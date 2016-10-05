اسرائيل متخوّفة: «اس 300» تُقيّد سلاحنا الجوي في سوريا

اعتبرت الصحف الاسرائيلية

أن نشر موسكو صواريخ «اس 300» في طرطوس قد «يُغيّر قواعد اللعبة» و «يُقيّد» حرية سلاح الجو الاسرائيلي في الأجواء السورية.

وسلّط موقع «والاه» الضوء على مخاوف المؤسسة الأمنية لكيان العدو من تسرّب أي معلومات عن نشاطات سلاح الجو الاسرائيلي إلى جهات «معادية» تتعاون معها روسيا، وذلك بعد عام على تشكيل غرفة تنسيق عسكري بين موسكو وتل أبيب، بعد نشر روسيا لمنظومة الدفاع الجوي المتطورة «أس 400» في سوريا.

وقال الموقع: «هناك خشية في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن يؤدي ذلك إلى زيادة الثقة لدى الرئيس السوري بشار الأسد وإلى زيادة الأعمال العدائية ضدّ اسرائيل».

من جهتها، رأت صحيفة «يديعوت احرونوت» الاسرائيلية أن وجود الصواريخ الروسية في سوريا يُقوّض الردع الإسرائيلي في مقابل قوة الجيش السوري و«حزب الله» ويُعزّز قوة إيران تعزيزا غير مباشر.

وقالت الصحيفة الصهيونية إن منظومة صواريخ «اس 300» قادرة على «إسقاط طائرات في الأجواء الإسرائيلية أو فوق البحر، وعندما تُهاجم الطائرات الاسرائيلية أهدافاً داخل سوريا أو في لبنان»، مضيفة أن الروس «قد يستخدمون هذه الصواريخ ضدّ نشاطاتنا الجوية في المنطقة».

(«السفير»)