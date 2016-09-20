الأمم المتحدة: قافلة المساعدات الإنسانية في سوريا تعرضت “لهجمات” لا “ضربات جوية”

قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن قافلة المساعدات الإنسانية في سوريا تعرضت “لهجمات” يوم الاثنين لا “ضربات جوية” مثلما أعلنت من قبل.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “ليس بمقدورنا تحديد ما إذا كانت هناك ضربات جوية في واقع الأمر. وما يمكننا قوله هو أن القافلة هوجمت.”

ووصف بيان صادر عن كبار مسؤولي المعونات الإنسانية في الأمم المتحدة في سوريا والمنطقة ما حدث بأنه “ضربات جوية” ولكن سرعان ما عدل ذلك ليصير “هجمات” بعد ما قال لايركه إنه خطأ في الصياغة على ما يبدو.

وعلّقت الأمم المتحدة جميع شحنات المساعدات إلى سوريا بعد ما وصفته بهجوم دموي على قافلتها التي تنقل مساعدات إنسانية مع إنهيار هدنة استمرت أسبوعا برعاية أمريكية روسية وسط تجدد أعمال العنف.

لكن روسيا فنّدت رواية الأمم المتحدة للأحداث.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في بيان “درسنا مشاهد التسجيلات المصورة من الموقع التي التقطها من يسمون أنفسهم (نشطاء)‭‭ ‬‬بالتفصيل ولم نجد دليلا على أن القافلة تعرضت للقصف بذخيرة.”

وأضاف قائلا “لا توجد حفر وهياكل السيارات لا تحمل آثار الضرر المتناسب مع الانفجارات التي تتسبب بها قنابل تسقط من الجو.”