حلب: المسلحون يقطعون المياه عن 1.5 مليون شخص

أكدت الامم المتحدة،

أمس الأول، ان إقدام فصائل «المعارضة» المسلحة على وقف العمل في محطة سليمان الحلبي أدى لانقطاع المياه عن 1.5 مليون شخص في الأحياء الغربية للمدينة، لافتة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعدما تعرضت محطة اخرى للقصف إثر غارات جوية اثناء العمليات القتالية الدائرة في الأحياء الشرقية لحلب.

وذكرت منظمة الامم المتحدة للطفولة «يونيسيف» أن «الفصائل المعارضة قامت بوقف العمل في محطة سليمان الحلبي الواقعة في شرق المدينة ما ادى الى انقطاع المياه عن 1.5 مليون شخص في الأحياء الغربية في حلب» التي يسيطر عليها الجيش السوري.

وأضافت أن «الغارات العنيفة الليلة الماضية ألحقت أضراراً بمحطة باب النيرب لضخ المياه التي تزود نحو 250 ألف شخص بالمياه في المناطق الشرقية في حلب»، موضحة أن «اعمال العنف تحول دون وصول فرق الصيانة الى المحطة».

(أ ف ب)