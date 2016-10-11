مسؤول تشيكي من دمشق: مستعدون للمساهمة بإعادة الإعمار

السوري وليد المعلم، أمس، أن سوريا تحارب الارهاب نيابة عن العالم أجمع، في حين أعرب نائب وزير خارجية التشيك مارتن تلابا عن استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار سوريا.
وخلال الزيارة التي يجريها أرفع مسؤول اوروبي إلى دمشق، أعرب تلابا في ثاني أيام وجوده في سوريا، خلال لقائه المعلم، عن أمل بلاده «في التوصل إلى حل سريع للأزمة في سوريا وعن استعدادها للمساهمة في أي جهود تسهم في التوصل إلى هذا الحل».
وأوضح المسؤول التشيكي أنه يزور سوريا تعبيراً عن الصداقة التي تربط بين البلدين، مشددا على أهمية استمرار التواصل بين مسؤولي الدولتين.
من جهة ثانية، ذكر تلابا في تصريح عقب زيارته لمركز الإقامة الموقتة في بلدة الحرجلة في ريف دمشق، أن حكومة بلاده «ترغب بالتعاون مع الدولة السورية من أجل أن تبقى آثارها فيها ويراها العالم مجددا».
(«سانا»)
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