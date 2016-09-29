موسكو تنشر وثائق تفاهماتها مع واشنطن حول سوريا

نشرت وزارة الخارجية الروسية، أمس، جزءاً من نصوص الاتفاقيات حول سوريا والتي جرى التوصل إليها بين موسكو وواشنطن في التاسع من الشهر الحالي. وأشارت الخارجية الروسية في بيان، إلى أن الولايات المتحدة أقدمت على نشر بعض ما اتفق عليه بين الدولتين حول الأزمة السورية في جنيف، «ولم يكلفوا أنفسهم العناء ليتفقوا معنا على تاريخ النشر، ومن جانبنا، فإننا ننشر نصوص الاتفاقيات ذات الصلة». وأضاف أن «روسيا دعت الولايات المتحدة مراراً إلى نشر كل وثيقة من الاتفاقيات الثنائية حول سوريا تدريجياً بعد التنسيق حولها بين الجانبين، لكن الطرف الأميركي كان يعترض على ذلك دوما»، مضيفة أن «اللافت أكثر للنظر هو رفض (الولايات المتحدة) تأكيد تعهدها علانية بفصل المعارضين المعتدلين عن جبهة النصرة التي هي فرع القاعدة، وبالتعاون مع روسيا في استهداف الإرهابيين وأعوانهم الذين يرفضون وقف إطلاق النار». («روسيا اليوم»)