أوباما: لا حلّ عسكريّاً في سوريا

أكّد الرّئيس الأميركي باراك أوباما أنّه لا يوجد حلّ عسكري في سوريا، مبدياً دعمه لتكثيف الدّيبلوماسيّة في البلاد. واتّهم أوباما، في كلمة أمام الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة يوم الثّلاثاء، روسيا “بمحاولة استعادة مجدها السابق باستخدام القوة”. وقال “في عالمٍ شهد أفول عصر الإمبراطوريّات نرى روسيا تحاول استعادة مجدها المفقود من خلال القوّة”. وحذّر من “انتشار الفكر القومي العدائي والشّعبوية الفظّة” في الولايات المتّحدة والعالم”، مشدّداً على ضرورة “تصحيح المسار” بشأن عددٍ من المشاكل التي تثير استياء المواطنين، وقال “وسط إهمال هذه المشاكل الحقيقية، فقد ظهرت رؤى مختلفة للعالم”.

(أ ف ب، رويترز)