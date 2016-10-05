نبيه البرجي: الاستثمار في الجحيم

نبيه البرجي

اي شرق اوسط يريد الاميركيون؟ المذهل ان يصل روبرت ساتلوف، الباحث البارز، الى حد التحذير من الهلهلة الاستراتيجية «اذا ما بقينا رهائن في قبضة تلك الديكتاتوريات الرثة».

لا حدود للآراء، وللابحاث. بعضها يأخذ منحى مريعا «دعوا هؤلاء البرابرة يحطمون بعضهم البعض». من زمان كانت هناك تحذيرات من «ان يتسلق البرابرة سطوح منازلنا». في رأي هؤلاء، وبينهم روبرت كاغان، اننا نحن البرابرة مادمنا ننتمي الى آلهة تنتج تلك الظواهر الايديولوجية الهائلة التي، في نظره، تدفع في اتجاه نهاية العالم لا في اتجاه«اعادة خلق» العالم.

في البنتاغون، كما في اجهزة الاستخبارات، يستخدمون تعبير «الخرائط القاتلة». مائة عام تكفي لكي يهال التراب على اتفاقية سايكس – بيكو، وكان يفترض ان يعاد النظر بالخرائط غداة الغروب البريطاني – الفرنسي على ضفاف السويس. وكان صاحب هذه النظرية آلان دالاس، مدير وكالة الاستخبارات المركزية في عهد الرئيس دوايت ايزنهاور وشقيق وزير الخارجية جون فوستر دالاس.

ادبيات، وربما ضوابط، الحرب الباردة حالت دون ذلك. كان النموذج الكوري، وكذلك النموذج الفيتنامي، عالقا في الرأس الاميركي، قبل ان يكتشف دالاس قواعد اخرى للعبة. اقامة احلاف (حلف بغداد مثالا) يؤدي الى علاقات استراتيجية تسحق اي عصيان في الشرق الاوسط يمكن ان يؤثر على المصالح الاميركية.

المثير آنذاك ان الحلف الذي جمع العراق وتركيا وايران وباكستان استثنى المملكة العربية السعودية. هل لان اللقاء الشهير بين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس فرنكلين روزفلت، غداة مؤتمر يالطا في شباط 1945، جعل النظام السعودي هو المحور الذي تدور حوله كل استراتيجيات المنطقة؟

ألم يقل «ريتشارد هاس» كما لو ان قانون «جاستا» الذي اقره الكونغرس، وهو يضع المملكة وراء القضبان، فجّر النظام القديم الذي نشأ في المنطقة منذ سبعة عقود؟

داخل المؤسسة الاميركية الآن من يرى ان ما يحدث في سوريا والعراق، وصولا الى اليمن، يمثل الفرصة التاريخية (والجغرافية) لارساء خارطة جديدة، او معمارية استراتيجية جديدة، للشرق الاوسط…

قانون جاستا ابعد بكثير من ان يكون للاقتصاص المالي او الايديولوجي، ودائما باسم العدالة. انه ضربة على الرأس. الاميركيون استخدموا تنظيم «داعش»و يستخدمون الآن «جبهة النصرة» (فتح الشام)، وكل الفصائل التي تنضوي في ظلها، من اجل ضرب الجميع، من سوريا الى السعودية، ومن العراق في اتجاه تركيا و ايران…

في المجالس الخاصة يتحدث الديبلوماسيون الروس عن «داعشية واشنطن». حتى الرؤوس التي في السلة الاميركية يفترض ان تسقط، وصولا الى الخريطة التي يقول ساتلوف «كما لو انها وضعت في جهنم»،وحيث يتم تفجير الدول والمجتمعات على اسس طائفية او اتنية او قبلية…

المخططون في البنتاغون يدركون مدى الحساسية الجيوستراتيجية لسوريا، حتى اذا ما اصبحت في يد الروس بات بامكان القيصر ان يكرس مبدأ (او منطق) الشراكة، في سائر انحاء الشرق الاوسط..

واذ تعتمد موسكو على النظام في دمشق يقتضي تقويض هذا النظام. الفوضى مطلوبة في الوقت الحاضر لزعزعة كل الاسس التاريخية، والقومية، والسياسية،وبطبيعة الحال الاسس الاستراتيجية في الشرق الاوسط. ماذا كان رد موسكو؟..

في اللغة، ما بين اتهام واشنطن والتواطؤ والدعوة الى التحلي بالصبر. على الارض، استجلاب المنظومات المضادة للطائرات للتشديد على الجاهزية لمواجهة اي محاولة لتفجير، او لإزالة، النظام.

الغرابة هي في الازدواجية الاميركية. في حين كان يحكى عن الخطط الخاصة باخراج سلاح الجو السوري من المعركة، سواء بتدمير المدرجات او بتسليح الفصائل المعارضة (وعلى رأسها جبهة النصرة) بصواريخ ستينغر، بادر البيت الابيض على التأكيد ان واشنطن لا تستهدف الجيش السوري، وان التسوية السياسية هي الحل الوحيد للازمة السورية…

لا شيء يشي بأن التسوية الكبرى في الطريق. ازمة سوريا هي ازمة الشرق الاوسط. كل الشرق الاوسط. الروس يقولون ان اميركا الان اكثر من اميركا. رؤوس كثيرة. هذا ما حمل المستشار في الكرملين اندريه بيلوسوف على القول» نفهم ان يسعى الاميركيون الى الاستثمار في المريخ، لكننا لا نفهم لماذا يسعون للاستثمار في الجحيم»!

الديار