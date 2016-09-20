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واشنطن تضم “جند الأقصى” إلى قائمة العقوبات

20 سبتمبر 2016 at 2:35م

jondأعلنت وزارة المالية

الأمريكية الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول أن السلطات الأمريكية ضمت جماعة “جند الأقصى” المتطرفة التي تنشط في محافظة حماة السورية، إلى قائمة العقوبات.

وتجدر الإشارة إلى أن “جند الأقصى” تدعم تنظيم “جبهة فتح الشام” الذي كان يسمى سابقا “جبهة النصرة”. ومن المعروف أن غالبية أعضاء هذه المنظمة ليسوا من السوريين.

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