سرقات في حلب

رصد : تبدوا قضية السرقات للسوريين في مناطق سيطرة النظام حوادث اعتيادية ومتكررة، خاصة في حلب، لكن أساليبها الجديدة والمتطورة تنذر بوضع أكثر ظلاماً بات يؤرق الأهالي في بعض الأحياء المحتلة.

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يروي البائع قصته مع أحد المتسولين قائلاً: “تعرضت للسرقة عدة مرات من فتيات متسولات في عمر العشرين يأتون بصحبتهم أطفال، ويطوفون في المحال والأسواق التجارية ضمن أحياء الفرقان والأعظمية ويدعون أنهم أيتام ولا وجود لمن يعيلهم، ويقومون بسرقة البضائع وحقائب الزبائن وحين يتم تسليمهم للجهات المختصة يعودون من جديد وينهالون على بعض التجار الذين سلموهم بالشتائم والألفاظ النابية”….

ويؤكد “مضر ش” أنه زوجته وأصدقائها تعرضن للسرقة أثناء تجولهنّ في السوق وفي الباصات العامة من أطفال لا تتجاوز أعمارهم “15” ممن يقومون بانتشال البلاستيك والمواد المرمية في حاويات الطرقات.

ويشير مضر إلى أن الأطفال باتوا يسرقون علناً وفي وضح النهار، بعدما كانت السرقات تجري ليلاً،

وتقر بعض الصفحات والشبكاتبحوادث السرقات علناً في وضح النهار خاصة في الراموسة …، ما يؤكد أن هذه الظاهرة باتت مشكلة كبيرة للأهالي ورعباً للنساء ضمن أحياء حلب.