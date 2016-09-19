جلسة صاخبة في مجلس الأمن – تشوركين: الغارات على الجيش السوري نذير شؤم

عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً ليل أمس الأول بطلب روسي على خلفية الغارات التي شنتها طائرات «التحالف» الاميركي في دير الزور، والتي استهدفت الجيش السوري، وأسفرت عن مقتل 62 جندياً سورياً. الغارات الأميركية والأسترالية التي استمرت 50 دقيقة، بحسب الكلام الروسي، أثارت سجالاً حاداً في مجلس الأمن بين المندوب الروسي فيتالي تشوركين والمندوبة الأميركية سامنتا باور، واعتبرت الجلسة وما دار فيها وفي أروقتها الاعنف والاعلى منسوباً للتوتر بين الطرفين. وأعلن تشوركين عقب انتهاء الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن أن موسكو تنتظر من واشنطن أن تبرهن لروسيا وشركائها الآخرين على التزامها بحل سياسي في سوريا بعد أحداث دير الزور، فيما علقت وزارة الخارجية الروسية بأن «واشنطن بهذا التصرف تضع الاتفاقات الأخيرة مع موسكو حول الهدنة في سوريا على المحك»، مؤكدة أن «الجانب الأميركي لم يعلن عن خططه بشن عمليات في دير الزور». ورجح تشوركين أن تكون الغارة على مواقع الجيش السوري متعمدة، ومسبقة التخطيط، معتبراً ذلك «نذير شؤم». ورداً على التعنت الأميركي، ورفض الإفصاح عن بنود الاتفاق الذي توصل إليه وزيرا الخارجية الأميركي والروسي سيرغي لافروف وجون كيري في التاسع من الشهر الحالي، قرأ تشوركين مقتطفات من نص الاتفاق الروسي الأميركي على الصحافيين، حيث قال: «ها أنا سأتلو عليكم بعض العبارات مما ورد في نص الاتفاق المدون في صفحتين، كي يتضح لكم جوهر الأمر». وأضاف: «تعتزم روسيا والولايات المتحدة بذل جهود مشتركة تشمل إجراءات خاصة في حلب بما يخدم تطبيع الوضع في سوريا.. وتكمن الأولوية الرئيسية، في الفصل ما بين المناطق الخاضعة لسيطرة داعش وجبهة النصرة، وتلك التي تسيطر عليها قوى المعارضة السورية المعتدلة المسلحة، إضافة إلى الفصل ما بين الفصائل المعارضة والنصرة». وقال المسؤول الروسي للصحافيين «حين اجتمعنا للتشاور ورحت أعبر عن قلقي لأعضاء المجلس، تبين أنها (باور) خرجت إلى الصحافة ودون أن تسمعني راحت تنتقد وتشتم روسيا، وانتقدتنا حتى على دعوتنا للاجتماع»، مضيفاً أن باور دخلت قاعة المشاورات بعدما أنهى مداخلته وأعلنت أنها غير معنية بالاستماع إليه، وأن هذا مجرد خدعة. وتابع تشوركين «في هذه الظروف لم أعد أنا معنيا بالاستماع لاتهاماتها لنا بكل الخطايا فخرجت، لكن وفدنا بقي». وردا على سؤال حول إمكانية التحدث عن نهاية اتفاق كيري ـ لافروف، قال تشوركين: «لا، هنا علامة استفهام كبيرة»، مشيراً إلى ان «توقيت الضربة، وجوانب أخرى تدل على أن هذا العمل ربما كان استفزازاً»، محذراً من أن هذا السلوك «يعرّض للخطر تنفيذ الصفقة» بشأن سوريا. من جهتها، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أنه يستنتج من هذه الضربات أنه «إذا كانت لدينا في وقت سابق شكوك بأن الأميركيين يتسترون على جبهة النصرة، فالآن نصل إلى استنتاج مرعب: البيت الأبيض يدافع عن تنظيم داعش»، معتبرة أنه «إذا كان الأمر كذلك، فربما هذا هو السبب لرفضهم نشر الاتفاق الروسي ـ الأميركي حول سوريا». ودعت وزارة الخارجية السورية مجلس الأمن لإدانة «العدوان» الأميركي. («روسيا اليوم»، «سبوتنيك»)