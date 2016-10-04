مطلوب للعمل: فني تكرير عرق – Belleville, Ontario

تنويه الأوسط

اسئلة: لماذا تدّمر سورية؟ لماذا لايعي الشعب السوري ان الحوار بين السوريين يجنب المزيد من معاناة السورييين؟ لماذا تلعب الدول المجاورة بالفاعلين على الأرض؟ هل يريد السوريون وطنا؟ ام صومال جديدة!! لن تحل المسألة السورية إلا إذا توحد السوريون حول مقولة رفض قتل السوري من قبل السوري. أين الوعي السوري الذي كنا نتغنى به؟ اين السلام السوري والقدرة على الحوار؟ الم يأتي الوقت ليتساءل كل سوري عن حجم الخسائر البشرية اولاً والأقتصادية ثانياً، واستمرار وطن ام عدمه؟