واشنطن تهدّد موسكو بتعليق التّعاون في سوريا

هدّدت واشنطن موسكو

من أنها تتّخذ خطواتٍ لتعليق التّعاون معها بشأن سوريا ما لم تتحرّك لإنهاء العمليّات في مدينة حلب.

وأبلغ وزير الخارجيّة الأميركي جون كيري نظيره الرّوسي سيرغي لافروف أنّ بلاده تحمّل روسيا مسؤوليّة “تدهور الوضع في سوريا”.

وقال كيري، في اتّصالٍ هاتفيّ مع نظيره الروسي، إنّ “الولايات المتّحدة تستعدّ لتعليق التزامها الثنائي مع روسيا حول سوريا، وخصوصاً إقامة مركزٍ مشترك للتّنسيق العسكريّ”، بحسب ما ينص عليه الاتفاق الروسي – الأميركي الذي وقع في جنيف في 9 أيلول قبل أن ينهار بعد عشرة أيام.

(أ ف ب، رويترز)