مطلوب للعمل: فني تكرير عرق – Belleville, Ontario

(Belleville, Ontario) مطلوب للعمل في انتاريو
فني تكرير عرق , خبرة 3 سنوات , الراتب 12$ في الساعة,
الدوام 40 ساعة اسبوعيا. الرجاء االكتابة على العنوان التالي:
hr@ahilliervineyard.com
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