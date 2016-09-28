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واشنطن تهدّد موسكو بتعليق التّعاون في سوريا

28 سبتمبر 2016 at 5:17م

kirilavهدّدت واشنطن موسكو

من أنها تتّخذ خطواتٍ لتعليق التّعاون معها بشأن سوريا ما لم تتحرّك لإنهاء العمليّات في مدينة حلب.
وأبلغ وزير الخارجيّة الأميركي جون كيري نظيره الرّوسي سيرغي لافروف أنّ بلاده تحمّل روسيا مسؤوليّة “تدهور الوضع في سوريا”.
وقال كيري، في اتّصالٍ هاتفيّ مع نظيره الروسي، إنّ “الولايات المتّحدة تستعدّ لتعليق التزامها الثنائي مع روسيا حول سوريا، وخصوصاً إقامة مركزٍ مشترك للتّنسيق العسكريّ”، بحسب ما ينص عليه الاتفاق الروسي – الأميركي الذي وقع في جنيف في 9 أيلول قبل أن ينهار بعد عشرة أيام.
(أ ف ب، رويترز)

 

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