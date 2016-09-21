الأسد: الحصار الاقتصادي أخطر من الإرهاب

20 سبتمبر 2016 at 7:07م

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الحصار الاقتصادي المفروض على بلاده يُعدّ أخطر بكثير من نشاطات الجماعات الإرهابية في الداخل. وقال الأسد، لدى استقباله وفد منظمة «اتحاد الجاليات العربية» الذي يزور دمشق، إن الوضع الأمني والأعمال الإجرامية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية «قد لا يكونان أكثر خطورة من حصار اقتصادي جائر فُرض على السوريين الذين صمدوا بالرغم من كل ذلك». وأشار إلى أن الدور الأهم الذي قد تلعبه الجاليات «هو رفع الصوت عالياً في بلدان الاغتراب لوقف هذه الحرب ورفع الحصار عن الشعب السوري». من جانبه، أكد أعضاء الوفد تضامنهم مع سوريا واستعدادهم لبذل كلّ ما يُمكن من أجل تعزيز صمودها وصولاً إلى انتصارها في مواجهة الإرهاب وداعميه وعودتها أقوى ممّا كانت عليه. («السفير»)

 

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