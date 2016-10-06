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مطلوب موظفين للعمل في مطعم بيرويا – لافال كيبيك Laval, Quebec

06 أكتوبر 2016 at 7:01م

لافال – كيبيك

مطلوب موظفين للعمل في مطعم بيرويا

( مطبخ سوري ) في لافال

ذوي خبرة في المجالات التالية:

– شيف ملحمة

– مازجي

– شوا ( على الفحم )

– جلّى

– موظفي صالة ( خدمة الزبائن ) يجيدون على الأقل لغتين بطلاقة

لمن يرغب الاتصال على الرقم ٥٦١٨٠٦٠-٥١٤

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