الجيش السّوري يدعو مسلّحي شرق حلب إلى مغادرتها

دعا الجيش السّوري

المسلّحين في الأحياء الشّرقيّة لمدينة حلب إلى مغادرتها “وترك السكان المدنيين يعيشون حياتهم الطبيعيّة”.

وأوضحت القيادة العامّة والقوّات المسلّحة، في بيان، أنّ “قيادتي الجيشين السّوري والروسي تضمنان للمسلحّين الخروج الآمن وتقديم المساعدات اللازمة”.



لى ذلك، تمكّن الجيش السّوري من استعادة السّيطرة على مستشفى “الكندي” جنوب مخيّم حندرات في ريف حلب، موقعاً عدداً من القتلى والجرحى في صفوف المسلّحين عبر استهداف نقاط انتشارهم هناك.

وسيطر الجيش السّوري مع مجموعاتٍ من الوحدات الكرديّة على معامل الشقيف شمال شرق حيّ الشيخ مقصود شمال حلب. ودارت اشتباكات عنيفة بين الجيش والمجموعات المسلّحة في محور الشيخ سعيد جنوب حلب، وسط قصف مدفعي وصاروخي استهدف تجمعاتهم.

(“موقع السّفير”، “سانا”)