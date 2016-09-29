مجلس الشّيوخ الأميركي يُسقط فيتو أوباما ضدّ “قانون 11 أيلول”

أسقط مجلس الشّيوخ الأميركي، بأغلبيّةٍ كاسحة، يوم الأربعاء، الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضدّ تشريعٍ يتيح لأقارب ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول 2001 رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية. وصوّت المجلس بالرفض بأغلبية 97 مقابل 1 ضدّ الفيتو. وسيعرض المشروع بعدها على مجلس النواب الذي سيصوّت عليه. وإذا أيّد ثلثا أعضاء مجلس النواب التشريع الذي يحمل اسم “العدالة ضدّ رعاة الإرهاب” فسيكون أول رفض لحق النقض (الفيتو) خلال حكم أوباما. (رويترز)