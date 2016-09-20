أنجلينا جولي تطلب الطلاق من براد بيت

رفعت نجمة هوليوود الممثلة أنجلينا جولي دعوى قضائية للطلاق من زوجها الممثل براد بيت، والحصول على حضانة ستة أطفال، بحسب ما ذكره موقع “تي إم زد” الإخباري المهتم بشؤون الفنانين والمشاهير.

وينهي هذا الخبر العلاقة بين الزوجين اللذين كانا يعرفان بـ”برانجيلينا”، وهما أشهر زوجين مرموقين في هوليوود.

وجاء في الخبر الذي نشره الموقع أن جولي البالغة من العمر 41 عاما، قدمت الدعوى الاثنين، متحدثة عن اختلافات مع بيت – البالغ 52 عاما – لا يمكن تسويتها، ومحددة تاريخ انفصالهما بدءا من 15 سبتمبر/أيلول.

وتزوج النجمان في فرنسا في شهر أغسطس/آب، قبل عامين، لكنهما كان يعيشان معا منذ عام 2004، ولديهما ستة أطفال ، ثلاثة منهم بالتبني.

وتسعى جولي إلى حضانة الأطفال الستة، مع منح بيت حق زيارتهم، بحسب ما ذكره موقع “تي إم زد”، الذي قال إنها لم تطلب نفقة زوجية.