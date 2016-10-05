ترامب “أحمق” وكلينتون “ضعيفة” في مناظرة مرشحي منصب نائب الرئيس في الانتخابات الأمريكية

وُصفت هيلاري كلينتون بأنها “ضعيفة وعديمة الحيلة” بينما وصف دونالد ترامب بأنه “أحمق أو مجنون” في مناظرة قوية بين مرشحي منصب نائب الرئيس في الانتخابات الأمريكية.

واشتبك تيم كين السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا ومايك بنس حاكم ولاية إنديانا الجمهوري في النقاش حول عدد من القضايا تشمل الإجهاض وروسيا.

ولكن أكثر اشتباكاتهما حدة كان حول دونالد ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة وهيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية للرئاسة.

وجرت المناظرة في جامعة لونغوود في فارمفيل بولاية فرجينيا قبل 34 يوما من توجه الناخبين لصناديق الاقتراع.

وفي المناظرة التي دامت 90 دقيقة كان كين، الذي يتسم عادة بهدوئه، هجوميا منذ البداية.

وأشار كين إلى الرئيس الجمهوري رونالد ريغان عندما تحدث عن أخطار السلاح النووي إذا ما تولى ترامب الرئاسة.

وقال كين إن ريغان حذر ذات يوم من أن الانتشار النووي قد يؤدي يوما إلى قيام “مجنون أو أحمق” ببدء “واقعة كارثية”.

وقال كين إن ريغان كان يشير إلى شخص يشبه ترامب.

وفي واحدة من أشد لحظات المناظرة اتقادا، انتقد كين بصورة لاذعة إشادة ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كين إنه يثني على الزعماء الديكتاتوريين مثل بوتين وكيم يونغ أون وصدام حسين ومعمر القذافي.

ورد بنس قائلا إن بوتين سيحترم ترامب لقوته.

وأضاف أن رأي ترامب في بوتين ليس ثناء عليه ولكن “إدانة لأسلوب القيادة الضعيف الذي لا حيلة له الذي تتسم به كلينتون”.

واشتبك المرشحان حول الترتيبات الضريبية لترامب، التي واجه انتقادات بشأنها مؤخرا.

وكان ترامب، ملياردير سوق العقارات في نيويورك، قد رفض الكشف عن سجله الضريبي، ولكن صحيفة نيويورك تايمز أشارت إلى أنه قد يكون تهرب من دفع الضرائب على مدى ال 18 عاما الماضية.

وقال بنس إن الولايات المتحدة يجب أن تستخدم القوة العسكرية لضرب أهداف الحكومة السورية إذا استمرت روسيا في تأييد الهجوم “الوحشى” على حلب.

واحتد النقاش بين المرشحين حول إشارة ترامب إلى أن النساء يجب أن يعاقبن إذا اخترن الإجهاض.

BBC