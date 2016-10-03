لافروف لواشنطن : كفى مراوغة ! – الجيش السوري في دوار الجندول في حلب

دعا وزير الخارجية

الروسي سيرغي لافروف الإدارة الأميركية إلى التخلي عن المواربات محذرا من أن الاتفاقات التي توصل إليها الجانبان الروسي والأميركي يوم 9 أيلول، باتت معلقة بسبب موقف واشنطن المبهم من المعارضة السورية التي ترفض هذا الاتفاق. وفي الوقت ذاته، شدد على ضرورة تجنب انهيار الاتفاقات الروسية – الأميركية بشأن سوريا، وتأمين وقف أعمال القتالوتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية.

وليل امس اعلنت واشنطن انها علقت المحادثات مع موسكو حول الهدنة في سوريا.

وردا على تصريحات نظيره الاميركي جون كيري المسربة التي اتهم فيها الدبلوماسيين الروس بأنهم «خدعوهم» قال لافروف: «تصريحات وخطوات الشركاء الأميركيين حول سوريا فعلا متباينة بقدر كبير، ونحن، طبعا، نأمل في إزالة أي مواقف مبهمة». واعرب لافروف عن قلق بالغ من التطورات في سوريا، وسير تنفيذ قرارات مجلس الأمن بهذا الشأن، ومن محاولات بعض المشاركين في العمليات داخل وخارج سوريا الإقدام على خطوات تتعارض والقرارات الدولية المذكورة.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نشرت ما جرى خلال لقاء كيري مع مجموعة من المعارضين السوريين يوم 22 أيلول الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث قال كيري إن واشنطن لا تشارك في النزاع السوري بشكل مباشر بسبب قيود خارجية وداخلية، متهما روسيا بأنها «لا تحترم القوانين الدولية لهذه الدرجة». وأوضح أن تدخل واشنطن في سوريا سيتطلب الحصول على تفويض من مجلس الأمن، لكن مثل هذا التفويض لا يصدر بسبب موقف روسيا والصين اللتين يمكنهما استخدام حق الفيتو.

واضاف كيري ان واشنطن لن تدعم المعارضين الـسـوريين في حربهم ضد قوات «حزب الله»، مشيرا الى أن الحل الأمثل للوضع الحالي هو وصول المعارضة إلى السـلطة عن طريق التسوية السياسية ودخول معارضين إلى الحكومة السورية. ودعا المعارضة للمشاركة في انتخابات رئاسية سيشارك فيها أيضا الرئيس السوري بشار الأسد.

على صعيد اخر، وصفت موسكو مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن حول سوريا أحادي الجانب لاحتوائه عناصر لا علاقة لها إطلاقا بالمسألة الإنسانية، لا سـيما فــقرة «الكيماوي» السوري، معلنة انها ستعرض مشروع قرار بذات الشأن خلال ترأسها مجلس الأمن في تشـرين الاول.

في غضون ذلك، اكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية والسورية لم تقصف جماعات مسلحة سورية انضمت إلى الهدنة وأبلغت بمواقعها، مشيرة إلى رصد 66 انتهاكا امس للهدنة من قبل المعارضة في محافظات حلب ودمشق واللاذقية وحماة ، وذلك باستخدام مدافع هاون ودبابات ومنصات إطلاق يدوية الصنع وأسلحة نارية.

ميدانيا، استهدف الطيران الحربي السوري مواقع وتجمعات للمعارضة المسلحة في دوما ومزارعها والريحان في الغوطة الشرقية لدمشق الامرالذي اسفر عن مقتل عدد من المسلحين.

وفي القلمون الشرقي في ريف دمشق, قتل عناصر من تنظيم داعش إثر انفجار لغم أرضي في منطقةٍ بين النقب وجبل المقالع.

وفي ريف درعا الغربي , قتل خمسة مدنيون بينهم نساء وأطفال وأصيب اخرون جراء قصف «الجيش الحر» والفصائل المتحالفة معه بالقذائف المدفعية في بلدة «الشجرة». وفي السياق ذاته، اكد «الجيش الحر» في بيان له بمقتل نائب مسؤول «ألوية العمري» المدعو «ملوح العايش»، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها الجيش السوري لدى مرور آلية دفع رباعي تقلّه على طريق بلدة أيب ـ جدل في درعا.

اما في حلب، فقد سيطر الجيش السوري على دوار الجندول شمال المدينة، وسط قصف مدفعي وصاروخي استهدف نقاط انتشار المسلحين في المنطقة في وقت اندلعت اشتباكات بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة على محور دوار الجندول شمال حلب، واسفر ذلك عن وقوع اصابات من الجانبين.

وفي ضواحي مدينة دابق شمال حلب، قتل خمسة مدنيين على الأقل هم ثلاثة أطفال وامرأتان اثر قصف استهدف المدينة وفقا لنشطاء سوريون الذين رجحوا أن يكون الهجوم قد نفذته طائرات تركية أو طائرات التحالف الدولي. وفي القطاع الشمالي من حلب، تسعى فصائل المعارضة السورية المدعومة بالمدرعات والطائرات التركية، للوصول إلى دابق، «إلا أن التقدم نحوها بطيء بحسب النشطاء لأن التنظيم زرع الألغام بكثافة في المنطقة، ما اضطر المعارضة مساء الاحد إلى التراجع من بلدة تركمان بارح، شرق دابق، بعد ان أسفرت الألغام المزروعة عن مقتل 15 من مقاتلي المعارضة السورية».

من جانبها، صدّت «قوات سوريا الديموقراطية» هجوماً لتنظيم داعش باتجاه قرية «أم حوش» في ريف حلب الشمالي في حين منع الجيش التركي أهالي ناحية بلبلة في ريف عفرين شمال حلب، من جني محصول الزيتون مع اقتراب موسم الجني، وأطلق النار على كل من اقترب من البساتين المحاذية للحدود.

وفي ريف ادلب الشرقي، انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة تابعة للمعارضة على الطريق إدلب – سرمين ما أسفر عن وقوع اصابات كما فجر انتحاريان تابعين لتنظيم داعش حزاميهما الناسفين قرب ساحة العاصي عند مدخل حي الحاضر في مدينة حماه، ما أدى الى مقتل شخصين وأصابة 12 مدنياً بجروح الى جانب وقوع أضرار مادية في المكان.

وفي ريف حمص الشمالي، كبد الجيش السوري بكمين خسائر بشرية في صفوف المعارضة في مزارع أبو العنز شرق تلبيسة

في نطاق متصل، نفذ طيران «التحالف الدولي» غارات على جسر «العشارة» للمرة الثانية بعد قصفه قبل عدة أيام في دير الزور.

الى ذلك، تفقّد وزير الدفاع السوري العماد فهد جاسم الفريج أحد تشكيلات الجيش السوري المقاتلة في ريف اللاذقية وزار عدداً من مصانع مؤسسة معامل الدفاع ومرفأ اللاذقية وذلك بتوجيه من الرئيس بشار الأسد..

واعلنت واشنطن استهداف طائراتها الحربية لقيادي بارز في القاعدة دون ان تحدد مكان الغارة.

وليلا حصل انفجار في صالة السنابل في بلدة صفية فــي مدينة الحسكة ادى الى سقوط 22 قتيلا وعشرات الجرحى

ـ وليد المعلم الى موسكو قريبا ـ

اعلن السفير السوري لدى روسيا رياض حداد أن وزير خارجية بلاده وليد المعلم سوف يزور روسيا خلال الشهر الجاري.