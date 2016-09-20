أوباما: لا حلّ عسكريّاً في سوريا

20 سبتمبر 2016 at 10:56ص

أكّد الرّئيس الأميركي باراك أوباما أنّه لا يوجد حلّ عسكري في سوريا، مبدياً دعمه لتكثيف الدّيبلوماسيّة في البلاد. واتّهم أوباما، في كلمة أمام الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة يوم الثّلاثاء، روسيا “بمحاولة استعادة مجدها السابق باستخدام القوة”. وقال “في عالمٍ شهد أفول عصر الإمبراطوريّات نرى روسيا تحاول استعادة مجدها المفقود من خلال القوّة”. وحذّر من “انتشار الفكر القومي العدائي والشّعبوية الفظّة” في الولايات المتّحدة والعالم”، مشدّداً على ضرورة “تصحيح المسار” بشأن عددٍ من المشاكل التي تثير استياء المواطنين، وقال “وسط إهمال هذه المشاكل الحقيقية، فقد ظهرت رؤى مختلفة للعالم”.

(أ ف ب، رويترز)

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