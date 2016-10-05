واشنطن تهدّد عسكرياً وموسكو ترد : مستعدون لكل الخيارات

نشر «أس 300» يهز اسرائيل

والجيش السوري يواصل «القضم»

اعلنت واشنطن انها تدرس جميع الخيارات المتاحة بشأن تسوية الازمة في سوريا بما فيها العسكرية مما استدعى رداً روسياً «جاهزون لكل الاحتمالات» وترجم الكلام الروسي بارسال صواريخ «اس – 300 » الى طرطوس و«اس – 400» لقاعدة حميميم، وبالتالي حماية الاجواء السورية وصولاً الى اللبنانية والعراقية.

نشر سوريا لصواريخ «اس – 300» اعتبرته اسرائيل تغييراً لقواعد اللعبة ويقوض الردع الاسرائيلي مقابل قوة الجيش السوري وحزب الله ووصف الاعلام الاسرائيلي معركة حلب ربما ترسم صورة العالم الجديد ومن المحزن ان الاميركيين تركوا الميدان لروسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مارك تونر، خلال مؤتمر صحفي: «لدينا بعض من الوضوح في هذه المسألة، لكننا ما زلنا نفتقد إلى الكثير من التفاصيل.. ندرس ما لدينا من الخيارات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية المتاحة».

وذكر تونر أن الولايات المتحدة تواصــل مناقشة الاستراتيجيات المســتقـبلية بشــأن تسوية الأزمة السورية، قائلا: «حققنا بالفعل بعضا من الوضوح في هذه المســألة».

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قالت في وقت سابق إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية التدخل المباشر في النزاع السوري إلى جانب القوات المعارضة للرئيس بشار الأسد.

وذكرت الصحيفة، أن مسؤولين أمنيين أميركيين – ممثلين عن وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية وهيئة الأركان المشتركة من القوات المسلحة الأميركية – ناقشوا في البيت الأبيض الأربعاء الماضي خلال جلسة لما يسمى بـ«لجنة النواب» «تنفيذ ضربات عسكرية محدودة ضد نظام» الأسد من أجل إجباره على تغيير نهجه في نظام وقف إطلاق النار خلال العمليات في منطقة حلب وفي جدوى مفاوضات سلام جادة طويلة الأمد».

ووفقا لما نشرته الصحيفة، نوقشت المسألة نفسها على مستوى «لجنة كبار المسؤولين»، أي بمعنى أعضاء مجلس الوزراء.

وقالت الصحيفة إنه من غير المستبعد أن تعقد جلسة لمجلس الأمن القومي الأميركي برئاسة الرئيس الأميركي باراك أوباما في عطلة نهاية الأسبوع، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه من غير المرجح أن يوافق أوباما على هذه الأفكار.

وتقول الصحيفة نقلا عن أحد المشاركين في النقاش، إن الخيارات التي قيد النظر «لا تزال سرية، وتشمل غارات على مدارج القوات الجوية السورية باستخدام صواريخ كروز وغيرها من الأسلحة بعيدة المدى، تطلق من طائرات وسفن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ووفقا للمسؤول المشارك في النقاش فإن «إحدى الطرق المقترحة للالتفاف على اعتراضات البيت الأبيض القديمة ضد توجيه ضربات لنظام الأسد من دون قرار مجلس الأمن، تكون بتوجيه مثل هذه الضربات سرا، دون الإعلان».

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن المسؤولين الأمنيين الأميركيين – الممثلين عن وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية وهيئة الأركان المشتركة من القوات المسلحة الأميركية – أيدوا خلال الجلسة المذكورة الإجراءات «الحركية»، بمعنى آخر خيار إجراءات القوة. وتقول الصحيفة إن هذا الأمر يعني «زيادة الدعم نحو توجيه ضربات ضد قوات الأسد بالمقارنة مع المناقشات السابقة بشأن هذا الخيار».

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية قوله: «يتنامى الشعور لصالح الأعمال الحركية (القوة) ضد النظام». وتضيف «واشنطن بوست» أن «شكوكا كبيرة مع كل ذلك تبقى حول موافقة البيت الأبيض على عمليات عسكرية (ضد الحكومة السورية)،

فيما تؤكد وكالة المخابرات المركزية وهيئة الأركان المشتركة أن سقوط حلب من شأنه أن يقوض الأهداف الأميركية لمكافحة الإرهاب في سورية، حسبما أفادت الصحيفة.

وقال مسؤولون آخرون في وقت سابق من هذا الأسبوع إن أوباما حاليا ليس أكثر من ذي قبل، يميل إلى استخدام القوات المسلحة الأميركية على الأراضي سوريا، وإن كل ما يناقش من خيارات عسكرية فهو مرتبط بعواقب أو أخطار سلبية».

كما التقى الرئيس الأميركي باراك أوباما مجلس الأمن القومي الأميركي لبحث الأزمة في سوريا، كما يلتقي مسؤولون من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا في برلين لبحث الموضوع نفسه.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إن روسيا لم تكن طرفا جديرا بالثقة طوال المباحثات الثنائية بشأن سوريا. وأضاف إيرنست أن التشكيك في إرادة روسيا الحقيقية وقدرتها على استغلال نفوذها على النظام السوري خلال فترة المباحثات كان في محله.

في المقابل، قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إن بلاده ستواصل جهودها لحل الصراع السوري رغم قرار الولايات المتحدة تعليق التعاون معها بشأن وقف إطلاق النار.

من جهته، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو تأمل أن تتحلى واشنطن «بالحكمة السياسية»، وأن «تتواصل الاتصالات معها في المجالات الحساسة جدا والضرورية لصيانة السلام والأمن». وقال الكرملين إنه لا يمكن مكافحة الإرهاب دون التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية.

وعلقت الولايات المتحدة المحادثات مع روسيا بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، واتهمت موسكو بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق أُبرم في التاسع من أيلول الماضي كان يهدف إلى وقف أعمال العنف وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.

السفير الروسي في بيروت زاسبيكين، اكد في حديث صحافي ان روسيا مستعدة لكل الاحتمالات في سوريا رداً على التهديدات الاميركية. بالمقابل، واصلت روسيا ارسال المزيد من قطعها البحرية العملاقة الى شواطئ المتوسط قبالة سوريا. وقد ابحرت سفينتان صاروخيتان روسيتان الى البحر المتوسط ومزودة بصواريخ متطورة.

ـ لقاء فرنسي ـ روسي ـ

بالمقابل، أعلنت باريس أن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت سيتوجه إلى موسكو وواشنطن لإجراء محادثات بشأن الأزمة السورية، يومي الخميس والجمعة.

وأضافت الخارجية الفرنسية أن إيرلوت سيبحث مع المسؤولين الروس والأميركيين الوضع في حلب.

يذكر أن إيقاف الاتصالات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأزمة السورية أثار قلق الأوروبيين.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن إنهاء الأزمة في سوريا غير ممكن دون إيجاد توافق بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الألمانية مارتين شيفر «من الواضح أنه لا يوجد أمل في تسوية الأزمة ووقف إراقة الدماء دون التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا حول سوريا».

وأكد شيفر أن أهداف الاتفاقات التي توصلت إليها واشنطن وموسكو في مطلع أيلول الماضي المتمثلة في تحقيق الهدنة ومكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي، لا تزال مهمة.

وقال الدبلوماسي الألماني في مؤتمر صحفي في برلين إنه لا توجد أي خطط محددة بشأن فرض عقوبات ضد روسيا أو إيران وغيرهما من الدول بسبب دعم الحكومة السورية، مشيرا إلى أن ممثلي وزارات خارجية ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا سيجتمعون في العاصمة الألمانية لبحث شروط استئناف التعاون مع روسيا حول سوريا وكذلك استئناف العملية السياسية في سوريا وتأمين إيصال مساعدات إنسانية.

ـ الوضع الانساني ـ

قالت الأمم المتحدة امس إن نصف السوريين المحاصرين في شرق حلب والمقدر عددهم بنحو 275 ألفا يرغبون في الرحيل مع قرب نفاد الموارد الغذائية واضطرار السكان لحرق البلاستيك للحصول على وقود.

وأضافت أن أسعار الأغذية ترتفع مع قلة المعروض منها. وقالت إن تقارير وردت أشارت إلى أن الأمهات بدأن في ربط بطونهن وشرب كميات كبيرة من المياه لتقليل شعورهن بالجوع وجعل الأولوية لإطعام أطفالهن.

وفي تقرير جديد عن الوضع في حلب قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن «تقييما أجري في شرق حلب توصل إلى أن 50 في المئة من السكان عبروا عن رغبتهم في الرحيل إذا أمكن لهم ذلك.»

ولم يذكر التقرير كم عدد الذين يصرون على البقاء في حلب من النصف الآخر من السكان.

ووزع عمال المساعدات في شرق حلب حصصا غذائية على 13945 طفلا دون السادسة لكن يوجد نقص في غاز الطهي.

بالمقابل، قال مصدر بوزارة الزراعة الروسية إن روسيا تدرس شحن 100 ألف طن من القمح إلى سوريا كمساعدات إنسانية مضيفا أن هذه الكمية قد يتم توريدها من خلال البحر الأسود وتدفع ثمنها الحكومة الروسية.

وقال المصدر «سنتخذ قرارا بشأن هذا بنهاية العام.» وأضاف أن روسيا ستكون مستعدة أيضا لتوريد أكثر من 100 ألف طن إذا سددت سوريا ثمن الكميات الإضافية.

الى ذلك، أفاد مصدر محلي سوري بسقوط 20 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى من المدنيين في قصف يعتقد أن طائرة تركية شنته على قرية ثلثانة التابعة لمدينة الباب في ريف حلب الشرقي شمال سوريا.

من جهتهم أكد نشطاءوجود 3 أطفال بين القتلى جراء الغارة التركية على القرية، التي يسيطر عليها تنظيم «داعش».

وعلى نفس الصعيد أعلنت مصادر عسكرية تركية مقتل 23 عنصرا من «داعش» في اشتباكات جرت بين القوات التركية والتنظيم، وفي قصف جوي للتحالف الدولي في محافظة حلب.

وذكرت المصادر لوكالة «لأناضول» أن جنديا تركيا قتل وأصيب 3 آخرون، بالإضافة إلى مقتل 18 من عناصر «داعش»، خلال محاولة التنظيم التسلل إلى قرية زيارة الواقعة شرق بلدة الراعي، التي سيطرت عليها قوات المعارضة المسلحة بدعم تركي في إطار عملية «درع الفرات». وأضافت أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل عنصرين من «الجيش الحر» وجرح 17 آخرين، مشيرة إلى أن قوات المعارضة سيطرت منذ بدء عملية «درع الفرات» على مساحة 980 كم مربع.

وأثار التدخل التركي انتقادات إقليمية ودولية خوفا من تأجيج الصراع المشتعل أساسا منذ عدة سنوات في سوريا، لكن أنقرة تدعي أنها تسعى لتطهير حدودها من خطر «داعش» بعد هجمات صاروخية وقصف تعرضت له مدن تركية حدودية منذ شهور.

اما على صعيد العمليات العسكرية التي تراجعت خلال اليومين الماضيين مع استمرار المعارك، واستخدام الجيش السوري لعمليات القضم البطيء من اجل منع اي امدادات للمسلحين في حلب.

وكالات