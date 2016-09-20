مهرجان الثقافة السورية بدأ نشاطاته البارحة في مدينة مونتريال

منذ عدّة سنوات تم تأسيس تجمع منزل سورية “La maison de la Syrie” من قبل مجموعة من الشباب السوريين المقيمين في مونتريال.
والبارحة تم افتتاح مهرجان الثقافة السورية التي يمتد نشاطه من 19 حتى 25 ايلول 2016.
للمشاركة في نشاطات هذا المهرجان الرجاء الذهاب إلى موقع المؤسسة على الرابط التالي
كما يمكن متابعة نشاط هذه المؤسسة الشابة على صفحة الفايسبوك الخاصة بهم
الأوسط تتمنى النجاح للشباب السوري الجديد بمهرجانه وكافة النشاطات التي يقوم بها بشكل حضاري مميز.
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