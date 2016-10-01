رجل اعمال مغترب يتكفل بعودة أي شاب سوري إلى وطنه !

السورية “سانا” قال الترزي “أنه سيتحمل تكاليف عودة أي شاب سوري إلى وطنه أينما وجد” لافتا إلى أن الهدف من الحملة مساعدة الشباب السوريين غير القادرين على العودة “.
وأشار الترزي إلى أن عدد طلبات العودة بلغت منذ الليلة الماضية وحتى اليوم 225 منها 17 من السويد و110 من القاهرة و38 من السودان و22 من الكويت و3 من الولايات المتحدة و9 من سلطنة عمان و16 من الإمارات العربية و7 من قطر و3 من البحرين مؤكدا أنه خلال 24 ساعة ستكون تذاكر العودة بحوزتهم.
وأوضح رجل الأعمال السوري أن الشخص الراغب في العودة عليه إرسال صورة عن جواز سفره وعنوانه في بلد الاغتراب وخلال 48 ساعة سيتم إرسال تذكرة الكترونية له إلى العنوان الإلكتروني للحملة “راجعين يا سورية” متوقعا ازدياد عدد الراغبين بالعودة إلى سورية خلال الفترة القادمة.
أقرأ ايضاً
- نبيه البرجي - صاحب الجلالة حزيناً وغاضباً
- أول دعوى أمريكية ضد السعودية بعد إقرار "جاستا"
- تصريحات مسربة لكيري تقلب طاولة التسوية السورية رأسا على عقب
- واشنطن وموسكو: سياسة حافة الهاوية - روسيا تتمسك بخيارها السوري وأوباما يأمل بـ«الحكمة»
- عام على «عاصفة السوخوي»: احتدام الصراع على النفوذ وتغيّر في الأدوار
- حكام الشرق الأوسط والانتخابات الرئاسية الأمريكية
- حلب: الجيش نحو الأحياء الشرقيّة عبر الأبواب التاريخيّة
- واشنطن تهدّد موسكو بتعليق التّعاون في سوريا
- استعار المعارك في حلب
- هل تسمعون صوت الجبير: سيرحل الأسد بالقوة؟