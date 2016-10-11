فيديو: نفاق الإعلام بين حلب الغربية وحلب الشرقية !!

11 أكتوبر 2016 at 9:24ص

تقول: ان حلب مقسمة إلى شرقية وغربية منذ اربع سنوات. لكن الأخبار “في العالم الغربي” هي من طرف واحد، في حلب الشرقية قتل اخر طبيب للمرة العشرين، ودمرّت الطائرات السرية اخر فرن للخبز … وتستمر للحديث عن عدم ذكر الإعلام عن حلب الغربية حيث يقطن بها اكثر من مليون ونصف انسان وتتعرض يومياً للقذائف العشوائية، وتقتل المدنيين …. وللأسف لاحد ولا اعلام يذكر اي شئ عن ذلك ..

ونقول إنهم للأسف يتكلمون عن ديموقراطية الفصائل المقاتلة في شرق حلب والتي تضم النصرة أي القاعدة …

اسمع هذه الفيديو  وهو باللغة الفرنسية … لتعرف !

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