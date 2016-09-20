الجيش السوري يصد هجوما لـ”جبهة النصرة”

تمكنت القوات الحكومية السورية من القضاء على مجموعة من مسلحي “جبهة النصرة” في مدينة حلب في ليل الاثنين/ الثلاثاء.

صدت القوات الحكومية السورية هجوما شنه مسلحو “جبهة النصرة” في جنوب غرب مدينة حلب في ليل الاثنين /الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول 2016، وواصلت هجومها المضاد. وقال مركز تنسيق التهدئة في سوريا في بيان: واصلت القوات الحكومية هجومها المضاد مدعومة من قبل طائرات سلاح الجو الروسي، بعدما دحرت فصيلة متقدمة من إرهابيي “جبهة النصرة”، ودمرت 4 دبابات و3 مدرعات “بي إم بي” و9 سيارات تحتوي على المدافع الرشاشة. وذكر البيان أن نحو 100 مسلح قُتلوا في هجوم القوات السورية المضاد. وكان مسلحو “جبهة النصرة” وجماعات من المعارضة السورية شنوا هجوما على مواقع الجيش السوري في جنوب غرب مدينة حلب مساء الاثنين، وتمكنوا من اختراق دفاعات القوات الحكومية السورية.