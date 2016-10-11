فيصل القاسم: “يخرط” على طريقة الجزيرة

فيصل القاسم، الثلاثاء صورة تردد أنها من أحد المساجد السورية في دمشق على حد تعبيره، الأمر الذي أثار موجة من الردود والتعليقات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.
وعلق القاسم على الصورة قائلا: “صلاة آخر موضة في أحد مساجد الأسد بدمشق.. ممنوع السجود.”
وعلق صاحب حساب Usama Zamzam قائلا: “كذبت يا فيصل القاسم فهذا دليل أنك لم تدخل مسجدا في حياتك حتى تميز لأن جوامع الشام تختلف عن هذا الطراز المغربي وأن من يعتلي المنبر يختلف في لباسه عن لباس أهل الشام هكذا أنت وجزيرتك تخدعون البشر.”أقرأ ايضاً
- سوريا وروسيا: استعداد هادئ لمعركة الباب
- بوتين وأردوغان: كلام في العموم السوري! - فرنسا تسعى لمحاكمة دمشق وموسكو بارتكاب جرائم حرب
- قاعدة بحرية روسية دائمة في طرطوس
- كلينتون: فليتقاتل السوريون.. ثم نرى
- مسؤول تشيكي من دمشق: مستعدون للمساهمة بإعادة الإعمار
- الملف السوري كان حاضرا بقوة في مناظرة كلينتون-ترامب الثانية
- الجيش السوري يتقدّم في حلب
- تسريبات من خطب كلينتون: فرض منطقة حظر جوي فوق سوريا يعني سقوط ضحايا من المدنيين
- ستة أسباب تمنع موسكو وواشنطن من الاتفاق حول سوريا
- “روسيا بوتين” لم تخذل حلفاءها”.. وتجدد رفضها تغيير النظام في دمشق.. والأيام القليلة القادمة حاسمة