تركيا: التّمديد لتدخّل الجيش في سوريا والعراق عاماً إضافيّاً

02 أكتوبر 2016 at 5:49م

أجاز البرلمان التركي، بغالبية كبيرة، للجيش التركي مواصلة احتلاله لسوريا والعراق لعامٍ إضافيّ. وبناءً عليه، يستطيع الجيش التركي التحرك حتى نهاية تشرين الأوّل من العام 2017 خارج حدود بلاده وخصوصاً في العراق، وشمال سوريا الّتي غزاها في 24 آب من العام الحالي في عمليّة أطلق عليها تسمية “درع الفرات”. وحظي القرار بموافقة نواب “حزب العدالة والتنمية” الحاكم وزملائهم الاشتراكيين الديموقراطيين في “حزب الشعب الجمهوري” ونوّاب “حزب العمل القومي”، بينما رفض “حزب الشّعوب الدّيموقراطي” المؤيّد للأكراد وحده التّفويض. (الأناضول، أ ف ب)

 

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