناطق حساسة مثل حلب ودمشق وطرطوس واللاذقية أعمالا ارهابية».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كذلك أعرب السبت عن تطلعه إلى التزام الولايات المتحدة بتعهداتها بشأن سوريا، معرباً عن اعتقاده أن الهدنة هدف مشترك لموسكو وواشنطن.

وقال بوتين خلال زيارة إلى قرغيزستان لحضور قمة للجمهوريات السوفياتية السابقة «ندعو شركاءنا (الولايات المتحدة) إلى الصراحة والشفافية، لكنهم ينحرفون عن هذه الفرضية»، معتبراً ان ذلك يحصل «بسبب الصعاب التي يواجهونها، فهم ما زالوا لا يستطيعون الفصل بين الجزء السليم من المعارضة (السورية) وأشباه المجرمين، لكننا أكثر إيجابية، ونتوقع تنفيذ الوعود التي تعهدوا بها».

(«سانا»، «روسيا اليوم»، أ ف ب)