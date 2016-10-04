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مطلوب للعمل: فني تكرير عرق – Belleville, Ontario

04 أكتوبر 2016 at 7:12م

arakontario(Belleville, Ontario) مطلوب للعمل في انتاريو

فني تكرير عرق , خبرة 3 سنوات , الراتب 12$ في الساعة,

الدوام 40 ساعة اسبوعيا. الرجاء االكتابة على العنوان  التالي:

hr@ahilliervineyard.com

 

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