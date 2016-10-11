تقدم للجيش السوري في ريف حماه والغوطة

استعاد الجيش السوري

والفصائل المؤازرة له، أمس، قرى وبلدات ونقاطا عدة في ريف حماه الشمالي الشرقي كان قد سيطر عليها تنظيم «جند الاقصى» في ايلول الماضي، ما ساهم بتعزيز الطوق العسكري الذي يحمي خاصرة المدينة المفتوحة على إدلب.

وقال مصدر عسكري لـ «السفير» إن قوات الجيش السوري تمكنت من السيطرة على بلدات معان والكبارية وكوكب، إضافةً إلى نقاط أخرى عدة في محيط المنطقة. ويأتي تقدم الجيش السوري في وقت يعيش فيه تنظيم «جند الأقصى» أيامه الأخيرة، بعد قرار حلّه وانضمام عناصره إلى تنظيم «فتح الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) إثر المعارك التي اندلعت مع حركة «أحرار الشام».

ووفق المصدر، فقد جاء التقدم بعد قصفٍ عنيف ومُرّكز طال مراكز «جند الأقصى»، ما تسبب بمقتل عددٍ كبير من مسلحي التنظيم، بينهم القائد العسكري حنان ابو الليث، وفرار آخرين. ويحاول التنظيم استعادة بلدة كوكب الاستراتيجية في الوقت الحالي عن طريق هجوم عكسي وسط قصفٍ شديد ومركز على محاور البلدة.

وفي ريف اللاذقية، أفشل الجيش السوري هجوماً للفصائل المسلحة في جبل الأكراد أطلقت عليه اسم «غزوة عاشوراء». وقال مصدر ميداني إن قوات الجيش السوري تصدت لهجومٍ عنيف على محور بلدة كباني، حيث قضت على مجموعة كاملة بكمين محكم. كما تصدت لهجمات عنيفة على محور تلة الملك ونخشبا وتلة رشا، لتفشل بذلك هجوم المسلحين دون أي تغيرات تذكر في خريطة السيطرة.

وفي الغوطة الشرقية، حقق الجيش السوري تقدماً وسط اشتباكات عنيفة في بلدة الريحان المحاذية لبلدة دوما، معقل مسلحي «جيش الإسلام»، في وقت طالت فيه العاصمة قذائف عدة سقطت في المزة ودمشق القديمة تسببت بإصابات في صفوف المواطنين، إضافة إلى أضرار في السيف الدمشقي الشهير المنصوب في ساحة الأمويين.

السفير