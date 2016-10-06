40 قتيلا من “السوري الحر” في تفجير “اطمة”.. وداعش يتبنى

ارتفعت حصيلة التفجير الإرهابي في معبر أطمة على الحدود السورية-التركية الذي استهدف عناصر “الجيش الحر” المشاركين في عملية “درع الفرات” التركية، إلى أكثر من 40 قتيلا واصابة العشرات.