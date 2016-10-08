روسيا تطيح بالاتفاق مع اميركا وتعلن الالتزام بالحرب مع سوريا

الجيش السوري يتقدم

في حلب

موسكو تعلن : قتلنا 35 الف ارهابي والخسائر السورية : 16500 جندي شهيد

«حلب» محور اهتمام العالم ولا زالت البند الاول على طاولات الكبار في مجلس الامن والامم المتحدة وواشنطن وموسكو وبكين ولندن وباريس، دون حلول.

ووسط اشتباك سياسي وتهديدات عسكرية بين اميركا وروسيا يترجم بحشد للقوات العسكرية في المحيطات والبحار والاجواء وعلى الارض السورية.

وقد دفع الروس بسفينة عسكرية عملاقة امس الى شواطىء المتوسط قبالة السواحل السورية والسفينة الروسية تحمل اسم «ميراج» وهذه السفينة تضاف الى السفينتين التي ارسلتا الاربعاء الماضي بالاضافة الى صواريخ اس 300 ـ واس 400، وقد ذكرت موسكو، واشنطن بدور الصواريخ الروسية في حرب فيتنام وما فعلته بالطائرات الاميركية في حال اقدمت على هجوم ضد الجيش السوري.

وأعلن نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف أن التزام الجيش السوري بوقف إطلاق النار لم يعد له معنى.

وقال انطونوف خلال مؤتمر صحفي إن روسيا نفذت كافة التزاماتها في سوريا، وأشار إلى أن عملياتها العسكرية في سوريا أسفرت عن مقتل 2700 إرهابي من الجمهوريات السوفياتية السابقة، والتعاون بين العمليات المشتركة للطيران الروسي والجيش الروسي أسفر عن مقتل 35 ألف إرهابي خلال ستة أشهر.

أما خسائر الجيش السوري خلال عام بلغت 3500 شخص، بينما خسائر المدنيين في سوريا بلغت 13 ألفاً. وبالتالي فان الخسائر السورية بلغت 16500 جندي شهيد.

وصرح نائب وزير الدفاع أنه لم يبدأ عملياً أي تعاون روسي أميركي لمحاربة داعش والنصرة، كما أن واشنطن فشلت في فصل الإرهابيين عن المعتدلين.

وقال أنطونوف للصحفيين: «تمكنوا من التوصل إلى وقف إطلاق النار مع جزء من فصائل ما يسمى المعارضة (المعتدلة)، بينما واصلت أكثر من 100 عصابة أعمال القتال بشكل نَشِط».

الموقف الروسي اطاح بالاتفاق مع اميركا وبمساعي الهدنة، واكدت روسيا مجدداً التزامها بالحرب مع سوريا ضد الارهابيين، حتى ان وزارة الدفاع الروسية اعلنت ان اي اعتداء على الجيش السوري هو اعتداء على قواتها وسيقابل بالرد.

وقد صادق مجلس النواب الروسي (الدوما)، على الاتفاق بين موسكو ودمشق حول نشر وحدات من القوات الجوية الفضائية الروسية على أراضي سوريا لأجل غير مسمى.

ودعم المجلس هذا القرار بالإجماع، حيث صوت 446 نائبا حضروا الاجتماع لصالح المصادقة على الاتفاق.

التطورات العسكرية

اما في الميدان، واصل الجيش السوري تقدمه على الارض وحقق تقدماً جديداً في حلب.

وأفاد مصدر عسكري أن وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عملية عسكرية خاطفة على نقاط تحصن وانتشار المجموعات الإرهابية في تلة الشيخ سعيد على الأطراف الشرقية للمدينة انتهت «بفرض السيطرة الكاملة على التلة وايقاع العديد من الإرهابيين قتلى ومصابين».

ولفت المصدر إلى أن السيطرة على هذه التلة الاستراتيجية «ستساعد وحدات الجيش على رصد تحركات الإرهابيين بدقة في حيي العامرية والسكري وبالتالي شل حركتهم وإجبارهم على الاستسلام». وكان الجيش قد منح أول أمس المسلحين في الأحياء الشرقية فرصة اضافية للاستفادة من مرسوم العفو وتسوية أوضاعهم أو إلقاء السلاح والمغادرة مع عائلاتهم وذلك حرصا منها على حقن الدماء وتفاديا لمزيد من الخراب.

ويأتي هذا التقدم النوعي لوحدات الجيش بعد ساعات على فرض سيطرتها النارية على تلة حلب جنوب غرب البريج واستعادة السيطرة على مبنى المعهد الرياضي وسكن المعهد ومدرسة العلماء الصغار في حي بستان الباشا وعلى أبنية وأبراج شركة الكهرباء شمال دوار الصاخور على الاطراف الشمالية الشرقية لمدينة حلب.

كما أفادت مصادر سورية، أن الجيش السوري يتقدم عبر محور الدرخبية في خان الشيح بريف دمشق الجنوبي ويسيطر على عدد من الكتل والمساحات في مدخل المقيلبية.

وأفاد المصدر ذاته أن قائد قطاع حلب القديمة التابع للجبهة الشامية أيمن أشتر (الملقب بأبي عبدو) قتل بنيران الجيش السوري في الشيخ سعيد.

إلى ذلك قالت وكالة سانا السورية الحكومية إن عشرات الأشخاص، أغلبهم نساء وأطفال، خرجوا من الأحياء الشرقية للمدينة عبر الممرات الإنسانية إلى مراكز إقامة مؤقتة.

وقال مصدر عسكري ومقاتلون معارضون والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش السوري وحلفاءه اشتبكوا مع المسلحين، وتركز القتال في منطقة الشيخ سعيد الخاضعة لسيطرة المعارضة بالمدينة وتجاور الراموسة التي شهدت أعنف المعارك في وقت سابق من الصيف الحالي وإن كانت الروايات تضاربت بشأن ما إذا كان الجيش قد حقق أي مكاسب.

ولا تزال الضربات الجوية التي يشنها الجيش السوري والطائرات الحربية الروسية على حلب أقل كثيرا مما كانت عليه في الأسبوعين السابقين بعد أن أعلن الجيش يوم الأربعاء أنه سيقلل القصف.

وقال عمار السلمو مدير الدفاع المدني في حلب «اليوم ما في قصف على أحياء المدينة لهلق. ما بنعرف ايش في بعد ساعة».

لافروف : هذه شروطنا لانسحاب «النصرة» من حلب

بالمقابل قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو مستعدة لدعوة دمشق للموافقة على خروج مسلحي «النصرة» من حلب مع أسلحتهم، وكشف عن شروط موسكو لتنفيذ خطة دي ميستورا بهذا الصدد.

وأوضح الوزير، في تصريحات للتلفزيون الروسي أن المسلحين الذين سيبقون في أحياء حلب الشرقية، بعد انسحاب «النصرة»، يجب أن ينفصلوا عن «النصرة» نهائيا، وشدد على ضرورة تسجيل هذا الالتزام على الورق.

وتابع، في معرض تعليقه على الخطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، من أجل إيقاف عمليات القصف الجوي على أحياء حلب الشرقية، التي تتمركز فيها قوات المعارضة المسلحة: «إنني سمعت تصريحات دي ميستورا، وفهمت أنها تتعلق بتنظيم «النصرة» فقط. وإذا خرج مسلحو «النصرة» مع أسلحتهم باتجاه إدلب، حيث تتمركز قوات التنظيم الأساسية، فنحن مستعدون لدعم هذا الحل من أجل إنقاذ حلب، وسنكون مستعدين لدعوة الحكومة السورية لقبول ذلك».

لكن لافروف أكد أن موسكو تتساءل حول مصير المسلحين الآخرين الذين سيبقون في حلب، حسب خطة دي ميستورا، معيدا إلى الأذهان أن هؤلاء المسلحين المعارضين اندمجوا مع «النصرة» خلال الأسابيع الماضية.

واستدرك، قائلا: «إذا أراد هؤلاء الخروج مع أسلحتهم، فليذهبوا، ولن تكون هناك أي أسئلة. لكن إن أرادوا البقاء في هذه المدينة، فيجب علينا عقد اتفاق منفصل حول هذه المسألة».

وأعاد إلى الأذهان أنه، حسب بيانات الأمم المتحدة، يوجد في حلب ما بين 6 و8 آلاف مسلح معارض، وحسب التقييمات المختلفة، منها تقييمات قدمها دي ميستورا نفسه في مجلس الأمن، ينتمي نحو نصف هؤلاء لـ «جبهة النصرة».

وأوضح لافروف أن على هؤلاء الذين لا يريدون الخروج مع «النصرة»، الإعلان بوضوح عن تنصلهم من التنظيم الإرهابي، والتوقيع على الالتزام المكتوب بهذا الصدد. واعتبر أن ذلك قد يتيح لقوات حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية السورية وللمعارضين المسلحين تشكيل هيئات مشتركة لحفظ النظام، لكي يشعر السكان المحليون بالأمان.

وبشأن المشروع الفرنسي المقدم في مجلس الأمن الدولي، قال لافروف إن روسيا مستعدة للعمل في هذا الاتجاه، ولكن ليس من أجل مجرد تبني أي قرار. وحذر من فقدان المبادئ والآليات التي نسقها الروس والأميركيون والتي اتفق عليها أعضاء مجموعة دعم سوريا والمجتمع الدولي.

وشدد قائلا: «أعتقد أننا سنرتكب خطأ هائلا إن وضعنا هذه الآليات جانبا، وانتقلنا لتبني نصوص مليئة بالعواطف والدعوات إلى الرأفة تجاه سكان حلب، بالإضافة إلى المطالبة بالوقف الفوري للقتال دون إجراء أي دراسات، وهو أمر سيستغله تنظيم النصرة فورا».

واعتبر أن أفكار دي ميستورا حول خروج «النصــرة» مـــن المدينة، قد تشكل قاعدة للقرار الدولي الجديد حول سوريا.

وأضاف، قائلا: الشيطان يكمن في التفاصيل. أفكار دي ميستورا، تأتي في الاتجاه الصحيح، لكن تظهر هناك مباشرة أسئلة معينة يجب تسويتها بأقصى درجات الوضوح. وإذا نجحت هذه الجهود، ونحن مستعدون للعــمل بسرعة، فأعتقد أن هذه الأفكار قد تمثل نواة قرار مجلس الأمن الدولي حول كيفية معالجة الوضـع في حـلب».

وشدد لافروف على أن خروج المسلحين من بلدات ومدن سوريا، لا صلة له بالتهجير القسري، ودحض في هذا الخصوص الانتقادات التي وجهها بعض المسؤولين في الأمم المتحدة، وبينهم ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية. وكشف الوزير الروسي، في هذا الخصوص، أن هناك مفاوضات جارية حول خروج المسلحين من مدينة أخرى بريف دمشق، وذلك بعد نجاح عملية خروج المسحلين من داريا.

وبشأن اقتراحات دي ميستورا حول الحفاظ على المجلس المحلي الذي يسيطر حاليا على أحياء حلب الشرقية، أكد لافروف استعداد موسكو للعمل مع دمشق لدراسة إمكانية الحفاظ على مؤسسات السلطة المحلية الموجودة في تلك الأحياء، على الرغم من كونها معارضة للحكومة السورية.

وبشأن الوضع الإنساني في حلب، شدد لافروف على ضرورة فتح طريق الكاستيلو، مشيرا إلى عدم وجود أي طريق بديل.

كيري: أعمال روسيا وسوريا تستدعي تحقيقا

الى ذلك قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن الأعمال الروسية والسورية مثل قصف مستشفيات في سوريا تستدعي تحقيقا في جرائم حرب.

وأضاف كيري للصحفيين قبل لقاء مع نظيره الفرنسي «الليلة الماضية هاجم النظام (السوري) مستشفى آخر وقتل 20 شخصا وأصيب 100. روسيا والنظام مدينان للعالم بأكثر من تفسير بشأن ضرب المستشفيات والمنشآت الطبية والأطفال والنساء.. تلك أعمال تستدعي تحقيقا مناسبا بشأن جرائم حرب ويجب محاسبة مرتكبي هذه الأعمال».

طهران: لا بديل عن الدبلوماسية والحوار

فيما شددت الخارجية الإيرانية، على غياب أي بديل عن الدبلوماسية والحوار كحل للأزمة السورية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، ردا على تصريحات نظيره الأميركي جون كيربي، التي لم يستبعد فيها اللجوء إلى الخيارات «غير الدبلوماسية» لتسوية الأزمة السورية.

وقال قاسمي: «6 سنوات من الحرب، ومقتل المدنيين الأبرياء، والعزل، وتدمير البنى التحتية بأكملها، وتشريد أعداد هائلة من المواطنين السوريين، هو ما يبرهن مرة أخرى على عقم اللجوء إلى العنف وسفك الدماء وزرع ورعرعة الإرهاب».

وكالات