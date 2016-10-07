الأسد: خيارنا الآن حلب.. و«النصرة» ورقة أميركية

أكد الرئيس السوري

بشار الاسد، أمس، ان قوات الجيش السوري ستواصل محاربة فصائل «المعارضة» المسلحة في أي مكان في سوريا حتى يتم تطهيرها منهم بشكل نهائي، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تملك إرادة التوصل إلى أي اتفاق للحل، وهي «تستخدم جبهة النصرة كورقة في سوريا».

وأوضح خلال مقابلة لقناة «تي في2» الدنماركية، أن هدف القوات السورية والروسية في المرحلة المقبلة «الاستمرار في محاربة المسلحين حتى يغادروا حلب»، مضيفا: «ينبغي أن يفعلوا ذلك، ليس هناك خيار آخر، لن نقبل بأن يسيطر الإرهابيون على أي جزء من سوريا». لكنه اشار في الوقت ذاته الى انه «إذا كان هناك أي خيار آخر مثل المصالحات التي تمت في مناطق أخرى فإن ذلك هو الخيار الأمثل وليس الحرب».

ونفى الرئيس السوري تعمد استهداف المستشفيات في شرق حلب، قائلاً: «إذا كنا نقتل السوريين وندمر المستشفيات ونرتكب كل هذه الفظاعات، ونحن نواجه كل القوى العظمى والبترودولارات في العالم، كيف يمكن لي أن أبقى رئيساً بعد حوالي ست سنوات من بداية الحرب، لو لم أكن أتمتع بالتأييد لما كنت هنا».

وأكد الأسد أن «الولايات المتحدة لا تملك إرادة التوصل إلى أي اتفاق بشأن سوريا، ولذلك كنا نعرف مسبقاً أن اتفاقها مع روسيا لن ينجح لأن الجزء الرئيسي منه يتمثل في مهاجمة إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المدرج على القائمة الأميركية وعلى قائمة الأمم المتحدة كمنظمة إرهابية، بينما هو في سوريا ورقة أميركية».

وفي هذا الإطار، أوضح أن «المعارضة المعتدلة خرافة ولذلك لا تستطيع ان تفصل شيئا لا وجود له عن شيء موجود»، مشيراً إلى أن «التوصل الى حل سياسي للازمة يتطلب اولا محاربة الإرهابيين، مهمتنا كحكومة هي التعامل مع الواقع، هناك إرهابيون في سوريا وهم مدعومون من قبل قوى وبلدان اجنبية، ونحن علينا ان ندافع عن بلدنا».

ولفت الأسد إلى أن الشعوب الأوروبية ليست عدوة لسوريا، وأن هناك فرقاً كبيرا بينها وبين سياسات حكوماتها، قائلاً: «ثمة فرق كبير بين الشعب الدنماركي الذي كان كمعظم الشعوب الأوروبية صديقا لسوريا وبين سياسة الحكومة، الأمر يتعلق الآن بغياب أوروبا بأكملها عن الخريطة السياسية، على الأقل منذ العام 2003 بعد غزو العراق، فقط لأنه كان عليهم اتباع الأميركيين، وهم لا يجرؤون على اتخاذ مسار مستقل خاص بهم في السياسة».

(«سانا»)