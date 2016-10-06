مطلوب موظفين للعمل في مطعم بيرويا – لافال كيبيك Laval, Quebec

لافال – كيبيك
مطلوب موظفين للعمل في مطعم بيرويا
( مطبخ سوري ) في لافال
ذوي خبرة في المجالات التالية:
– شيف ملحمة
– مازجي
– شوا ( على الفحم )
– جلّى
– موظفي صالة ( خدمة الزبائن ) يجيدون على الأقل لغتين بطلاقة
لمن يرغب الاتصال على الرقم ٥٦١٨٠٦٠-٥١٤أقرأ ايضاً
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