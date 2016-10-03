تفجير انتحاري مزدوج في حماة السورية

أفاد التلفزيون السوري بوقوع تفجيرين الاثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول قرب ساحة العاصي في مدخل حي الحاضر الكبير بحماة مشيرا إلى وقوع قتلى وجرحى.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة، أن انتحاريا فجر نفسه في ساحة العاصي وتبعه بعد حوالي ربع ساعة تفجير إرهابي انتحاري ثان ما تسبب بارتفاع عدد القتلى ووقوع عدد من الإصابات.

لكن مصادر افادت بوقوع ثلاثة انفجارت وسط مدينة ” حماة ” ، الأول بالقرب من فرع حزب البعث ، والثاني في ساحة العاصي ، والثالث أمام مديرة التربية ، وتحدثت عن قتلى وجرحى بأعداد كبيرة.