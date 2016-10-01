رجل اعمال مغترب يتكفل بعودة أي شاب سوري إلى وطنه !

وفقا لوكالة الانباء

السورية “سانا” قال الترزي “أنه سيتحمل تكاليف عودة أي شاب سوري إلى وطنه أينما وجد” لافتا إلى أن الهدف من الحملة مساعدة الشباب السوريين غير القادرين على العودة “.

وأشار الترزي إلى أن عدد طلبات العودة بلغت منذ الليلة الماضية وحتى اليوم 225 منها 17 من السويد و110 من القاهرة و38 من السودان و22 من الكويت و3 من الولايات المتحدة و9 من سلطنة عمان و16 من الإمارات العربية و7 من قطر و3 من البحرين مؤكدا أنه خلال 24 ساعة ستكون تذاكر العودة بحوزتهم.

وأوضح رجل الأعمال السوري أن الشخص الراغب في العودة عليه إرسال صورة عن جواز سفره وعنوانه في بلد الاغتراب وخلال 48 ساعة سيتم إرسال تذكرة الكترونية له إلى العنوان الإلكتروني للحملة “راجعين يا سورية” متوقعا ازدياد عدد الراغبين بالعودة إلى سورية خلال الفترة القادمة.