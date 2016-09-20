وفاة الفنان السوري سعد الله مقصود في مونتريال – سعد الله مقصود: عجباً «كأن كل شيء على ما يرام»

آسفون. مرّة أخرى، ليس لدينا ما نجرّه هذا الصباح بحبال الأسى إلا عربة الموتى. انطفأ هذا الصباح في مدينة مونتريال (كندا) سعد الله مقصود (1966 ــ 2016/ الصورة) بعد صراع طويل مع مرض السرطان. لم يعد الموت المحلّي كافياً، صار لنا حصة يُعتد بها في مقابر المنافي: نبيل المالح، محمد وهيبي، رياض شيّا، رضا حسحس. الآن علينا أن نستعيد صورة ذلك التشكيلي الناحل الذي هاجر مطلع الألفية الجديدة إلى كندا بعد أن ضاق الهواء في البلاد.

كان سعد الله مقصود راديكالياً في إقحام الفن التشكيلي إلى الشارع، فهو صاحب فكرة «الفن للجميع». في ذلك الصيف من عام 1999، استيقظت دمشق على 300 لوحة تشكيلية من المحترف السوري تملأ اللوحات الإعلانية في مشهدية أخّاذة لم تألفها المدينة قبلاً، ثم أنجز «موسوعة التشكيل السوري»، وهي أوّل موسوعة تؤرخ رحلة اللون في سوريا على هيئة مفكّرة، كما أنجز كتاباً مصوّراً عن حياة وأعمال التشكيلي الرائد لؤي كيالي الذي مات منتحراً. مشروعه اللاحق «الشعر للجميع» أُجهض بيروقراطياً. كنتُ شريكه في اختيار نحو 50 نصّاً من الشعر السوري تنتمي إلى مختلف الأجيال. فوجئنا بقرار وزيرة ثقافة سابقة، لم تدم طويلاً في منصبها، بعدم الموافقة على المشروع بذريعة أن هذه النصوص لشعراء شيوعيين، كان بينهم بدوي الجبل ونزار قباني، وسليمان العيسى، لنكتشف لاحقاً أن سبب المنع يتعلّق بعدم وجود قصيدة لها في المشروع (لم نكن نعلم بأنها شاعرة). إثر هذه الخيبة هاجر سعد الله مقصود إلى كندا ليفتتح مطعماً هناك، إلى أن باغته السرطان. خلال وجوده في «مستشفى نوتردام» لجأ إلى الكتابة في مقاومة الورم الخبيث. نزيف حار في توثيق أوجاعه الذاتية، وآلام الآخرين، بشفافية تمشي على قدمين، من دون حذلقة بلاغية. هذا ما نجده في كتابه «كأن كل شيء على ما يرام» الذي صدر بالعربية والفرنسية «دار أرواد».

الموت هنا يتجوّل بوضوح وقسوة، جنباً إلى جنب مع الشهقات الأخيرة للحياة «كنّا نريد عدة سنتيمترات لنمدّ أرجلنا قليلاً، وعندما فشلنا لم يكن قد بقي لدينا ما نعطيه. كانت جثثنا هي الحل الوحيد، ملأنا بها المكان». هكذا كان الأوكسجين يتضاءل تدريجاً فيما كانت الكلمات تقاوم بشجاعة «سأحلم وأحلم و أحلم بما هو أفضل حتى لو بقي بيني وبين القبر ربع خطوة»، و«في الأدراج العليا أحتفظ بالجثث/ في السفلى أخبئ الآمال»، و«من كثرة ما بحثتُ عنك، أصبحت الأرض كروية، ما من سبب آخر». قبل أسبوع فقط، وقّع سعد الله مقصود نسخاً محدودة من كتابه ومضى…