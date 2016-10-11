دمشق لبان كي مون: سترحل غير مأسوف عليك

ردّت دمشق،

أمس، على التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول سوريا، معتبرةً أنها كانت تتمنى لو يذكر التاريخ المسؤول الذي يقترب من إنهاء ولايته بطريقة مشرفة، لكنه سيرحل بطريقة غير مأسوف عليها.

وكان بان كي مون اتهم الرئيس السوري بشار الأسد بأنه تسبب في مقتل نحو 300 الف شخص في سوريا، عبر «فشله في أداء دوره كرئيس»، وذلك خلال مقابلة مع الإذاعة الألمانية «دوتشيه فيلله».

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن بان كي مون «يؤكد مرة جديدة فشله في احترام أبسط المتطلبات التي توجبها المسؤولية المنوطة به، وأهمها الصدق والنزاهة والاستقلالية»، مضيفاً أن الأخير «ارتضى لنفسه التصرف وفق سياسات بعض الدول إزاء سوريا، وهو يتحمل مسؤولية قانونية وأدبية في ما آلت إليه الأوضاع عندما وفرّ مع البعض إحدى مظلات الدعم السياسي للإرهاب التكفيري، وأدلى بتصريحات لا أساس لها من الصحة وتفتقر لأدنى دليل أو برهان وقام بالترويج لطروحات الأبواق المأجورة المعروفة بتبعيتها للدول المتآمرة على الشعب السوري».

وختم المصدر قائلاً إن سوريا «كانت تتمنّى رغم كل سقطات بان كي مون أن ينهي ولايته بشكل يذكره فيها التاريخ بشكل مشرف لا أن يقول عنه إنه رحل غير مأسوف عليه».

(«سانا»)