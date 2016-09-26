أردوغان لأميركا: الأكراد «إرهابيون» كـ«النصرة» التي تقاتل «داعش»!

شنّ الرئيس التركي

رجب طيب اردوغان، أمس، هجوماً جديداً على الولايات المتحدة، قائلاً إنها زودت المقاتلين الأكراد في شمال سوريا بمزيد من الأسلحة هذا الأسبوع، ما قد يرفع مستوى التوتر بين البلدين بعد إعلان قائد هيئة أركان القوات الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد إن واشنطن تدرس تسليح القوات الكردية السورية التي ستشارك في معركة استعادة الرقة، معقل «داعش» في سوريا.

وتؤكد الولايات المتحدة حتى الآن أنها لم تقدم اسلحة سوى للفصائل العربية في «قوات سوريا الديموقراطية»، التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية أساسها.

وأكد اردوغان في تصريحات في نيويورك ان الولايات المتحدة زودت الأكراد في عين العرب (كوباني) بالسلاح المحمل في طائرتين. وتوجه إلى المسؤولين الأميركيين قائلاً: «إن كنتم تعتقدون أن بإمكانكم القضاء على داعش بوحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي فلن يكون هذا بإمكانكم، لأنهما جماعتان إرهابيتان أيضاً».

ولفت إلى أن هذه المسألة اثارها مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن من دون أن يقنعه كثيراً».

واعتبر الرئيس التركي انه ينبغي على واشنطن ان تصنف «وحدات حماية الشعب» الكردية و«حزب الاتحاد الديموقراطي» كمجموعات ارهابية رغم انهم يقاتلون «داعش»، مشيراً على سبيل المثال الى «جبهة النصرة» التي تصنفها واشنطن «ارهابية» رغم «انها معارضة ايضا لداعش».

وتساءل اردوغان ان «الاميركيين يعتبرون ان وحدات حماية الشعب الكردي وحزب الاتحاد الديموقراطي يقاتلون ضد داعش. لكن إذا كان ذلك صحيحاً، فهل ان جبهة النصرة لا تقوم بذلك هي ايضا؟».

من جهة أخرى، قال اردوغان إن اللوم في الهجوم على قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في ريف حلب يقع مباشرة على عاتق دمشق»، معتبراً أن «القاتل المسؤول عن الهجوم هو نظام الأسد نفسه»، داعياً مجددا إلى إنشاء «منطقة آمنة» شمال سوريا.

(أ ف ب، «الأناضول»)