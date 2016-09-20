غارات دير الزور: بريطانيا والدنمارك تُقرّان بمشاركتهما

أقرّت كلٌّ من بريطانيا

والدنمارك بمُشاركتهما في الاعتداءات الجويّة التي شنّها «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن على دير الزور، السبت الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 62 جندياً سورياً، وإصابة نحو مئة آخرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: «نستطيع أن نؤكد أن بريطانيا شاركت في ضربة التحالف على جنوب دير الزور السبت، ونحن نتعاون بشكل كامل مع تحقيق التحالف»، مُشدّداً على أن بلاده «لم تتعمّد استهداف وحدات الجيش السوري».

بدوره، أعلن الجيش الدنماركي، في بيان على موقعه الالكتروني، مشاركة طائرتين حربيتين من طراز «اف 16» في الغارات، مُشيراً إلى أنه «يتوجّب علينا الاعتذار، إذا تمّ التأكد من أنه تمّ قصف مواقع للجيش السوري بدلاً من قصف داعش».

لكنّ وزير الدفاع الدنماركي بيتر كريستنسن، قال لوكالة «ريتزاو» المحلية للأنباء: «لا أريد بحث السيناريوهات المختلفة إلى أن نتأكد من أننا أصبنا جنوداً سوريين. الأمر يقتصر حتى الآن على تقرير روسي. أعتقد أننا بحاجة إلى المزيد من المصادر الأكثر مصداقية قبل أن أتوصل إلى أي شيء».

وكانت استراليا ذكرت، في وقت سابق، أن مُقاتلاتها شاركت كذلك في الغارة، وقدّمت «تعازيها لعائلة كل جندي سوري قُتل أو أُصيب» في الغارة. («السفير»، ا ب، ا ف ب، رويترز)