تنظيم “جبهة النصرة” يبدأ هجوما واسعا على مواقع الجيش السوري في حلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة

في سوريا، اليوم الإثنين، أن مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي بدأوا هجوما واسع النطاق على مواقع الجيش السوري في جنوب – غرب حلب، مشيرا إلى تعرض المناطق السكنية للقصف.

حميميم — سبوتنيك

وجاء في بيان مركز المصالحة الروسي: “يقوم مسلحو “جبهة النصرة” بهجوم واسع النطاق من منطقة خان طومان نحو مواقع الجيش السوري في أكاديمية الأسد وحي 1070 شقة”.

وبحسب معلومات مركز المصالحة الروسي، فإن هجوم الإرهابيين كان مسبوقا بتمهيد مدفعي كثيف استمر من الساعة 19:30 حتى 20:00 من الدبابات، وراجمات الصواريخ، ومدافع الهاون.

وأكد البيان أن “مواقع الجيش السوري والأحياء السكنية جنوب — غرب حلب تعرضت للقصف، ويتم التأكد من المعلومات حول خسائر القوات السورية والمدنيين”. وأكد مركز المصالحة الروسي على أن القوات الحكومية السورية تخوض معارك عنيفة من أجل منع تشكيلات الإرهابيين من التقدم نحو مركز المدينة. وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش السوري عن انتهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ خمسة أيام وفقاً للاتفاق الروسي الأمريكي واتهم المجموعات المسلحة بخرقه أكثر من 300 مرة.