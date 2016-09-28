استعار المعارك في حلب

استعرت، يوم الأربعاء،

المعارك بين الجيش السّوري والمسلّحين على جبهاتٍ عدّة في هجماتٍ برية في مدينة حلب.

وذكر مسؤولٌ في الجماعات المسلّحة أنّ “القوات الحكومية تحتشد أيضاً استعداداً فيما يبدو للمزيد من الهجمات البرية على مناطق وسط حلب”.

ودمّر سلاح الجوّ السوري تجمّعات وعربات متنوعة للمسلّحين في خان طومان ومعراته و كفر حمرا و حريتان و بابيص في ريف حلب، بحسب ما أفاد مصدر عسكري لوكالة “سانا” السّورية.

وقال المصدر إنّ “وحدات من الجيش والقوات المسلحة دمّرت مقرّ اجتماع لمتزعمين في جبهة فتح الشّام (جبهة النّصرة سابقاً)، في حيّ صلاح الدين، ومستودعي أسلحة وذخيرة للمسلّحين في حلب القديمة، مشيراً إلى أنّ “الطيران دمّر مقرّين وسبع عربات وثلاث سيارات مزوّدة برشاشات للنّصرة في ريف إدلب كذلك”.

وأشار مسلّحٌ من جماعة “الجبهة الشامية”، في تسجيلٍ صوتي أرسل إلى وكالة “رويترز”، إلى أنّ “الاشتباكات مندلعة في السويقة من السّاعة الخامسة، والجيش متقدّمٌ قليلاً، والشّباب سيستردّونه بإذن الله”، وذلك في إشارةٍ إلى منطقة شهدت قتالاً يوم الثلاثاء.

وذكر مسؤولٌ آخرٌ في الجماعات المسلّحة أنّ “القوات الحكوميّة تهاجم أيضاً منطقة مخيم حندرات الواقعة على بعد كيلومتراتٍ قليلة إلى الشمال من حلب”.

وفي السّياق نفسه، أكّد مسؤولٌ للجماعات المسلّحة، لم يتمّ الكشف عن اسمه، حصول “المعارضة على كمياتٍ ممتازة من راجماتٍ من نوع غراد لاستخدامها في حلب وحماه والمنطقة السّاحليّة”.

وكان الجيش السّوري استعاد، الثلاثاء، حيّ الفرافرة في حلب، والذي كان تحت سيطرة المسلّحين منذ العام 2012، بحسب ما أفاد مصدر عسكريّ.

(“سانا”، رويترز، أ ف ب)