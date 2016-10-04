قصف بالهاون يستهدف السفارة الروسية في دمشق

أعلنت وزارة الخارجية الروسية

عن تعرض السفارة الروسية في دمشق مساء يوم الاثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول لعملية قصف بالهاون، أسفرت عن أضرار مادية.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر يوم الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين الأول أن “إحدى القذائف انفجرت في حرم السفارة قرب المجمع السكني، ولم يصب أحد بأذى لحسن الحظ. فيما انفجرت قذيفتان فرب مبنى السفارة”.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد نفذ القصف على السفارة الواقعة في منطقة المزرعة، انطلاقا من حي جوبر الخاضع لسيطرة فصائل “جبهة فتح الشام” (النصرة سابقا) و”فيلق الرحمن”.

ودانت موسكو بأشد العبارات هذه الجريمة، التي عرضت حياة الدبلوماسيين الروس للخطر بالإضافة إلى كونها انتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

واعتبرت موسكو أن القصف على السفارة الروسية في دمشق جاء نتيجة تصرفات أولئك الذين مثل الولايات المتحدة وبعض حلفائها، يؤججون باستمرار النزاع الدموي في سوريا بمغازلتهم الإرهابيين والمتطرفين من مختلف الأطياف.