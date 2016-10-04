لاجيء سوري ينقذ عروس كندية في ليلة زفافها..اقرأ التفاصيل

تفاجأت عروس كندية يوم زفافها بتمزق سحاب فستان العرس الأبيض بينما كانت تحضر للحظات الأخيرة لبدء الاحتفال، ولم يعد بإمكانها ارتداء الفستان.

الحل أمام العروس “جو دو” وعائلتها كان التوجه إلى أحد الجيران لعلهم يجدوا كماشة لإصلاح السحاب أو خيطاً وإبرة لحياكة الفستان، لكن جارهم أخبرهم بأن لديه حلاً أفضل، وكانت المفاجأة أنه يستضيف عائلة سورية في منزله، وأن رب الأسرة كان يعمل خياطاً في حلب قبل لجوئه الى كندا.

الخياط الذي يُدعى إبراهيم خليل دودو وصل قبل 4 أيام فقط الى كندا، ونظراً لعدم تمكنه من التحدث بالإنكليزية استخدم أهل العروس جوجل للترجمة لطلب المساعدة منه، وبالفعل توجه بعدها للخياطة وقام بإصلاح الفستان، ليبدأ الحفل في موعده دون تأخير.

وتقول ليندسي كولتير، مصورة العرس، إنها ورغم قيامها بتصوير ما يزيد على 50 عرساً في العام، فإن ما حدث في عرس جو دو لن يُمحى من ذاكرتها، خاصة ما رأته من رغبة الخياط السوري في مساعدة العروس.

أما خليل فأعرب لهم – ومن خلال خدمة الترجمة أيضاً – عن سعادته بإصلاح فستان العرس قائلاً: “أحب مساعدة الكنديين من قلبي”. المفاجأة الأخرى كانت أن العروس ووالدي زوجها إيرل هما أيضاً قدموا الى كندا كمهاجرين منذ سنوات.

وكالات