«أم عبدو اليبروديّة»: ناقلة الألبسة إلى الإرهابيين!

لينا فخر الدين

ساعات من الانتظار

قضتها المرأة الخمسينية على المقعد داخل المحكمة. مرّة تنام، ومرة تجول بنظرها داخل القاعة، حتّى نادى رئيس «العسكريّة» العميد الرّكن الطيار خليل إبراهيم اسمها لتقترب من القوس بعباءتها السوداء ومنديلها الرماديّ.

هي ليست المرّة الأولى التي تحضر فيها، بل سبقها لقبها «إم عبدو اليبرودية» منذ أشهر إلى المحكمة باعتبارها متّهمة بجرم التدخّل بالانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلّح ونقل وذخائر وأحذية عسكريّة لمصلحة «داعش».

كانت راغدة هـ. متماسكة مع بدء الاستجواب وهي تنفي عن نفسها تهمة الإرهاب، قبل أن تبدأ بالبكاء حينما سمعت باسم ابنها عبد الملك ط. البالغ 21 عاماً، لتشير إلى أنّها لا تعرف أين هو اليوم ولا لأي تنظيم انتمى، بل جلّ ما تعرفه عنه هو أنّه غاب عنها بعد موت والده في يبرود في جلطة دماغيّة. وبقيت هي في طرابلس تربّي أولادها الثلاثة الآخرين بالعمل في تجارة الملابس.

بصوت متهدّج، قرّبت «إم عبدو» فمها إلى المذياع، قائلة: «حدا بجيب ولد وبكبّو للموت؟ أنا أتمنّى لو يعود إليّ». المرأة التي قابلت ابنها لمدّة ساعة واحدة في عرسال منذ ذهابه، قالت: «قبّلت يديه ورجليه كي يعود إليّ، ولكنه لم يرضَ بذلك. أنا هرّبت أولادي من يبرود خوفا عليهم»!

تحدثت عن تورّطها في أعمال ابنها الذي أرسل اليها 3000 دولار أميركي عبر أحد مكاتب التّحويل لكي تشتري له أكثر من 50 دزينة من الألبسة الداخليّة لترسلها مع سائق «تاكسي» يدعى «أبو أحمد العرسالي».

ولمّا نجحت التّجربة الأولى، طلب منها ابنها عبد الملك ومعه قائد مجموعة من يبرود كانت تعرفه سابقاً هو أنس ح. الملقّب بـ «الطير» أحذية بقيمة 10 آلاف دولار تبيّن لاحقاً أنّها أحذية عسكريّة. أمّا المبلغ الأكبر فكان 27 ألف دولار بهدف شراء ألبسة داخليّة مجددا للمجموعات المسلحة!

هذا ما أكّدت «إم عبدو» أنّها تعرفه، من دون معرفة إلى أي تنظيم ينتمي ابنها، مشيرةً إلى أنّه كان يتحدّث معها عبر رقمٍ سوري، إلّا أنّها قابلته في عرسال.

كما تم استجواب بلال خ. باعتباره السائق «أبو أحمد العرسالي» الذي نفى معرفته بالمرأة وأن يكون هو من كان ينقل الأغراض من طرابلس إلى عرسال.

وقد حكمت هيئة «العسكريّة» على «ام عبدو» بالسجن سنة واحدة وبلال خلف 6 أشهر، وعلى السوريين عبد الملك ط. وأنس ح. بالأشغال الشاقة المؤبدة وتنفيذ مذكّرة إلقاء القبض بحقّهما.

السفير